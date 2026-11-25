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Beiersdorf Aktie: Warum der Nivea-Konzern beim Lachs-DNA-Hype auf eigene Wirkstoffe setzt

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 15:14 2 Min.

Lachs-DNA liegt im Trend, Beiersdorf setzt auf eigene Wirkstoffe – und Bernstein Research bleibt beim Kursziel von 95 Euro.

Bild: Photo by Arthur Pereira on Unsplash

Die Beiersdorf-Aktie (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker: BEI) steigt um 1,06 Euro oder 1,30 Prozent auf 82,38 Euro. In seiner Beiersdorf-Aktienanalyse vom 24. November halte Callum Elliott von Bernstein Research am Kursziel 95 Euro und am Rating "outperform" fest. Nach dem Kursanstieg blieben bis zum Ziel des Analysten 12,62 Euro je Aktie. Das entspräche einem rechnerischen Potenzial von rund 15,3 Prozent. Lachs-DNA im Cremetiegel: Wer profitiert vom PDRN-Trend? Im Mittelpunkt der Branchenstudie von Callum Elliott stehe ein Inhaltsstoff, der vor allem in sozialen Medien für Aufmerksamkeit sorge. Hinter dem Kürzel PDRN würden sich Fragmente aus Lachs-DNA verbergen, die in der ästhetischen Medizin und insbesondere in südkoreanischen Hautpflegeprodukten zum Einsatz kämen. Bemerkenswert sei für Callum Elliott, wie schnell die großen Hautpflegekonzerne den Trend aufgegriffen hätten. L'Oréal scheine besonders gut aufgestellt, um von der Nachfrage nach PDRN zu profitieren. Bei Unilever sehe Bernstein Research die Stärke im Geschäft mit alltäglicher Körperpflege. Der Konzern könne einen solchen Trend mit Produkten für den täglichen Gebrauch einem breiten Publikum zugänglich machen. Wem gehört der Wirkstoff? Bei Beiersdorf richte Callum Elliott den Blick auf die Rechte an den Inhaltsstoffen. Der Konzern bevorzuge in seiner Forschung eigene Moleküle, für die er selbst die Rechte halte. Für Anleger sei das ein wichtiger Unterschied: Ein populärer Inhaltsstoff könne in den Cremes mehrerer Marken auftauchen. Bei einem eigenen Molekül habe Beiersdorf selbst in der Hand, wie es in seinen Produkten zum Einsatz komme. L'Oréals gute Position beim PDRN-Trend ändere daher nichts am Urteil von Callum Elliott über die Beiersdorf-Aktie. Bernstein Research bestätige in der Beiersdorf-Aktienanalyse das Rating "outperform" und das Kursziel 95 Euro. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – besonders mit dem einen, der bei "Lachs auf der Haut" schon den Grill vorheizt. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 25. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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