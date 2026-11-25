Die Beiersdorf Aktie gehört zu den großen Enttäuschungen im DAX. Auf Jahressicht hat das Papier des Hamburger Konsumgüterkonzerns rund ein Viertel an Wert verloren. Nach den Zahlen zum dritten Quartal rutschte der Kurs zeitweise um 4,7 Prozent auf 79,14 Euro ab. Der Grund liegt bei der wichtigsten Marke des Hauses: Nivea wächst nicht mehr.
Beiersdorf Aktie: Nivea schrumpft, die Marge sinkt, der Rückkauf läuft – findet der DAX-Verlierer jetzt seinen Boden?
Rund ein Viertel Kursverlust in einem Jahr, eine gesenkte Prognose und eine Kernmarke, die weiter Umsatz verliert: Bei Beiersdorf hängt viel an der Neuausrichtung von Nivea. Gleichzeitig kauft der Konzern Millionen eigener Aktien zurück. Die Beiersdorf Aktie im Faktencheck.
Die Zahlen
Nivea verliert weiter an Boden
Im dritten Quartal erzielte Beiersdorf einen Konzernumsatz von 2,36 Milliarden Euro. Nominal war das ein kleines Plus von 0,4 Prozent, organisch – also ohne Währungs- und Portfolioeffekte – sanken die Erlöse um 1,3 Prozent. Der Umsatz der Kernmarke Nivea ging erneut zurück, wenn auch nicht mehr so stark wie in den ersten beiden Quartalen. Für die Beiersdorf Aktie ist das ein gemischtes Signal: Die Talfahrt verlangsamt sich, eine Wende ist aber noch nicht erkennbar.
Der Ausblick
Ein Jahr zum Vergessen?
Bereits Anfang August hatte Beiersdorf die Ziele für 2026 gesenkt und sie mit den Quartalszahlen bestätigt. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern nun einen organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Die bereinigte operative Marge soll bei mindestens 11,8 Prozent liegen – nach 14,0 Prozent im Vorjahr. Die volle Wirkung der strategischen Neuausrichtung des Nivea-Portfolios soll sich erst 2026 und 2027 entfalten.
Einen Halt bietet das Rückkaufprogramm. Seit dem Start am 6. Mai hat Beiersdorf rund 2,65 Millionen eigene Aktien erworben, allein Anfang November waren es etwa 327.000 Stück. Das stützt die Nachfrage nach der Beiersdorf Aktie, ersetzt aber kein Wachstum.
Beiersdorf hat ein Nivea-Problem, kein Bilanzproblem. Die Frage ist, wie schnell die Neuausrichtung der Kernmarke wieder für Wachstum sorgt.
Häufige Fragen zur Beiersdorf Aktie
Warum ist die Beiersdorf Aktie so schwach?
Vor allem wegen der Kernmarke Nivea, deren Umsatz schrumpft, und der im August gesenkten Prognose.
Was erwartet Beiersdorf für 2026?
Einen organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich und eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 11,8 Prozent.
Kauft Beiersdorf eigene Aktien zurück?
Ja. Seit Mai wurden rund 2,65 Millionen Aktien erworben.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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