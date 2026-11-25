Warum ist die Beiersdorf Aktie so schwach?

Vor allem wegen der Kernmarke Nivea, deren Umsatz schrumpft, und der im August gesenkten Prognose.

Was erwartet Beiersdorf für 2026?

Einen organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich und eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 11,8 Prozent.

Kauft Beiersdorf eigene Aktien zurück?

Ja. Seit Mai wurden rund 2,65 Millionen Aktien erworben.