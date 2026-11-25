Die Aktie von Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) führte am Dienstag mit einem Plus von 2,23 Prozent die Gewinnerliste im DAX an, so die Experten von XTB.
Beiersdorf Aktie: Entscheidende Marke ist die SMA200
Prognose neutral, Tagesausblick aufwärts
Der Konsumgüterkonzern, bekannt durch Marken wie Nivea, Eucerin und tesa, habe zuvor eine schwierige Phase hinter sich gehabt. Ob die Aktie daraus eine nachhaltige Erholung machen könne, zeige der Blick auf die Charts. Die Aktie habe Ende Februar ihr Jahreshoch bei 108,15 EUR markiert. Anleger hätten dieses Niveau genutzt, um sich von der Aktie zu trennen. Mit einem Gap down im März seien die Gewinne der Vormonate abgegeben worden, anschließend sei es weiter abwärts gegangen. Auch die moderaten Erholungen Mitte April seien für Gewinnmitnahmen genutzt worden. Anfang Juni habe die Beiersdorf Aktie ein Mehrjahrestief markiert und so tief wie seit 2015 nicht mehr notiert.
Danach habe sich das Wertpapier etwas erholt, Teile der Gewinne seit Mai seien Ende September aber wieder abgegeben worden. Vom Jahrestief aus habe sich die Aktie zunächst über die SMA20 (aktuell 82,52 EUR) und die SMA50 (aktuell 79,98 EUR) geschoben. Ein belastbares Lösen von der SMA20 sei jedoch erst Anfang Oktober gelungen. Im Zuge dessen sei es auch über die SMA200 (aktuell 78,46 EUR) gegangen. An diese Linie sei die Aktie in den letzten Handelstagen zurückgesetzt. Der Chart zeige gut, dass sie sich in diesem Bereich habe stabilisieren und von dort wieder erholen können.
Szenario aufwärts: Werde der gestrige Tagesschluss heute bestätigt, entstehe eine weitere grüne Tageskerze. Damit hätte die Aktie die Chance, über die SMA20 zu laufen und einen Tagesschluss darüber zu formatieren. Werde dieser Schluss am Folgetag bestätigt, steige die Wahrscheinlichkeit für weitere Kursgewinne in Richtung 87 EUR.
Szenario abwärts: Bilde sich heute eine rote Tageskerze aus, könnte es im Zuge von Gewinnmitnahmen wieder an die SMA200 gehen. Dort hätte das Papier erneut die Chance auf Stabilisierung und Erholung. Das Tageschart würde sich eintrüben, wenn es zu einem bestätigten Tagesschluss unter der SMA200 käme. In diesem Fall müsste der Fokus wieder auf die Unterseite gelegt werden.
Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: neutral
Die SMA200 (aktuell 80,95 EUR) habe der Aktie im September noch etwas Support gegeben, sei dann aber aufgegeben worden. Erst Mitte September habe sich das Wertpapier stabilisiert. Danach habe es sich wieder über die SMA50 (aktuell 81,83 EUR) und die SMA20 (aktuell 79,16 EUR) geschoben. Anfang Oktober habe es sich auch wieder über der SMA200 etabliert. Ab Anfang November hätten erneute Gewinnmitnahmen den Handel dominiert. Die Aktie habe dabei alle Linien aufgegeben und sei unter die SMA200 gerutscht. Gestern habe sie sich wieder in den Bereich der SMA200 geschoben.
Szenario aufwärts: Könne die Aktie heute an das Gap bei 80,46 EUR laufen, es schließen und sich darüber etablieren, könnte es weiter an und über die SMA200 bzw. die SMA50 gehen. Bullisch zu interpretieren wäre das Chartbild wieder, wenn sich die Aktie per Tagesschluss über der SMA50 etablieren würde. Dann könnte es weiter an das Anlaufziel gehen, das in der Tagesbetrachtung beschrieben sei.
Szenario abwärts: Rücksetzer könnten sich erneut im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Das Chartbild würde sich wieder eintrüben, wenn die Aktie unter diese Durchschnittslinie fiele und sich darunter etablieren würde.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: neutral
Tagesprognose gemäß Einschätzung der Analysten heute: aufwärts (Analyse vom 25.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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