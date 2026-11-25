Danach habe sich das Wertpapier etwas erholt, Teile der Gewinne seit Mai seien Ende September aber wieder abgegeben worden. Vom Jahrestief aus habe sich die Aktie zunächst über die SMA20 (aktuell 82,52 EUR) und die SMA50 (aktuell 79,98 EUR) geschoben. Ein belastbares Lösen von der SMA20 sei jedoch erst Anfang Oktober gelungen. Im Zuge dessen sei es auch über die SMA200 (aktuell 78,46 EUR) gegangen. An diese Linie sei die Aktie in den letzten Handelstagen zurückgesetzt. Der Chart zeige gut, dass sie sich in diesem Bereich habe stabilisieren und von dort wieder erholen können.