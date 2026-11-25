Befesa Aktie: SDAX Verlierer am Abend – nach dem Dreijahreshoch kassieren Anleger ihre Gewinne

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:58 2 Min.

Die Befesa Aktie verliert am Mittwoch 5,19 Prozent auf 35,60 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Gestern noch Gewinner, heute Verlierer: Nach einer Rally von fast 19 Prozent machen Anleger Kasse.

So schnell dreht der Wind: Die Befesa Aktie gibt am Mittwoch um 5,19 Prozent auf 35,60 Euro nach und ist viertgrößter SDAX Verlierer (Stand 17:50 Uhr, comdirect). Noch am Dienstagmittag gehörte der Recyclingkonzern mit 38,55 Euro zu den Gewinnern im Index. Kurs der Befesa Aktie am Abend 35,60 € Tagesverlust, Platz 4 der SDAX Verlierer −5,19 % Dreijahreshoch vom 13. November 39,80 € Prognose bereinigtes EBITDA 2026 260–270 Mio. € Quelle : comdirect, 25.11.2026, 17:50 Uhr; boerse.de; Befesa; Analystenangaben laut dpa-AFX Der Auslöser Warum fällt die Befesa Aktie heute? Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die Befesa Aktie leidet an ihrem eigenen Erfolg. Seit Ende Oktober hatte sie in der Spitze fast 19 Prozent zugelegt und am 13. November bei 39,80 Euro ein Dreijahreshoch erreicht. In einem Markt, in dem der Dax auf den tiefsten Stand seit Juli fällt, sichern Anleger genau dort Gewinne, wo noch welche vorhanden sind. Vom Hoch aus gerechnet hat der SDAX Verlierer nun gut zehn Prozent abgegeben. Am operativen Bild ändert das nichts. Der Hintergrund Starkes Quartal, hohe Kursziele Befesa recycelt Stahlstaub und Aluminiumsalzschlacken und gewinnt daraus vor allem Zink zurück. Die Zahlen zum dritten Quartal fielen besser aus als erwartet: Das operative Ergebnis lag laut Berenberg zwei Prozent über der Konsensschätzung. Für 2026 peilt der Konzern nach einer Anhebung ein bereinigtes EBITDA von 260 bis 270 Millionen Euro an. Entsprechend optimistisch sind die Analysten. Berenberg hob das Kursziel von 40 auf 45 Euro und blieb bei „Buy“. Jefferies nennt 53 Euro, die UBS 55 Euro, jeweils mit Kaufempfehlung. Alle drei Ziele liegen deutlich über dem aktuellen Kurs der Befesa Aktie. Was für die Befesa Aktie spricht Quartalsergebnis über den Erwartungen

Prognose für 2026 angehoben

Kursziele von 45 bis 55 Euro Was Anleger bedenken sollten Kräftige Rally lädt zu Gewinnmitnahmen ein

Ergebnis hängt an Zinkpreis und Stahlkonjunktur

Gesamtmarkt in schwacher Verfassung Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Befesa Aktie Warum ist die Befesa Aktie SDAX Verlierer?

Nach dem Anstieg auf ein Dreijahreshoch nehmen Anleger Gewinne mit. Eine negative Nachricht liegt nicht vor. Wie weit ist die Befesa Aktie vom Hoch entfernt?

Rund zehn Prozent. Das Hoch lag am 13. November bei 39,80 Euro. Was erwarten Analysten?

Berenberg sieht 45 Euro, Jefferies 53 Euro und die UBS 55 Euro. Befesa Aktie: ISIN LU1704650164, WKN A2H5Z1, Börsenkürzel BFSA. Fazit zur Befesa Aktie Der Rücksetzer der Befesa Aktie sieht nach Atemholen aus, nicht nach Trendbruch. Die operative Entwicklung ist intakt, die Analysten sind zuversichtlich. Ob der SDAX Verlierer schnell zurückkommt, entscheidet vor allem die Stimmung am Gesamtmarkt.

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