Warum steigt die Befesa Aktie heute?

Eine neue Nachricht gibt es nicht. Getragen wird der Kurs von der angehobenen Prognose, der Steuergutschrift und angehobenen Analystenzielen.

Ist die Befesa Aktie SDAX Gewinner?

Ja. Mit plus 2,94 Prozent gehört sie am Mittag zu den fünf größten SDAX Gewinnern.