Die Befesa Aktie gehört am Dienstagmittag zu den stärksten Werten im SDAX: Der Titel des Recyclingkonzerns notiert bei 38,55 Euro und legt 2,94 Prozent zu. Die Befesa Aktie ist damit SDAX Gewinner und bewegt sich nahe ihrem 52-Wochen-Hoch.
Befesa Aktie: SDAX Gewinner am Mittag – angehobene Prognose und Steuergutschrift treiben nahe ans Jahreshoch
Die Befesa Aktie steigt am Dienstagmittag um 2,94 Prozent auf 38,55 Euro und ist SDAX Gewinner. Eine neue Meldung gibt es nicht. Getragen wird der Kurs von der angehobenen Prognose und der US-Steuergutschrift.
Der Auslöser
Warum die Befesa Aktie als SDAX Gewinner zulegt
Eine Nachricht des Tages gibt es für die Befesa Aktie nicht, der Mittagsbericht der Agentur führt sie nur in der Gewinnerliste. Der Kursgewinn passt zu einem Titel, der seit den Zahlen vom 29. Oktober von Analysten und Anlegern gut aufgenommen wird: Der Konzern hob seine Prognose an und ließ den Kurs damals um 6,74 Prozent steigen.
Für 2026 rechnet Befesa mit einem bereinigten EBITDA von 260 bis 270 Millionen Euro. Inklusive der erwarteten US-Steuergutschrift für das Werk Mooresboro steigt die Spanne auf 286 bis 296 Millionen Euro; die Gutschrift läuft bis 2033, Geld fließt im ersten Halbjahr 2027. Das EBITDA im Aluminiumgeschäft legte um 52 Prozent zu. Starke Zink- und Aluminiumpreise helfen dem Recycler.
Analysten
Mehrere Häuser haben Kursziele angehoben
Nach den Zahlen hoben mehrere Banken ihre Ziele für die Befesa Aktie an: Die Deutsche Bank erhöhte am 3. November von 39 auf 41 Euro und blieb bei „Hold“, Berenberg am 2. November von 40 auf 45 Euro mit „Buy“. Jefferies nennt 43 Euro, UBS 44 Euro. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei etwa 38,05 Euro, der Kurs notiert damit auf Rekordhöhe der vergangenen zwölf Monate.
FAQ
Häufige Fragen zur Befesa Aktie
Warum steigt die Befesa Aktie heute?
Eine neue Nachricht gibt es nicht. Getragen wird der Kurs von der angehobenen Prognose, der Steuergutschrift und angehobenen Analystenzielen.
Ist die Befesa Aktie SDAX Gewinner?
Ja. Mit plus 2,94 Prozent gehört sie am Mittag zu den fünf größten SDAX Gewinnern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Befesa Aktie?
ISIN LU1704650164, WKN A2H5Z1, Handelssymbol BFSA (Xetra). Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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