Die Befesa Aktie (ISIN: LU1704650164, FSE: BFSA) steigt am Dienstag als stärkster Wert im SDAX auf rund 38,50 Euro und markiert damit ein neues 12-Monats-Hoch. Auslöser ist eine Meldung, die so früh niemand erwartet hatte: Der Recyclingkonzern hat die volle Zahlung von 33,9 Millionen US-Dollar aus der US-Steuergutschrift nach Section 45X für das Geschäftsjahr 2025 erhalten. Die Befesa Aktienprognose profitiert davon doppelt - kurzfristig durch Schwung im Chart, mittelfristig durch schnelleren Schuldenabbau. Ob der Befesa Aktie jetzt der nächste Schritt gelingt, hängt aber auch an einem Faktor, der weit weg von Washington entschieden wird: dem Zinkpreis.
Befesa Aktie Prognose: 33,9 Mio. USD früher da als geplant - Trägt der Ausbruch auf Jahreshoch?
Befesa hat die volle 45X-Zahlung des IRS für 2025 erhalten, die Nettoverschuldung soll schneller sinken, die Aktie steigt auf ein 12-Monats-Hoch. Die Befesa Aktienprognose zwischen Rückenwind, Zinkpreis-Risiko und Chartausbruch.
Steckbrief
- Unternehmen
- Befesa S.A.
- Ticker
- BFSA (Xetra), SDAX
- ISIN
- LU1704650164
- Marktkapitalisierung
- rund 1,46 Mrd. €
- 52-Wochen-Spanne
- rund 26,6 € bis 38,6 €
- Konsens-Kursziel
- rund 46,5 € bis 47 €
- Nächste Zahlen
- Jahreszahlen voraussichtlich 4. März 2027
Stand: 24.11.2026, Kurse intraday, Xetra
Der Auslöser
Warum die Befesa Aktie heute springt
Das Geld ist da - und zwar früher als gedacht. Für Anleger der Befesa Aktie ist das mehr als eine Randnotiz.
Befesa hat seinen Anspruch aus dem Advanced Manufacturing Production Credit nach Section 45X des US-Steuerrechts für das Geschäftsjahr 2025 vollständig beglichen bekommen: 33,9 Millionen US-Dollar vom Internal Revenue Service. Die Förderung betrifft das Werk Mooresboro in den USA, das hochreines Zink (Special High Grade, Reinheit über 99,9%) raffiniert. Im Q3-Call Ende Oktober war der erste Geldeingang noch für das erste Halbjahr 2027 avisiert worden. Die Zahlung kommt also deutlich früher.
Die Folgen für die Befesa Aktienprognose sind konkret. Das Management peilt für das Jahresende 2026 jetzt eine Nettoverschuldung von rund dem 1,7-Fachen des EBITDA an, bisher waren es rund 1,8x. Zugleich betont Befesa als Ziel der Kapitalallokation zusätzliche Aktionärsrenditen. Wichtig für die Einordnung: Die Gutschrift für 2025 wird als Einmaleffekt behandelt und fließt nicht ins bereinigte EBITDA 2026 ein. Die Prognose von 286 bis 296 Millionen Euro (inklusive 45X) wurde bestätigt.
Wiederkehrender Beitrag
Für 2026 erwartet Befesa eine 45X-Gutschrift von rund 29 Millionen US-Dollar, der Geldeingang soll 2027 folgen. Über die neunjährige Programmlaufzeit nennt das Management 25 bis 30 Millionen Euro pro Jahr zusätzliches operatives EBITDA.
Glaubwürdigkeit
Die frühe Zahlung stützt die Annahme, dass die Förderung planbar fließt. Das ist für die Bewertung der Befesa Aktie ein Pluspunkt.
Bilanz
Die S&P-Hochstufung auf BB+ im September und der sinkende Verschuldungsgrad schaffen Spielraum für Ausschüttungen.
Quartalszahlen
Was die Q3-Zahlen für die Befesa Aktie bedeuten
Die jüngsten Quartalszahlen vom 28. Oktober liefern das fundamentale Fundament für die Befesa Aktienprognose. Umsatz und Ergebnis legten im dritten Quartal zweistellig beziehungsweise nahezu zweistellig zu, getragen vor allem vom Aluminium-Geschäft und höheren Zinkpreisen.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|9M 2026
|Veränderung 9M
|Umsatz
|311,6
|290,3
|901,1
|+1,0%
|Bereinigtes EBITDA
|67,8
|61,7
|191,8
|+10,4%
|Nettogewinn
|23,0
|20,7
|68,1
|+12,0%
EBITDA bereinigt. Q3-Werte in Millionen Euro.
Quelle: Befesa Q3-Mitteilung vom 28.10.2026; Veränderungen laut Unternehmensangaben und Investing.com
Der Gewinn je Aktie lag nach neun Monaten bei 1,70 Euro (+12,0%), der operative Cashflow bei 128,2 Millionen Euro (+11,5%). Die Nettoverschuldung lag Ende September noch beim 2,16-Fachen des EBITDA, nach 2,59x ein Jahr zuvor. Besonders stark entwickelte sich das Segment Salzschlacken: Das bereinigte EBITDA stieg dort um rund 25% auf 29 Millionen Euro bei einer Marge von 31,1%. Im Stahlstaub-Geschäft blieb der Umsatz nahezu stabil, die Marge verbesserte sich auf 27%.
Für 2026 erwartet Befesa einen Gewinn je Aktie von über 2,90 Euro. Daraus ergibt sich beim aktuellen Kurs ein KGV von rund 13 (eigene Rechnung). Die Dividende für 2025 betrug 1,00 Euro je Aktie, die Rendite liegt bei rund 2,6% bis 2,8%.
Chartbild
Befesa Aktie: Ausbruch über die 37,50-Euro-Zone
Technisch hat die Befesa Aktie den Weg nach oben freigemacht. Der Sprung nach den Zahlen am 28. Oktober führte den Kurs über die 200-, 100- und 20-Tage-Linie. Mit dem Kurssprung vom Dienstag liegt die Aktie rund 14% über der 200-Tage-Linie (Stand Ende Oktober bei rund 33,5 Euro). Seit einem Jahr ergibt sich ein Plus von rund 42%.
|Marke
|Kurs
|Bedeutung
|Widerstand
|oberhalb ca. 38,6 €
|keine Marken der letzten 12 Monate, 36-Monats-Hoch bei 55,15 € (Januar 2023)
|Unterstützung 1
|37,50 €
|Hochs vom 29.05. und 09.09.2026, jetzt Ausbruchszone
|Unterstützung 2
|ca. 35 €
|50-Tage-Linie
|Unterstützung 3
|33,4 € bis 33,5 €
|200-Tage-Linie
|Unterstützung 4
|32,90 €
|Reaktionstief vom 20.10.2026
Quelle: boerse.de, Stand 29.10.2026 und Redaktionsauswertung
Nach dem steilen Anstieg wären Rücksetzer bis in die Zone um 37,50 Euro charttechnisch normal. Ein belastbarer RSI-Wert lag uns nicht vor; ein kurzfristig überkaufter Zustand ist plausibel, aber nicht belegt.
Analysten
Befesa Aktienprognose der Analysten: überwiegend Kaufen
Die Analystenlage ist klar positiv. Laut Übersichten von finanzen.net und wallstreet-online raten die meisten Häuser zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 46,50 bis 47 Euro. Das entspricht einem Abstand von rund 20% zum aktuellen Kurs. Einzelne Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Garantien.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|UBS
|Buy
|55 € (zuvor 50 €)
|28./29.10.2026
|Jefferies
|Buy
|53 € (zuvor 44 €)
|29./30.10.2026
|Berenberg
|Buy
|45 €
|Oktober/November 2026
|Deutsche Bank
|Hold
|39 €
|20.10.2026
Das Datum des Berenberg-Ziels ist uneinheitlich überliefert. Morgan Stanley (36 €, 29.03.2026) ist veraltet und nicht aufgeführt.
Quelle: finanzen.net, wallstreet-online, dpa-AFX; Stand Oktober/November 2026
Auffällig: Das Deutsche-Bank-Ziel von 39 Euro ist praktisch erreicht. Gelingt der Aktie ein nachhaltiger Schlusskurs darüber, dürften weitere Häuser ihre Einschätzungen anheben müssen - oder die Bewertung wird zum Thema.
Branche und Risiken
Der Zinkpreis ist die offene Flanke
Bull-Case
45X-Beitrag von 25 bis 30 Mio. € pro Jahr auf Sicht
Schuldenabbau Richtung 1,7x und S&P-Hochstufung
Spielraum für zusätzliche Aktionärsrenditen
Starke Margen im Aluminium-Segment, Erholung im Sekundäraluminium
Ausbau in Bernburg
Bear-Case
Zinkpreis und Treatment Charges (2026: 85 USD/t)
Abhängigkeit von Stahlmengen und Energiekosten
Förderpolitik in den USA
Bewertung nach Kurssprung weniger günstig
Das Unternehmen
Was hinter der Befesa Aktie steckt
Befesa mit Sitz in Luxemburg ist seit November 2017 börsennotiert und recycelt Stahlwerksstäube sowie Aluminium-Salzschlacken. Der Konzern betreibt Anlagen in Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich, der Türkei, Südkorea, China und den USA und beschäftigte zum Jahresende 2025 rund 1.760 Mitarbeiter. CEO ist Asier Zarraonandia, CFO Rafael Pérez. Mittelfristig peilt das Management rund 300 Millionen Euro operatives EBITDA an, der 45X-Beitrag kommt laut CEO obendrauf.
Termine
Was Anleger bei der Befesa Aktie jetzt beobachten
Jahresende 2026: Nettoverschuldung zu EBITDA, Ziel rund 1,7x
Anfang März 2027: Jahreszahlen 2026 (voraussichtlich 4. März)
Fortlaufend: Zinkpreis, Treatment Charges, mögliche Hinweise auf zusätzliche Aktionärsrenditen
FAQ
Häufige Fragen zur Befesa Aktie
Warum steigt die Befesa Aktie heute? Befesa hat die volle 45X-Zahlung von 33,9 Millionen US-Dollar für 2025 früher als erwartet erhalten, und die Nettoverschuldung soll schneller sinken.
Wie lautet die Befesa Aktienprognose der Analysten? Überwiegend Kaufen, das Durchschnittsziel liegt bei rund 46,50 bis 47 Euro.
Zahlt die Befesa Aktie Dividende? Für 2025 wurden 1,00 Euro je Aktie gezahlt, die Rendite liegt bei rund 2,6% bis 2,8%.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Die Jahreszahlen 2026 werden voraussichtlich Anfang März 2027 veröffentlicht.
Fazit
Befesa Aktie Prognose: Rückenwind mit Zink-Fragezeichen
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