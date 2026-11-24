Befesa hat seinen Anspruch aus dem Advanced Manufacturing Production Credit nach Section 45X des US-Steuerrechts für das Geschäftsjahr 2025 vollständig beglichen bekommen: 33,9 Millionen US-Dollar vom Internal Revenue Service. Die Förderung betrifft das Werk Mooresboro in den USA, das hochreines Zink (Special High Grade, Reinheit über 99,9%) raffiniert. Im Q3-Call Ende Oktober war der erste Geldeingang noch für das erste Halbjahr 2027 avisiert worden. Die Zahlung kommt also deutlich früher.

Die Folgen für die Befesa Aktienprognose sind konkret. Das Management peilt für das Jahresende 2026 jetzt eine Nettoverschuldung von rund dem 1,7-Fachen des EBITDA an, bisher waren es rund 1,8x. Zugleich betont Befesa als Ziel der Kapitalallokation zusätzliche Aktionärsrenditen. Wichtig für die Einordnung: Die Gutschrift für 2025 wird als Einmaleffekt behandelt und fließt nicht ins bereinigte EBITDA 2026 ein. Die Prognose von 286 bis 296 Millionen Euro (inklusive 45X) wurde bestätigt.