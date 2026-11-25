Die Bechtle Aktie meldet sich mit starken Zahlen zurück. Im dritten Quartal steigerte der IT-Dienstleister aus Neckarsulm das Geschäftsvolumen um rund 19 Prozent auf etwa 2,44 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Steuern kletterte um 14 Prozent auf rund 92 Millionen Euro, nach Steuern blieben 63,6 Millionen Euro.
Bechtle Aktie: Geschäftsvolumen plus 19 Prozent, Prognose zweimal erhöht, KI-Zukauf in England – startet der IT-Dienstleister die Aufholjagd?
Bechtle wächst so stark wie lange nicht, hebt die Gewinnziele erneut an und kauft KI-Know-how zu. Doch seit Jahresbeginn liegt die Aktie im Minus. Was die Bechtle Aktie jetzt bewegt.
Die Prognose
Zweite Anhebung in diesem Jahr
Angesichts eines Rekord-Auftragsbestands hob Bechtle die Prognose zum zweiten Mal in diesem Jahr an: Das Ergebnis vor Steuern soll 2026 um mehr als 10 Prozent wachsen, zuvor waren 5 bis 10 Prozent geplant. Für Geschäftsvolumen und Umsatz bleiben die Ziele unverändert.
Die Strategie
KI-Know-how aus England
Parallel kaufte Bechtle den britischen KI-Spezialisten Bespoke XYZ mit 52 Mitarbeitenden. Damit will der Konzern seine Kompetenzen bei KI, Automatisierung und Datenplattformen ausbauen. Die Bechtle Aktie sprang nach der Prognoseanhebung zeitweise um mehr als 7 Prozent, liegt seit Jahresbeginn aber noch deutlich im Minus.
Die Bechtle Aktie hat operativ die Wende geschafft, die Börse traut ihr aber noch nicht ganz. Zweistelliges Wachstum und KI-Zukäufe liefern Argumente für eine Aufholjagd.
Häufige Fragen zur Bechtle Aktie
Wie stark wuchs Bechtle im dritten Quartal?
Das Geschäftsvolumen stieg um rund 19 Prozent auf etwa 2,44 Milliarden Euro.
Was erwartet Bechtle für 2026?
Mehr als 10 Prozent Wachstum beim Vorsteuerergebnis.
Welche Übernahme hat Bechtle gemeldet?
Den britischen KI-Spezialisten Bespoke XYZ.
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