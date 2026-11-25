Wie stark wuchs Bechtle im dritten Quartal?

Das Geschäftsvolumen stieg um rund 19 Prozent auf etwa 2,44 Milliarden Euro.

Was erwartet Bechtle für 2026?

Mehr als 10 Prozent Wachstum beim Vorsteuerergebnis.

Welche Übernahme hat Bechtle gemeldet?

Den britischen KI-Spezialisten Bespoke XYZ.