Bechtle Aktie TecDAX-Gewinner am Mittag: IT-Dienstleister stabilisiert sich an der 200-Tage-Linie

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 13:56 3 Min.

Die Bechtle Aktie steigt am Mittag als TecDAX-Gewinner auf 32,60 Euro. Eine neue Nachricht gibt es nicht, doch Software- und IT-Service-Werte profitieren vom Abfluss aus Chiptiteln, und der Kurs testet die 200-Tage-Linie.

Bild: Bechtle AG

Die Bechtle Aktie zählt am Mittwochmittag zu den TecDAX-Gewinnern: Der Kurs des Neckarsulmer IT-Dienstleisters steigt um 0,80% auf 32,60 Euro. Anders als bei vielen Chipwerten sind es hier keine Schlagzeilen, sondern technische Gründe und eine Rotation im Markt, die den Kurs stützen. Bechtle Aktie am Mittag des 25.11.2026 32,60 € Tagesplus im TecDAX +0,80% Auftragsbestand auf Rekordniveau 3,6 Mrd. € 200-Tage-Linie rund 32,89 € Warum die Bechtle Aktie als TecDAX-Gewinner steigt Es gibt keine neue Unternehmensmeldung. Am Morgen lag die Aktie noch 0,25% tiefer bei 32,26 Euro, am 24.11.2026 schloss sie bei 32,34 Euro. Wahrscheinlich spielen zwei Faktoren eine Rolle. Zum einen die Rotation in Software- und IT-Service-Werte: Der Software-Sektor war am 24.11.2026 mit einem Plus von 2,00% zweitstärkster Sektor, während Chips und Hardware verkauft wurden. Zum anderen die technische Lage: Die 200-Tage-Linie bei rund 32,89 Euro, unter die die Aktie am 16.11.2026 gefallen war, wird zurückerobert. Zahlen: Prognose zum zweiten Mal angehoben Bechtle hatte am 05.11.2026 die Jahresprognose zum zweiten Mal angehoben. Das Wachstum des Ergebnisses vor Steuern soll 2026 über 10% liegen, zuvor waren 5% bis 10% erwartet. Die Aktie sprang damals zeitweise um mehr als 7%. Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal folgten am 13.11.2026: Bechtle im dritten Quartal 2026 Kennzahl Wert Veränderung Geschäftsvolumen rund 2,44 Mrd. € +19,0% Umsatz rund 1,68 Mrd. € +6,1% Ergebnis vor Steuern 91,7 Mio. € +13,9% Nettogewinn 63,6 Mio. € - Auftragsbestand 3,6 Mrd. € Rekordwert Quelle : Unternehmensangaben via Sekundärquellen Dem steht ein negativer operativer Cashflow von 29,5 Mio. Euro im Quartal gegenüber. Zudem kündigte Bechtle zwei Zukäufe an: den britischen KI-Spezialisten Bespoke XYZ und das niederländische IT-Unternehmen HET IT mit über 100 Kommunen als Kunden. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 4,1 Mrd. Euro, das Forward-KGV bei rund 16,1. Analysten sehen überwiegend Potenzial Die Mehrheit der Analysten bleibt positiv. Deutsche Bank (16.11.), Jefferies (13.11.), UBS (19.11.) und Berenberg (06.11.) führen die Aktie mit "Buy", JPMorgan bleibt bei "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel liegt Berichten zufolge bei rund 43,7 Euro, deutlich über dem aktuellen Kurs. Charttechnik der Bechtle Aktie Die Aktie notiert knapp unter der 200-Tage-Linie bei rund 32,89 Euro, ein Rückeroberungsversuch läuft. Unterstützung liegt bei rund 31,50 Euro. Laut Handelsdesk war das technische Gesamtsignal am 23.11.2026 noch schwach (RSI 36, MACD negativ). Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 45,16 Euro (07.01.2026). 01 Chance: Öffentliche Hand und KI Digitalisierung der Verwaltung, Sondervermögen sowie KI- und Managed-Services-Nachfrage treiben das Geschäft. 02 Chance: Zukäufe Bespoke XYZ und HET IT erweitern das Angebot. 01 Risiko: Konjunktur Die schwache Industriekonjunktur in Deutschland belastet den Mittelstand. 02 Risiko: Margen und Cashflow Margendruck im Handelsgeschäft und negativer operativer Cashflow im dritten Quartal. Ausblick für die Bechtle Aktie Die nächsten Jahreszahlen sind für den 19.03.2027 terminiert. Bis dahin entscheidet vor allem die Rückeroberung der 200-Tage-Linie darüber, ob die Bechtle Aktie als aktueller TecDAX-Gewinner nachhaltig dreht.

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