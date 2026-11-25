Ein kleiner Abschlag mit großer Vorgeschichte. Die Bechtle Aktie notiert am Mittwochmorgen bei 32,26 Euro, ein Minus von 0,25 Prozent. Der IT-Dienstleister aus Neckarsulm gehört damit zu den zehn MDAX Verlierern des Morgens.
Bechtle Aktie: Prognose erhöht, Zukäufe gemeldet – und trotzdem MDAX Verlierer. Was den IT-Dienstleister bremst
Die Bechtle Aktie gibt am Mittwochmorgen um 0,25 Prozent auf 32,26 Euro nach und zählt zu den MDAX Verlierern. Eine neue Nachricht gibt es nicht. Seit Wochen pendelt der Kurs trotz angehobener Prognose zwischen 31 und 36 Euro.
Der Hintergrund
Warum die Bechtle Aktie als MDAX Verlierer nicht vorankommt
Neue Meldungen gibt es nicht. Auffällig ist eher, was die guten Nachrichten der vergangenen Wochen bewirkt haben: wenig. Bechtle erwartet für 2026 inzwischen mehr als 10 Prozent Wachstum beim Vorsteuerergebnis statt zuvor 5 bis 10 Prozent. Die Börse reagierte verhalten, seit Mitte September pendelt der Kurs in einer engen Spanne.
Am Freitag meldete Bechtle zudem die Übernahme des niederländischen IT-Anbieters HET IT, der 2025 einen Umsatz von 44,3 Millionen Euro erzielte. Der Vollzug steht noch unter Kartellvorbehalt. Charttechnisch hatte die Bechtle Aktie am 16. November die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen.
Die Analysten
Kursziele deutlich über dem Kurs
Die Analysten sehen mehr Potenzial als der Markt. Deutsche Bank Research nennt mit Buy 49 Euro, MPCM mit Buy 47 Euro, JPMorgan mit Neutral 38 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Bechtle Aktie zeigt eine Lücke zwischen Unternehmensmeldungen und Kurs. Solange der Markt IT-Dienstleister skeptisch sieht, fehlt der Impuls.
FAQ
Häufige Fragen zur Bechtle Aktie
Warum fällt die Bechtle Aktie heute?
Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Der Abschlag ist gering.
Was erwartet Bechtle für 2026?
Ein Wachstum des Vorsteuerergebnisses von mehr als 10 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Bechtle Aktie?
ISIN DE0005158703, WKN 515870. Handelssymbol an deutschen Börsen: BC8. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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