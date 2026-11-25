Bechtle Aktie: Prognose erhöht, Zukäufe gemeldet – und trotzdem MDAX Verlierer. Was den IT-Dienstleister bremst

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:35 2 Min.

Die Bechtle Aktie gibt am Mittwochmorgen um 0,25 Prozent auf 32,26 Euro nach und zählt zu den MDAX Verlierern. Eine neue Nachricht gibt es nicht. Seit Wochen pendelt der Kurs trotz angehobener Prognose zwischen 31 und 36 Euro.

Bild: Bechtle AG

Ein kleiner Abschlag mit großer Vorgeschichte. Die Bechtle Aktie notiert am Mittwochmorgen bei 32,26 Euro, ein Minus von 0,25 Prozent. Der IT-Dienstleister aus Neckarsulm gehört damit zu den zehn MDAX Verlierern des Morgens. Kurs der Bechtle Aktie 32,26 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -0,25 % erwartetes EBT-Wachstum 2026 über 10 % Rekordschluss im Januar 44,96 EUR Quelle : Kursliste 25.11.2026, 09:18 Uhr; Bechtle; Investing.com; boerse-express Der Hintergrund Warum die Bechtle Aktie als MDAX Verlierer nicht vorankommt Neue Meldungen gibt es nicht. Auffällig ist eher, was die guten Nachrichten der vergangenen Wochen bewirkt haben: wenig. Bechtle erwartet für 2026 inzwischen mehr als 10 Prozent Wachstum beim Vorsteuerergebnis statt zuvor 5 bis 10 Prozent. Die Börse reagierte verhalten, seit Mitte September pendelt der Kurs in einer engen Spanne. Am Freitag meldete Bechtle zudem die Übernahme des niederländischen IT-Anbieters HET IT, der 2025 einen Umsatz von 44,3 Millionen Euro erzielte. Der Vollzug steht noch unter Kartellvorbehalt. Charttechnisch hatte die Bechtle Aktie am 16. November die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen. Die Analysten Kursziele deutlich über dem Kurs Die Analysten sehen mehr Potenzial als der Markt. Deutsche Bank Research nennt mit Buy 49 Euro, MPCM mit Buy 47 Euro, JPMorgan mit Neutral 38 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Bechtle Aktie sprechen könnte Prognose für 2026 angehoben

Zukauf in den Niederlanden

Kursziele deutlich über dem Kurs

Nur geringer Abschlag am Morgen Was Anleger bedenken sollten 200-Tage-Linie unterschritten

Rund 28 Prozent unter dem Rekordschluss

Markt honoriert gute Nachrichten kaum

Übernahme unter Kartellvorbehalt Einordnung der Redaktion: Die Bechtle Aktie zeigt eine Lücke zwischen Unternehmensmeldungen und Kurs. Solange der Markt IT-Dienstleister skeptisch sieht, fehlt der Impuls. FAQ Häufige Fragen zur Bechtle Aktie Warum fällt die Bechtle Aktie heute?

Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Der Abschlag ist gering. Was erwartet Bechtle für 2026?

Ein Wachstum des Vorsteuerergebnisses von mehr als 10 Prozent. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Bechtle Aktie?

ISIN DE0005158703, WKN 515870. Handelssymbol an deutschen Börsen: BC8. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Bechtle Aktie Die Bechtle Aktie ist ein leiser MDAX Verlierer. Angehobene Prognose und Zukäufe ändern bislang nichts an der Seitwärtsbewegung.

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