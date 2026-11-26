Die BBVA-Aktie (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, deutsches Handelssymbol: BOY, US-Handelssymbol: BBVA an der NYSE) gehört am Donnerstagmorgen zu den stärksten IBEX 35 Gewinnern. Um 9:28 Uhr kostet die Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 21,80 Euro, ein Plus von 2,44 Prozent. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es heute früh nicht. Die BBVA-Aktie erholt sich gemeinsam mit den anderen Banken vom Rückschlag durch die verlängerte Bankensteuer.
BBVA-Aktie IBEX 35 Gewinner: Großbank erholt sich – Mexiko-Geschäft als Puffer gegen die Sondersteuer
Die BBVA-Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den größten IBEX 35 Gewinnern: Um 9:28 Uhr steigt die zweitgrößte spanische Bank um 2,44 Prozent auf 21,80 Euro. Der Bankensektor erholt sich vom Steuerschock des Vortags. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Bankwerte im Fokus: die Erholung nach dem Steuerschock
Die spanischen Banken gehörten am Mittwoch zu den großen Verlierern. Am Donnerstag erholen sie sich gemeinsam – BBVA eingeschlossen.
Der Hintergrund ist ein breiter Erholungsschub. Am Mittwoch hatte der IBEX 35 knapp 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte verloren und war auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Belastet hatten drei Faktoren: Die US-Handelsbehörde USTR schlug Strafzölle nach Section 301 gegen 14 Volkswirtschaften vor, für die EU sind 15 Prozent im Gespräch. Spanien verlängerte per Eilverordnung die Sondersteuer für Banken bis 2027. Und der Ölpreis der Sorte Brent stieg um 3,5 Prozent auf 94,61 US-Dollar. Am Donnerstagmorgen setzte die Gegenbewegung ein: Der IBEX 35 startete rund 1,7 Prozent fester, um 9:28 Uhr lagen alle 35 Werte im Plus.
Die Verlängerung der Bankensteuer wurde am 25. November mit dem Real Decreto-ley 43/2026 im Staatsanzeiger BOE veröffentlicht. Die Regierung erwartet daraus rund 1,4 Milliarden Euro, das Geld soll in den Wohnungsbau fließen. Die Verordnung muss noch vom Ständigen Ausschuss des Parlaments bestätigt werden. Die Steuer ist progressiv gestaltet und reicht von 1 bis 7 Prozent auf Zins- und Provisionserträge. Den Höchstsatz zahlen die drei Großen Santander, BBVA und CaixaBank.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die BBVA-Aktie heute zulegt
Eine eigene Meldung von BBVA gibt es heute früh nicht. BBVA zahlt als eine der drei größten Banken zwar den Höchstsatz der Bankensteuer von 7 Prozent. Der Konzern verdient aber einen großen Teil seines Gewinns in Mexiko und der Türkei. Die spanische Sondersteuer trifft BBVA damit im Verhältnis zum Gesamtgewinn weniger stark als rein heimische Institute.
Steuer erwartet
Die Verlängerung war seit Wochen absehbar und weitgehend eingepreist.
Starkes Auslandsgeschäft
Mexiko ist der größte Gewinnbringer von BBVA.
Sektor-Erholung
Alle sechs spanischen Bankwerte im IBEX 35 liegen am Morgen im Plus.
Das Unternehmen
BBVA: Spaniens zweitgrößte Bank mit starkem Mexiko-Geschäft
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria hat seinen Sitz in Bilbao und seine Zentrale in Madrid. Neben Spanien ist BBVA vor allem in Mexiko, der Türkei, Kolumbien und Peru tätig. Die Bank gilt als Vorreiter im digitalen Bankgeschäft. Die Banco de España hat den zusätzlichen Kapitalpuffer, den BBVA als systemrelevante Bank für 2027 vorhalten muss, angehoben.
Wichtig für die Einordnung: Die US-Zölle sind bisher nur ein Vorschlag. Stellungnahmen sind bis 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen am 25. Januar 2027. In Spanien steht zudem am 29. November die Parlamentswahl an. Wall Street bleibt am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, deshalb fehlen dem europäischen Handel Impulse aus New York.
Häufige Fragen zur BBVA-Aktie
Warum ist die BBVA-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die BBVA-Aktie erholt sich vom Rückschlag am Mittwoch, als die Verlängerung der spanischen Bankensteuer den Sektor belastete. Weil BBVA viel im Ausland verdient, trifft die Steuer den Konzern vergleichsweise begrenzt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der BBVA-Aktie?
Die ISIN lautet ES0113211835, die WKN 875773. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BOY gehandelt, in den USA unter BBVA an der NYSE.
Wie stark steigt die BBVA-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 9:28 Uhr notierte die BBVA-Aktie bei 21,80 Euro und damit 2,44 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch.
Wo verdient BBVA sein Geld?
Neben Spanien vor allem in Mexiko, das als größter Gewinnbringer gilt, sowie in der Türkei, Kolumbien und Peru.
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