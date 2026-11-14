Milliardenschulden, Zehntausende Glyphosat-Klagen, eine Pharmasparte ohne Nachfolger für ihre Blockbuster – vor einem Jahr galt Bayer als Sanierungsfall. Heute ist die Bayer-Aktie einer der stärksten Werte im DAX. Sie schloss am Freitag bei 56,52 Euro, hat sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt und notiert so hoch wie seit Mai 2023 nicht mehr. Diese Bayer Aktienanalyse prüft, wie belastbar die Wende ist – und ob die Bayer Aktienprognose nach dieser Rally noch Spielraum lässt.
Bayer Aktienanalyse: Vom Sanierungsfall zum DAX-Star – hat die Aktie nach der Verdopplung noch Luft?
Vor einem Jahr kostete die Bayer-Aktie rund 26 Euro, heute mehr als das Doppelte. Nubeqa und Kerendia boomen, die USA haben den Schlaganfall-Hoffnungsträger Sunharbo zugelassen, vor Gericht hat sich das Blatt gewendet. Doch das Agrargeschäft bricht ein, und der Glyphosat-Vergleich wartet auf das Gericht. Unsere Bayer Aktienanalyse zeigt, was die Wende trägt und was die Bayer Aktienprognose jetzt bestimmt.
BAYNBAYN
Steckbrief
- Unternehmen
- Bayer AG
- Sitz
- Leverkusen
- Ticker
- BAYN (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 56,52 Euro
- Börsenwert
- rund 56 Milliarden Euro
- KGV 2026 (Analystenschätzung)
- rund 12
- Dividende
- 0,11 Euro je Aktie
- Vorstandschef
- Bill Anderson
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV auf Basis der Konsensschätzung, Börsenwert laut onvista
Die Ausgangslage
Supreme Court, St. Louis, FDA: die Kette der guten Nachrichten
Die Bayer Aktie erlebt eine der bemerkenswertesten Wenden im deutschen Leitindex – getragen von Gerichten, Behörden und Medikamenten.
Der Wendepunkt kam im Juni: Der US Supreme Court entschied im Fall Durnell mit 7:2 Stimmen, dass Klagen wegen fehlender Krebswarnungen auf Glyphosat-Produkten durch Bundesrecht ausgeschlossen sind. Ende Oktober wies ein Geschworenengericht in St. Louis alle Ansprüche von drei Klägerinnen gegen die Tochter Monsanto zurück, China ließ den Gerinnungshemmer Asundexian zu. Am 3. November folgten starke Quartalszahlen, am 9. November die US-Zulassung für Asundexian unter dem Namen Sunharbo.
Die Quartalszahlen
Pharma glänzt, Agrar enttäuscht: die zwei Gesichter von Bayer
Für jede Bayer Aktienanalyse gilt: Die Pharmasparte trägt den Konzern, das Agrargeschäft bleibt die offene Flanke.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 4,1 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen um 6,9 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro. Die Pharmasparte steigerte ihren Umsatz um 8 Prozent auf 4,68 Milliarden Euro, ihr Ergebnis um 23,6 Prozent, die Marge kletterte auf 27,6 Prozent. Das Prostatakrebsmittel Nubeqa wuchs um 60,5 Prozent auf 998 Millionen Euro, das Nierenmedikament Kerendia um 69,2 Prozent auf 374 Millionen Euro – sie gleichen den Patentverlust bei Xarelto und Eylea mehr als aus. Im Agrargeschäft Crop Science brach das Ergebnis dagegen um 41,3 Prozent auf 101 Millionen Euro ein. Zinsen auf Rechtsrückstellungen und Steuern drückten das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 0,31 Euro, unter dem Strich stand ein Verlust von 672 Millionen Euro.
Bayer: EBITDA vor Sondereinflüssen nach Sparten im dritten Quartal
Mio. Euro
Veränderung zum Vorjahr: Pharmaceuticals +23,6 %, Consumer Health −4,4 %, Crop Science −41,3 %.
Quelle: Bayer AG, Quartalsmitteilung vom 3. November 2026
Daten als Tabelle
|Sparte
|EBITDA
|Pharmaceuticals
|1.292
|Consumer Health
|347
|Crop Science
|101
Der Katalysator
Sunharbo: Milliardenhoffnung gegen den Schlaganfall
Sunharbo ist der erste zugelassene Wirkstoff einer neuen Klasse von Gerinnungshemmern, der sogenannten Faktor-XIa-Hemmer. Das Mittel soll nach einem leichten Schlaganfall einen zweiten verhindern. In der Zulassungsstudie mit mehr als 12.000 Patienten senkte es das Risiko um 26 Prozent, ohne schwere Blutungen zu erhöhen. Der Marktstart in den USA läuft im November an, Europa und Japan prüfen noch. Die Bank of America traut Sunharbo einen Spitzenumsatz von rund 3 Milliarden Euro pro Jahr zu, Jefferies rund 2 Milliarden Euro.
Für unser Pharmageschäft markiert das dritte Quartal den Startpunkt für eine nachhaltige Rückkehr zum Wachstum.
Glyphosat und Bilanz
65.000 offene Klagen: der Sammelvergleich entscheidet
Mit einem Sammelvergleich von bis zu 7,25 Milliarden Dollar, gestaffelt über bis zu 21 Jahre, will Bayer einen Großteil der rund 65.000 offenen Glyphosat-Fälle beilegen. Die Zustimmung eines Gerichts in Missouri steht noch aus – sie ist der wichtigste Kurstreiber der kommenden Monate. Gleichzeitig sinken die Schulden: Die Nettofinanzverschuldung fiel binnen drei Monaten um 2,5 auf 31,1 Milliarden Euro, bis Jahresende sollen es 28 bis 29 Milliarden Euro sein. Die Prognose für das EBITDA vor Sondereinflüssen hob Bayer auf 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro an, beim bereinigten Ergebnis je Aktie bleibt es bei 4,30 bis 4,80 Euro.
Die Bewertung
KGV um 12: günstig – aber mit Abschlag
Trotz der Verdopplung ist die Bayer Aktie gemessen am Gewinn nicht teuer. Analysten erwarten für 2026 einen bereinigten Gewinn von rund 4,56 Euro je Aktie, das ergibt ein KGV von etwa 12. Der Abschlag hat Gründe: hohe Schulden, offene Rechtsrisiken und eine Mindestdividende von nur 0,11 Euro. Der Blick zurück zeigt, wie viel Wert die Glyphosat-Jahre gekostet haben: Vor der ersten Niederlage 2018 kostete die Aktie rund 93 Euro, das Rekordhoch von 2015 lag bei 146 Euro.
Die Analysten
Von 48,50 bis 70 Euro: die Optimisten sind in der Mehrheit
Barclays sieht die Bayer-Aktie bei 70 Euro, die DZ Bank hob ihren fairen Wert nach den Zahlen auf 64 Euro. Goldman Sachs nennt 63,50 Euro, die UBS 62 Euro, JPMorgan 61 Euro, die Deutsche Bank 60 Euro. Vorsichtiger bleibt Jefferies mit „Hold“ und 48,50 Euro. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 59 Euro – nur noch wenig über dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Bayer-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Schlusskurs am 13. November 2026: 56,52 Euro (Xetra). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: dpa-AFX, trading-treff, Handelsdesk; Stand Anfang November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Euro
|Barclays
|70
|DZ Bank
|64
|Goldman Sachs
|63,5
|UBS
|62
|JPMorgan
|61
|Deutsche Bank
|60
|Schlusskurs 13. November
|56,52
|Jefferies
|48,5
Die Szenarien
Bayer Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Befreiungsschlag
Das Gericht in Missouri genehmigt den Sammelvergleich, Sunharbo startet stark. Dann könnte der Bewertungsabschlag weiter schrumpfen und die Bayer-Aktie die Ziele der Optimisten um 60 bis 70 Euro anpeilen.
Szenario 2: Verschnaufpause
Nach der Rally nehmen Anleger Gewinne mit. Die Aktie pendelt zwischen 50 Euro und dem Mehrjahreshoch, bis die Jahreszahlen im Februar neue Impulse liefern.
Szenario 3: Rückschlag vor Gericht
Verlangt das Gericht Nachbesserungen oder enttäuscht der Sunharbo-Start, rückt die Zone um 46 bis 50 Euro wieder in den Blick.
Häufige Fragen zur Bayer Aktienanalyse
Warum ist die Bayer-Aktie so stark gestiegen?
Wegen eines Grundsatzurteils im Glyphosat-Streit, starker Pharmazahlen, einer angehobenen Prognose und der US-Zulassung für Sunharbo.
Was ist Sunharbo?
Der Markenname des Gerinnungshemmers Asundexian, der einen erneuten Schlaganfall verhindern soll. Die FDA hat ihn am 9. November 2026 zugelassen.
Wie steht es um den Glyphosat-Streit?
Rund 65.000 Fälle sind offen. Ein Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden Dollar wartet auf die Zustimmung eines Gerichts in Missouri.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Von 48,50 Euro bei Jefferies bis 70 Euro bei Barclays, im Schnitt rund 59 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.