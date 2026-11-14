Bayer Aktienanalyse: Vom Sanierungsfall zum DAX-Star – hat die Aktie nach der Verdopplung noch Luft?

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 4,1 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen um 6,9 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro. Die Pharmasparte steigerte ihren Umsatz um 8 Prozent auf 4,68 Milliarden Euro, ihr Ergebnis um 23,6 Prozent, die Marge kletterte auf 27,6 Prozent. Das Prostatakrebsmittel Nubeqa wuchs um 60,5 Prozent auf 998 Millionen Euro, das Nierenmedikament Kerendia um 69,2 Prozent auf 374 Millionen Euro – sie gleichen den Patentverlust bei Xarelto und Eylea mehr als aus. Im Agrargeschäft Crop Science brach das Ergebnis dagegen um 41,3 Prozent auf 101 Millionen Euro ein. Zinsen auf Rechtsrückstellungen und Steuern drückten das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 0,31 Euro, unter dem Strich stand ein Verlust von 672 Millionen Euro.