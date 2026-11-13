Vor einem Jahr galt Bayer als Sanierungsfall: Milliardenschulden, Tausende Glyphosat-Klagen, eine Pharmasparte ohne Nachfolger für ihre auslaufenden Blockbuster. Heute ist die Bayer-Aktie einer der stärksten Werte im DAX. Mit rund 56,60 Euro hat sie sich innerhalb eines Jahres fast verdoppelt und notiert so hoch wie seit Mai 2023 nicht mehr. Die Zahlen zum dritten Quartal lieferten den Beweis für die Pharma-Wende, sechs Tage später ließ die US-Arzneimittelbehörde FDA den Schlaganfall-Hoffnungsträger Sunharbo zu. Doch unter dem Strich schreibt Bayer weiter Verluste, und das Agrargeschäft schwächelt. Diese Bayer Aktienanalyse prüft, wie weit die Wende trägt – und was das für die Bayer Aktienprognose bedeutet.
Bayer Aktienanalyse: Pharma-Comeback, US-Zulassung für Sunharbo, Aktie fast verdoppelt – ist das erst der Anfang?
Nubeqa und Kerendia boomen, die Prognose steigt, die USA lassen den Schlaganfall-Hoffnungsträger Sunharbo zu – und die Bayer-Aktie notiert so hoch wie seit Mai 2023 nicht mehr. Unsere große Bayer Aktienanalyse zerlegt die Zahlen zum dritten Quartal vom 3. November, die Pharma-Wende, das schwache Agrargeschäft, Glyphosat, Schulden, Bewertung und Analystenziele – und zeigt, was die Bayer Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bayer AG
- Sitz
- Leverkusen
- ISIN / WKN
- DE000BAY0017 / BAY001
- Kurs
- 56,60 Euro
- 52-Wochen-Spanne
- rund 26 bis 57,84 Euro
- Börsenwert
- rund 56 Milliarden Euro
- KGV 2026 (Schätzung)
- rund 12
- Dividende
- 0,11 Euro je Aktie
Stand: 13.11.2026, Kurs Lang & Schwarz am 13.11.2026 gegen 15:15 Uhr; Börsenwert und KGV eigene Rechnung
Die Ausgangslage
Vom Sanierungsfall zum DAX-Star: plus 90 Prozent in einem Jahr
Die Bayer-Aktie erlebt 2026 eine der bemerkenswertesten Wenden im deutschen Leitindex.
Der Wendepunkt kam im Juni: Der US Supreme Court entschied im Fall Durnell mit 7:2 Stimmen, dass Klagen wegen fehlender Krebswarnungen auf Glyphosat-Produkten durch Bundesrecht ausgeschlossen sind. Ende Oktober folgte ein Feuerwerk an guten Nachrichten. Ein Geschworenengericht in St. Louis wies alle Ansprüche von drei Klägerinnen gegen die Tochter Monsanto zurück – der erste Prozesssieg seit dem Grundsatzurteil. China ließ den Gerinnungshemmer Asundexian zu, und neue Studiendaten zum Krebsmittel Nubeqa überzeugten. In einer einzigen Woche stieg die Aktie um fast 16 Prozent. Am 3. November legte Bayer mit den Quartalszahlen nach, am 9. November folgte nach Börsenschluss die US-Zulassung für Asundexian unter dem Markennamen Sunharbo.
Die Quartalszahlen
Operativ stark, unter dem Strich rot: die zwei Gesichter des dritten Quartals
Für jede seriöse Bayer Aktienanalyse gilt: Wer nur die Schlagzeile liest, übersieht die Hälfte der Geschichte.
Im dritten Quartal steigerte Bayer den Umsatz um 4,1 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro, bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte um 1,9 Prozent. Das EBITDA vor Sondereinflüssen kletterte um 6,9 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro – rund 13 Prozent mehr, als Analysten erwartet hatten. Weiter unten in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung trübt sich das Bild jedoch ein. Höhere Zinsen auf die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten und eine höhere Steuerlast drückten das bereinigte Ergebnis je Aktie von 0,49 auf 0,31 Euro, erwartet waren 0,36 bis 0,39 Euro. Abschreibungen auf die Marken Xofigo (307 Millionen Euro) und Claritin (215 Millionen Euro) führten zu einem Konzernverlust von 672 Millionen Euro – weniger als im Vorjahr, aber mehr als erwartet.
Bayer: EBITDA vor Sondereinflüssen nach Sparten im dritten Quartal
Mio. Euro
Veränderung zum Vorjahresquartal: Pharmaceuticals +23,6 %, Consumer Health −4,4 %, Crop Science −41,3 %. Das dritte Quartal ist im Agrargeschäft saisonal das schwächste.
Quelle: Bayer AG, Quartalsmitteilung vom 3. November 2026
Daten als Tabelle
|Sparte
|EBITDA
|Pharmaceuticals
|1292
|Consumer Health
|347
|Crop Science
|101
Pharma
Nubeqa und Kerendia: die neuen Stars schlagen den Patentverlust
Die wichtigste Botschaft für die Bayer Aktienprognose kommt aus der Pharmasparte – und sie ist eindeutig positiv.
Der Pharma-Umsatz stieg um 8,0 Prozent auf 4,68 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen um 23,6 Prozent auf 1,29 Milliarden Euro. Die Marge kletterte um 3,5 Prozentpunkte auf 27,6 Prozent. Bayer selbst spricht vom Beginn eines neuen Wachstumszyklus. Die Treiber haben Namen: Das Prostatakrebsmittel Nubeqa wuchs um 60,5 Prozent auf 998 Millionen Euro und steht damit kurz vor der Milliardenmarke pro Quartal. Das Nierenmedikament Kerendia legte um 69,2 Prozent auf 374 Millionen Euro zu. Auf der anderen Seite brachen die alten Blockbuster wie erwartet ein: Das Augenmittel Eylea verlor 23,4 Prozent, der Gerinnungshemmer Xarelto 30,2 Prozent. Unter dem Strich gleichen die neuen Produkte den Patentverlust nicht nur aus – sie übertreffen ihn deutlich. Für das Gesamtjahr hob Bayer das Margenziel der Sparte auf 25 bis 27 Prozent an.
Bayer: Umsatz wichtiger Medikamente im dritten Quartal
Mio. Euro
Veränderung zum Vorjahresquartal: Nubeqa +60,5 %, Eylea −23,4 %, Xarelto −30,2 %, Kerendia +69,2 %.
Quelle: Bayer AG, Quartalsmitteilung vom 3. November 2026
Daten als Tabelle
|Medikament
|Umsatz
|Nubeqa
|998
|Eylea
|560
|Xarelto
|377
|Kerendia
|374
Der Katalysator
Sunharbo: Bayers neuer Hoffnungsträger gegen den Schlaganfall
Am 9. November ließ die FDA den Gerinnungshemmer Asundexian unter dem Markennamen Sunharbo zu – als ersten Wirkstoff einer neuen Medikamentenklasse, der sogenannten Faktor-XIa-Hemmer. Sunharbo soll nach einem leichten bis mittelschweren Schlaganfall oder einer Durchblutungsstörung des Gehirns einen zweiten Schlaganfall verhindern. In der großen Zulassungsstudie mit mehr als 12.000 Patienten senkte das Mittel das Risiko eines erneuten Schlaganfalls um 26 Prozent, ohne das Risiko schwerer Blutungen zu erhöhen. Die Auslieferung in den USA soll Mitte bis Ende November beginnen, der Listenpreis liegt bei rund 750 Dollar pro Monat. In Europa und Japan läuft die Prüfung noch. Die Schätzungen für den Spitzenumsatz gehen weit auseinander: Die Bank of America rechnet mit rund 3 Milliarden Euro pro Jahr, Jefferies beziffert den Markt in den USA und Europa auf rund 2 Milliarden Euro. Für Patienten mit Vorhofflimmern ist Sunharbo nicht zugelassen – dort war eine frühere Studie gescheitert.
Für unser Pharmageschäft markiert das dritte Quartal den Startpunkt für eine nachhaltige Rückkehr zum Wachstum.
Agrar und Consumer Health
Crop Science bricht ein: die offene Flanke des Konzerns
So hell die Pharmasparte strahlt, so trüb ist das Bild im Agrargeschäft. Crop Science setzte im saisonal schwächsten Quartal 3,88 Milliarden Euro um, bereinigt 2,4 Prozent weniger. Das EBITDA vor Sondereinflüssen brach um 41,3 Prozent auf 101 Millionen Euro ein. In Europa, Nahost und Afrika fiel der Umsatz um fast 22 Prozent – belastet von Regulierung und einer langen Hitzeperiode. Bei Glyphosat sank der Umsatz um 5 Prozent, Generika-Anbieter drücken die Preise. Lichtblick ist Lateinamerika mit einem Plus von 11 Prozent. Nach neun Monaten liegt das Spartenergebnis dennoch 17 Prozent über dem Vorjahr, die Prognose bestätigt Bayer. Das Geschäft mit rezeptfreien Produkten wie Aspirin und Bepanthen trat auf der Stelle, die Marge sank wegen höherer Marketingausgaben auf 24,0 Prozent.
Glyphosat und Bilanz
65.000 offene Klagen: der Sammelvergleich entscheidet
Der Rechtsstreit um Glyphosat bleibt der größte Unsicherheitsfaktor jeder Bayer Aktienprognose – aber er verliert an Schrecken.
Im dritten Quartal flossen 1,12 Milliarden Euro für Vergleichszahlungen zu Glyphosat und der Umweltaltlast PCB ab, darunter erstmals Einzahlungen in einen Treuhandfonds. Mit einem Sammelvergleich von bis zu 7,25 Milliarden Dollar, gestaffelt über bis zu 21 Jahre, will Bayer einen Großteil der rund 65.000 offenen Fälle beilegen. Die Zustimmung eines Gerichts in Missouri steht noch aus – sie ist der wichtigste Kurstreiber der kommenden Monate. Der freie Cashflow lag wegen der Zahlungen bei minus 293 Millionen Euro, ohne sie hätte er plus 828 Millionen Euro betragen. Gleichzeitig stärkt Bayer die Bilanz: Anleihen, Hybridanleihen und eine Beteiligung des Finanzinvestors Apollo am Verhütungsgeschäft senkten die Nettofinanzverschuldung binnen drei Monaten um 2,5 Milliarden auf 31,1 Milliarden Euro. Bis Jahresende sollen es 28 bis 29 Milliarden Euro sein.
Bayer: Nettofinanzverschuldung
Mrd. Euro
- Ziel des Managements
Jahresende 2026: Ziel von 28 bis 29 Milliarden Euro, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Bayer AG, Quartalsmitteilungen zum zweiten und dritten Quartal 2026
Daten als Tabelle
|Stichtag
|Verschuldung
|30. Juni 2026
|33,6
|30. Sept. 2026
|31,1
|Ende 2026
|28–29
Der Ausblick
Prognose angehoben: mehr EBITDA, mehr Cashflow, weniger Schulden
Bayer hob die Jahresprognose für das EBITDA vor Sondereinflüssen auf 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro an, 200 Millionen Euro mehr als bisher. Noch deutlicher fiel die Anhebung beim freien Cashflow aus: Er soll bei minus 1,5 bis minus 0,5 Milliarden Euro liegen, eine Milliarde Euro besser als geplant. Ohne die Vergleichszahlungen peilt Bayer 3 bis 4 Milliarden Euro an. Unverändert bleiben der Umsatzausblick von 45 bis 47 Milliarden Euro und das bereinigte Ergebnis je Aktie von 4,30 bis 4,80 Euro. Dass Bayer trotz höherer EBITDA-Ziele die Gewinnprognose je Aktie nicht anhebt, zeigt, wie stark Zinsen und Steuern den operativen Fortschritt aufzehren. Die Jahreszahlen folgen am 24. Februar 2027.
Die Bewertung
KGV 12 nach der Verdopplung: noch immer Luft nach oben?
Trotz der Verdopplung ist die Bayer-Aktie gemessen am Gewinn nicht teuer. Analysten erwarten für 2026 einen bereinigten Gewinn von rund 4,56 Euro je Aktie – das entspricht einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 12. Für einen Pharma- und Agrarkonzern mit wachsender Pharmasparte ist das moderat. Der Abschlag hat Gründe: rund 31 Milliarden Euro Nettoschulden, die offenen Rechtsrisiken und die Mindestdividende von nur 0,11 Euro je Aktie. Der historische Vergleich zeigt aber, wie viel Wert die Glyphosat-Jahre gekostet haben: Vor der ersten Niederlage im Sommer 2018 kostete die Aktie rund 93 Euro, das Rekordhoch von 2015 lag bei 146 Euro.
Die Analysten
Kursziele bis 70 Euro: die Optimisten sind in der Mehrheit
Die Mehrheit der Analysten bleibt optimistisch. Barclays sieht die Aktie bei 70 Euro, die DZ Bank hob ihren fairen Wert nach den Zahlen von 60 auf 64 Euro und verweist auf operative Stabilisierung, Schuldenabbau und Fortschritte bei den Rechtsrisiken. Goldman Sachs nennt 63,50 Euro, die UBS 62 Euro, JPMorgan 61 Euro mit „Overweight“, die Deutsche Bank 60 Euro. Vorsichtiger bleibt Jefferies: Das Haus hob sein Ziel zwar von 46 auf 48,50 Euro, bleibt aber bei „Hold“ und rechnet mit Ergebnissen am unteren Ende der Jahresspanne. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 59 Euro – nur noch gut 5 Prozent über dem aktuellen Kurs. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Bayer-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Kurs am 13. November 2026 gegen 15:15 Uhr: 56,60 Euro (Lang & Schwarz). Barclays, Goldman Sachs, UBS, JPMorgan und Deutsche Bank: Stand vor den Zahlen. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: dpa-AFX, trading-treff, Handelsdesk, aktiencheck.de; Stand Anfang November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Barclays
|70
|DZ Bank
|64
|Goldman Sachs
|63,5
|UBS
|62
|JPMorgan
|61
|Deutsche Bank
|60
|Jefferies
|48,5
Die Szenarien
Bayer Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Befreiungsschlag
Das Gericht in Missouri stimmt dem Glyphosat-Sammelvergleich zu, Sunharbo startet erfolgreich in den USA, und Nubeqa überspringt die Milliardenmarke pro Quartal. Dann könnte der Markt den Bewertungsabschlag weiter abbauen – und die Bayer-Aktie die Kursziele der Optimisten um 60 bis 70 Euro ins Visier nehmen.
Szenario 2: Verschnaufpause nach der Rally
Nach einem Plus von fast 30 Prozent in vier Wochen nehmen Anleger Gewinne mit. Die Aktie pendelt zwischen der Zone um 50 Euro und dem Mehrjahreshoch, bis die Jahreszahlen am 24. Februar und die Entscheidung zum Sammelvergleich neue Impulse liefern.
Szenario 3: Rückschlag vor Gericht
Verlangt das Gericht Nachbesserungen am Vergleich, enttäuscht der Sunharbo-Start oder bleibt das Agrargeschäft schwach, dürfte die Rechts- und Schuldenfrage wieder in den Vordergrund rücken. Dann wäre ein Rückfall in Richtung der Zone um 46 bis 50 Euro möglich, wo Jefferies den fairen Wert sieht.
Häufige Fragen zur Bayer Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Bayer?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 4,1 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen um 6,9 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sank auf 0,31 Euro, unter dem Strich stand ein Verlust von 672 Millionen Euro.
Was ist Sunharbo?
Sunharbo ist der Markenname des Gerinnungshemmers Asundexian. Die FDA hat ihn am 9. November 2026 zur Vorbeugung eines erneuten Schlaganfalls zugelassen. In der Zulassungsstudie senkte er das Risiko um 26 Prozent.
Wie steht es um den Glyphosat-Streit?
In den USA sind noch rund 65.000 Fälle offen. Bayer will einen Großteil mit einem Sammelvergleich von bis zu 7,25 Milliarden Dollar beilegen, die Zustimmung eines Gerichts in Missouri steht noch aus.
Wie ist die Bayer-Aktie bewertet?
Auf Basis des erwarteten bereinigten Gewinns von rund 4,56 Euro je Aktie für 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 12.
Welche Kursziele haben Analysten?
Die Spanne reicht von 48,50 Euro (Jefferies) über 60 bis 64 Euro (Deutsche Bank, JPMorgan, UBS, Goldman Sachs, DZ Bank) bis 70 Euro (Barclays). Der Durchschnitt liegt bei rund 59 Euro.
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