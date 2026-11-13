Bayer Aktienanalyse: Pharma-Comeback, US-Zulassung für Sunharbo, Aktie fast verdoppelt – ist das erst der Anfang?

Am 9. November ließ die FDA den Gerinnungshemmer Asundexian unter dem Markennamen Sunharbo zu – als ersten Wirkstoff einer neuen Medikamentenklasse, der sogenannten Faktor-XIa-Hemmer. Sunharbo soll nach einem leichten bis mittelschweren Schlaganfall oder einer Durchblutungsstörung des Gehirns einen zweiten Schlaganfall verhindern. In der großen Zulassungsstudie mit mehr als 12.000 Patienten senkte das Mittel das Risiko eines erneuten Schlaganfalls um 26 Prozent, ohne das Risiko schwerer Blutungen zu erhöhen. Die Auslieferung in den USA soll Mitte bis Ende November beginnen, der Listenpreis liegt bei rund 750 Dollar pro Monat. In Europa und Japan läuft die Prüfung noch. Die Schätzungen für den Spitzenumsatz gehen weit auseinander: Die Bank of America rechnet mit rund 3 Milliarden Euro pro Jahr, Jefferies beziffert den Markt in den USA und Europa auf rund 2 Milliarden Euro. Für Patienten mit Vorhofflimmern ist Sunharbo nicht zugelassen – dort war eine frühere Studie gescheitert.