An der SMA50 (aktuell bei 49,06 EUR) habe das Wertpapier zunächst etwas Mühe gehabt, weiterzukommen, habe sich dann aber dynamisch und mit spürbarem Momentum bis an die Marke von 53,75 EUR vorarbeiten können. Dort hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt, die jedoch lediglich einen moderaten Charakter aufgewiesen hätten. Es sei eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Handelsspanne (Box) gefolgt, die Ende September nach Süden aufgelöst worden sei. Auch in dieser Phase habe die SMA200 einen verlässlichen Support geboten, von dem aus sich die Bayer-Aktie schließlich an ein neues Jahreshoch habe schieben können.