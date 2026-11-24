Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker: BAYN) unter die Lupe.
Bayer Aktie: SMA20 im Fokus
Nach dem DAX-Schlusslicht mit 3,99% Minus testet die Bayer-Aktie die 20-Tage-Linie bei 53,40 Euro.
Per Xetra-Schluss hätten am gestrigen Handelstag (23.11.2026) 38 der 40 DAX-Werte im Plus notiert, während lediglich zwei Titel mit Abschlägen aus dem Handel gegangen seien. Das Ende der Tabelle habe die Bayer-Aktie belegt, die mit einem deutlichen Minus von 3,99% gehandelt worden sei und damit den größten Tagesverlust im Leitindex verzeichnet habe. Auf dem vorletzten Platz sei die Deutsche Börse mit einem moderaten Rückgang von 0,24% gefolgt.
Chartcheck Tageschart: Test der SMA20 nach Gap-Abverkauf
Aus dem Tageschart der Bayer-Aktie lasse sich ablesen, dass der Titel Anfang Juni das Jahrestief im Bereich der SMA200 (aktuell bei 44,34 EUR) ausgebildet habe. Nach einer anschließenden Konsolidierung habe sich der Kurs von dieser langfristigen Durchschnittslinie über die SMA20 (aktuell bei 53,40 EUR) nach oben geschoben.
An der SMA50 (aktuell bei 49,06 EUR) habe das Wertpapier zunächst etwas Mühe gehabt, weiterzukommen, habe sich dann aber dynamisch und mit spürbarem Momentum bis an die Marke von 53,75 EUR vorarbeiten können. Dort hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt, die jedoch lediglich einen moderaten Charakter aufgewiesen hätten. Es sei eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Handelsspanne (Box) gefolgt, die Ende September nach Süden aufgelöst worden sei. Auch in dieser Phase habe die SMA200 einen verlässlichen Support geboten, von dem aus sich die Bayer-Aktie schließlich an ein neues Jahreshoch habe schieben können.
In den letzten Handelstagen seien die Notierungen wieder etwas abgebröckelt. Zwar sei die Aktie gestern mit einem großen Aufwärts-Gap in den Handel gestartet, die Anfangsgewinne seien im Tagesverlauf jedoch ebenso dynamisch wieder abverkauft worden. Im Zuge dieser Bewegung habe der Kurs bis exakt an die SMA20 zurückgesetzt.
Szenarien für den heutigen Handel:
Bärisches Szenario: Sollte der gestrige Tagesschluss heute im Handel bestätigt werden, drohe eine weitere rote Tageskerze. Etabliere sich die Bayer-Aktie per bestätigtem Tagesschluss unter der SMA20, müsse mit einer Fortsetzung der Schwäche in Richtung der SMA50 (49,06 EUR) gerechnet werden.
Bullisches Szenario: Könne sich das Wertpapier heute wieder aufwärtsschieben und einen Tagesschluss über der SMA20 ausbilden, der im morgigen Handel bestätigt werde, bestehe die Perspektive auf einen erneuten Anlauf in Richtung des Jahreshochs.
Übergeordnete Einschätzung (Daily-Prognose): bullisch / neutral
Chartcheck 4-Stunden-Chart: Neutrales Chartbild unterhalb der SMA20
Die Seitwärtsbewegung seit Anfang Oktober lasse sich auf der untergeordneten 4h-Zeitebene noch präziser nachvollziehen. Nachdem das Monatstief markiert gewesen sei, habe sich die Bayer-Aktie von der SMA20 (aktuell bei 54,88 EUR) und der SMA50 (aktuell bei 56,01 EUR) lösen und problemlos über die SMA200 (aktuell bei 49,11 EUR) schieben können. Am Freitag der vergangenen Handelswoche habe ein Aufwärts-Gap für weiteren Rückenwind in Richtung Norden gesorgt.
Im weiteren Verlauf habe die SMA20 den Kurs ab Mitte November vergleichsweise zuverlässig gestützt. Zuletzt seien jedoch sowohl die SMA20 als auch die SMA50 aufgegeben worden. Die gestrige Entlastungsbewegung sei zwar kurzzeitig über beide Durchschnittslinien gelaufen, dann aber rasch verkümmert, sodass sich der Anteilsschein wieder unterhalb der SMA20 etabliert habe.
Einordnung & Ausblick im 4h-Zeitfenster: Das Chartbild auf dieser Zeitebene sei aktuell neutral zu interpretieren. Solange die Bayer-Aktie unter der SMA20 notiere, könnte sich die Schwäche weiter in Richtung der SMA200 (49,11 EUR) fortsetzen. Die hohe Relevanz dieser Durchschnittslinie sei im Chart deutlich erkennbar – sollte diese Unterstützung angelaufen werden, empfehle sich eine engmaschige Beobachtung der dortigen Kursmuster.
Expertenkommentar zu Bayer von Jens Klatt
Entgegen dem starken Gesamtmarkt habe die Bayer-Aktie am Montag mit einem Abschlag von 3,99% den letzten Platz im DAX belegt. Zwar sei das Papier mit einem großen Gap nach oben in den Handel gestartet, doch die Gewinne seien ebenso dynamisch wieder abverkauft worden und hätten den Kurs zurück an die SMA20 gedrückt.
Erholungen könnten sich zunächst bis an die SMA20 einstellen. Eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes ergebe sich jedoch erst, wenn es der Aktie gelinge, sich wieder über der SMA50 (56,01 EUR) zu etablieren. Stelle sich dieses Szenario ein, rücke erneut das Jahreshoch als Kursziel in den Fokus.
Übergeordnete Einschätzung (4h-Chart-Prognose): neutral
Tagesprognose (24.11.2026) gemäß Klatts Einschätzung: aufwärts
Wichtige Kursmarken für die Bayer-Aktie im Überblick
Widerstände (in EUR, aufsteigend): 53,38
53,41
54,52
54,88
55,57
56,01
57,86 (GAP)
Unterstützungen (in EUR, absteigend): 51,70
50,04 (GAP)
49,11
49,06
47,90 (GAP)
47,22
46,84
46,68
45,98
45,42
44,35
(Analyse vom 24.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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