Jahrelang haben Bayer-Aktionäre auf diesen Moment gewartet. Jetzt ist er da, und die Aktie fällt. Die Bayer Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 51,96 Euro, ein Minus von 2,66 Prozent. Schon am Montag hatte sie deutlich verloren. Auf den Finanzportalen gehört der Leverkusener Konzern zu den meistgesuchten Aktien des Tages.
Bayer Aktie: Der Glyphosat-Vergleich steht – und die Anleger verkaufen
Die Bayer Aktie fällt am Dienstagmorgen um 2,66 Prozent auf 51,96 Euro und gehört zu den meistgesuchten Aktien des Tages. Ein US-Gericht hat den Roundup-Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden Dollar gebilligt. Auf die gute Nachricht folgen zwei Verlusttage in Folge.
Die Nachricht
Bis zu 21 Jahre Zeit für 7,25 Milliarden Dollar
Ein US-Gericht hat den Sammelvergleich im Streit um den Unkrautvernichter Roundup genehmigt. Die Tochter Monsanto zahlt höchstens 7,25 Milliarden Dollar, verteilt auf bis zu 21 Jahre. Rechtsmittel gegen die Genehmigung bleiben möglich. Deutsche Bank Research hält an der Kaufempfehlung und am Kursziel von 65 Euro fest, Jefferies bleibt bei Halten. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Reaktion
Kaufe das Gerücht, verkaufe die Nachricht
Nach der Genehmigung sprang die Aktie zunächst bis auf knapp 56 Euro und drehte dann ins Minus. Laut Reuters war die Entscheidung erwartet worden, Gewinnmitnahmen nach der Rally verstärkten die Verluste. Die Rally war beachtlich: Vom 52-Wochen-Tief bei 26,64 Euro hatte sich der Kurs bis zum 10. November auf 57,36 Euro mehr als verdoppelt, ein Drei-Jahres-Hoch. Wer so viel gewonnen hat, nimmt bei der Bestätigung gern Gewinne mit.
Einordnung der Redaktion: Die Bayer Aktie zeigt ein Muster, das an der Börse häufig ist: Die Hoffnung treibt den Kurs, die Bestätigung beendet die Rally fürs Erste. Am Befund ändert das wenig. Das größte Risiko der vergangenen Jahre hat nun ein Preisschild. Ab jetzt muss das operative Geschäft den Kurs tragen.
FAQ
Häufige Fragen zur Bayer Aktie
Warum fällt die Bayer Aktie heute?
Nach der Genehmigung des Roundup-Vergleichs nehmen Anleger Gewinne mit. Die Entscheidung war laut Reuters erwartet worden.
Wie teuer ist der Glyphosat-Vergleich für Bayer?
Höchstens 7,25 Milliarden Dollar, verteilt auf bis zu 21 Jahre.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Bayer Aktie?
ISIN DE000BAY0017, WKN BAY001. Handelssymbol an deutschen Börsen: BAYN. US-Handelssymbol (ADR): BAYRY.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.