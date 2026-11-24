Nach der Genehmigung sprang die Aktie zunächst bis auf knapp 56 Euro und drehte dann ins Minus. Laut Reuters war die Entscheidung erwartet worden, Gewinnmitnahmen nach der Rally verstärkten die Verluste. Die Rally war beachtlich: Vom 52-Wochen-Tief bei 26,64 Euro hatte sich der Kurs bis zum 10. November auf 57,36 Euro mehr als verdoppelt, ein Drei-Jahres-Hoch. Wer so viel gewonnen hat, nimmt bei der Bestätigung gern Gewinne mit.