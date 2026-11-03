Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) sorgt am 3. November 2026 für ein spektakuläres Börsenfeuerwerk! Während Anleger eine kräftige Erholung des Pharmageschäfts und eine angehobene Jahresprognose feiern, schießt die Aktie des Leverkusener Konzerns auf Xetra um 7,2 % auf 53,62 Euro nach oben. Doch ausgerechnet jetzt tritt die Investmentbank Jefferies auf die Euphoriebremse. In seiner aktuellen Bayer-Aktienanalyse bestätigt Analyst Michael Leuchten das Rating "hold" und hält am Kursziel 46 Euro fest. Damit liegt die Bewertung von Jefferies rund 14,2 % unter dem aktuellen Börsenkurs. Besonders brisant: Michael Leuchten erkennt ausdrücklich an, dass Bayer beim Umsatz und beim bereinigten operativen Ergebnis positiv überrascht hat. Allerdings stellt der Analyst die Nachhaltigkeit eines Teils der Ergebnisverbesserung infrage. Während die Börse die operative Trendwende feiert, fragt Jefferies, wie viel davon tatsächlich dauerhaft ist. Für Anleger könnte genau diese Frage über den weiteren Kursverlauf entscheiden.
Bayer Aktie: Kursfeuerwerk - doch Jefferies sieht Rückschlagrisiko !
Droht nach dem Kurssprung die Ernüchterung?
Bayer-Aktienanalyse: Jefferies bestätigt Rating "hold" und Kursziel 46 Euro
Die Bayer-Aktienanalyse von Jefferies vom 3. November 2026 enthält eine differenzierte Botschaft. Analyst Michael Leuchten bestätigt das Rating "hold" und belässt das Kursziel unverändert bei 46 Euro. Seine Einschätzung folgt auf die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das dritte Quartal. Positiv bewertet Michael Leuchten, dass Bayer sowohl beim Konzernumsatz als auch beim bereinigten EBITDA die Erwartungen übertroffen hat. Maßgeblich dazu beigetragen habe das Pharmageschäft. Allerdings warnt der Jefferies-Analyst davor, die gesamte Ergebnisverbesserung als dauerhaft anzusehen. Das Pharmaergebnis habe unter anderem von Erlösen aus dem Verkauf nicht zum Kerngeschäft gehörender Aktivitäten und von geringeren Lagerwertberichtigungen profitiert. Solche Effekte können die Profitabilität eines einzelnen Quartals erhöhen, ohne dass sie sich in gleicher Höhe wiederholen müssen. Zusätzlich verfehlte das Kernergebnis je Aktie die Konsenserwartungen. Für Jefferies reicht die operative Verbesserung deshalb nicht aus, um das Rating "hold" oder das Kursziel 46 Euro anzuheben.
Michael Leuchten warnt: Wie nachhaltig ist der Gewinnsprung wirklich?
Der wichtigste Kritikpunkt von Jefferies-Analyst Michael Leuchten betrifft die Qualität der Ergebnisverbesserung. Bayer hat operativ zweifellos Fortschritte erzielt. Doch die entscheidende Frage lautet, welcher Anteil dieser Fortschritte auf nachhaltig steigende Medikamentenumsätze und welcher auf vorübergehende Entlastungen zurückzuführen ist. Michael Leuchten verweist ausdrücklich auf mögliche Einmaleffekte im Pharmageschäft. Dazu gehören Erlöse aus der Veräußerung von Randaktivitäten und geringere Lagerwertberichtigungen. Für Anleger ist dieser Unterschied wesentlich. Ein einmaliger Ertrag verbessert zwar das Quartalsergebnis, erhöht aber nicht automatisch die zukünftige Ertragskraft. Auch geringere Wertberichtigungen können ein Ergebnis positiv beeinflussen, ohne dass daraus unmittelbar zusätzliches Umsatzwachstum entsteht. Jefferies sieht deshalb Anlass zur Vorsicht. Die Bayer-Aktienanalyse von Michael Leuchten zeigt, warum starke Quartalszahlen und eine zurückhaltende Aktienbewertung durchaus zusammenpassen.
Bayer überrascht mit 10,05 Milliarden Euro Quartalsumsatz
Die jüngsten Geschäftszahlen liefern zunächst überzeugende Argumente für den Kursanstieg. Bayer steigerte seinen Konzernumsatz im dritten Quartal 2026 um 4,1 % auf 10,053 Milliarden Euro. Bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte betrug das Wachstum 1,9 %. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 6,9 % auf 1,615 Milliarden Euro. Besonders wichtig ist, dass das Pharmageschäft die schwächere Entwicklung anderer Unternehmensbereiche mehr als ausgleichen konnte. Die Zahlen zeigen, dass Bayer trotz erheblicher struktureller Herausforderungen weiterhin über leistungsfähige Geschäftsbereiche verfügt. Allerdings ist die Ergebnisentwicklung nicht in allen Segmenten gleichermaßen positiv. Während Pharmaceuticals kräftig wächst, stehen Crop Science und Consumer Health unter Druck. Genau diese unterschiedlichen Entwicklungen machen die Bayer-Aktienanalyse von Jefferies besonders interessant. Michael Leuchten erkennt die positiven Überraschungen an, bleibt beim Rating "hold" aber vorsichtig.
Pharmageschäft startet durch: Nubeqa und Kerendia werden zu Wachstumsmotoren
Die eigentliche Erfolgsgeschichte spielt sich im Pharmageschäft ab. Bayer steigerte den Umsatz der Sparte Pharmaceuticals im dritten Quartal um 8,0 % auf 4,680 Milliarden Euro. Währungs- und portfoliobereinigt betrug das Wachstum sogar 6,4 %. Besonders beeindruckend entwickelten sich die Medikamente Nubeqa und Kerendia. Der Umsatz mit dem Prostatakrebsmittel Nubeqa stieg bereinigt um 58,3 % und erreichte im Quartal rund eine Milliarde Euro. Das Medikament Kerendia, das unter anderem bei chronischen Nierenerkrankungen und Herzinsuffizienz eingesetzt wird, verzeichnete ein Wachstum von 64,9 %. Auch das Medikament Beyonttra entwickelte sich nach seiner Markteinführung in Europa dynamisch. Diese Produkte helfen Bayer, die Umsatzrückgänge bei älteren Medikamenten auszugleichen. Für die langfristige Bewertung ist entscheidend, ob sich dieses Wachstum fortsetzt. Jefferies-Analyst Michael Leuchten erkennt die Stärke des Pharmageschäfts ausdrücklich an, weist aber gleichzeitig auf mögliche nicht wiederkehrende Ergebnisbeiträge hin.
Pharma-Gewinn steigt um fast 24 % – doch Jefferies entdeckt einen Haken
Noch beeindruckender als die Umsatzentwicklung ist der Gewinnsprung im Pharmageschäft. Das bereinigte EBITDA von Pharmaceuticals erhöhte sich um 23,6 % auf 1,292 Milliarden Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich um 3,5 Prozentpunkte auf 27,6 %. Damit zeigt Bayer, welches Ertragspotenzial in seinem Medikamentenportfolio steckt. Allerdings mahnt Jefferies zur Vorsicht. Analyst Michael Leuchten hebt hervor, dass das Ergebnis auch von Erlösen aus dem Verkauf nicht strategischer Aktivitäten sowie von geringeren Lagerwertberichtigungen profitiert habe. Diese Faktoren könnten einen Teil der positiven Überraschung erklären. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob Bayer auch ohne solche Unterstützung dauerhaft ähnlich hohe Margen erzielen kann. Das Rating "hold" und das Kursziel 46 Euro spiegeln die zurückhaltende Einschätzung von Jefferies wider. Die operative Erholung ist sichtbar, doch ihre nachhaltige Stärke muss sich in den kommenden Quartalen bestätigen.
Kernergebnis je Aktie enttäuscht: Der Schönheitsfehler der Quartalszahlen
Während Umsatz und bereinigtes EBITDA überzeugten, blieb eine wichtige Gewinnkennzahl hinter den Erwartungen zurück. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sank im dritten Quartal von 0,49 auf 0,31 Euro. Nach Einschätzung von Jefferies-Analyst Michael Leuchten verfehlte Bayer damit die Konsenserwartungen. Bayer verwies unter anderem auf nicht zahlungswirksame Belastungen durch Zinsänderungen, die den positiven operativen Effekt teilweise aufzehrten. Für Anleger ist diese Entwicklung bedeutsam, weil sie zeigt, dass eine Verbesserung des operativen Ergebnisses nicht automatisch zu höheren Gewinnen je Aktie führt. Finanzierungskosten, Abschreibungen und andere Ergebnisfaktoren können die Entwicklung erheblich beeinflussen. Gerade bei einem hoch verschuldeten Konzern wie Bayer verdienen diese Positionen besondere Aufmerksamkeit. Die Bayer-Aktienanalyse von Jefferies macht deshalb deutlich, dass Anleger nicht ausschließlich auf das bereinigte EBITDA schauen sollten.
Bayer schreibt 672 Millionen Euro Verlust: Die Altlasten bleiben
Trotz der positiven operativen Entwicklung weist Bayer weiterhin rote Zahlen aus. Im dritten Quartal 2026 entstand ein Nettoverlust von 672 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal hatte der Verlust allerdings noch 963 Millionen Euro betragen. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag bei minus 110 Millionen Euro. Belastend wirkten unter anderem Wertminderungen auf die Pharmamarke Xofigo und die Consumer-Health-Marke Claritin sowie Kosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten. Diese Zahlen zeigen, dass die operative Erholung noch nicht vollständig in der Gewinnrechnung angekommen ist. Zwar sind Wertminderungen nicht zwangsläufig mit unmittelbaren Zahlungsmittelabflüssen verbunden, doch sie verdeutlichen wirtschaftliche Belastungen und veränderte Erwartungen an einzelne Vermögenswerte. Für die Bayer-Aktie bleibt deshalb entscheidend, ob der Konzern seine Sonderbelastungen nachhaltig reduzieren kann. Jefferies und Michael Leuchten bleiben mit dem Rating "hold" zurückhaltend.
Crop Science unter Druck: Agrargeschäft enttäuscht
Während Pharmaceuticals für Begeisterung sorgt, bleibt das Agrargeschäft eine Schwachstelle. Der Umsatz von Crop Science lag im dritten Quartal bei 3,884 Milliarden Euro und damit nominal leicht über dem Vorjahreswert. Bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte ging er jedoch um 2,4 % zurück. Noch deutlicher fiel die Gewinnentwicklung aus. Das bereinigte EBITDA sank um 41,3 % auf lediglich 101 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verringerte sich auf 2,6 %. Bayer verweist unter anderem auf höhere Herstellungskosten, gestiegene Vertriebsausgaben, regulatorische Belastungen und ungünstige Wetterbedingungen in mehreren Regionen. Positiv entwickelte sich dagegen die Nachfrage nach bestimmten Saatgutprodukten in Lateinamerika. Für Anleger bleibt das Agrargeschäft ein wichtiger Risikofaktor. Die schwache Profitabilität zeigt, dass Bayer seine operative Trendwende noch nicht auf alle Geschäftsbereiche übertragen konnte. Das bestätigt die Notwendigkeit einer differenzierten Bewertung, wie sie Jefferies-Analyst Michael Leuchten vornimmt.
Consumer Health: Stabile Umsätze, aber sinkende Gewinne
Auch das Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten entwickelte sich verhalten. Bayer steigerte den Umsatz der Sparte Consumer Health nominal um 2,1 % auf 1,445 Milliarden Euro. Bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte blieb der Umsatz nahezu unverändert. Besonders Produkte aus den Bereichen Verdauungsgesundheit und Dermatologie entwickelten sich positiv. Dagegen belasteten schwächere Geschäfte mit Nahrungsergänzungsmitteln sowie Erkältungs- und Allergieprodukten. Das bereinigte EBITDA sank um 4,4 % auf 347 Millionen Euro. Die Marge verringerte sich auf 24,0 %. Höhere Marketinginvestitionen konnten durch Kosten- und Preismaßnahmen nur teilweise ausgeglichen werden. Gleichzeitig profitierte das Ergebnis von der Veräußerung einer kleineren, nicht strategischen Marke. Für die Bayer-Aktie bedeutet dies, dass auch Consumer Health derzeit keine durchgehend überzeugende Gewinnentwicklung liefert. Jefferies bleibt deshalb mit dem Rating "hold" vorsichtig.
Bayer erhöht Jahresprognose: Die nächste Stufe der Erholung?
Ein wichtiger Grund für die positive Börsenreaktion ist die angehobene Jahresprognose. Bayer erwartet für 2026 nun ein währungsbereinigtes bereinigtes EBITDA zwischen 9,8 und 10,3 Milliarden Euro. Zuvor hatte die Prognosespanne bei 9,6 bis 10,1 Milliarden Euro gelegen. Besonders zuversichtlich zeigt sich das Management beim Pharmageschäft. Die erwartete bereinigte EBITDA-Marge der Sparte wurde von 23 bis 25 % auf 25 bis 27 % angehoben. Damit bestätigt Bayer, dass die Erholung von Pharmaceuticals schneller voranschreitet als bislang angenommen. Allerdings bleibt entscheidend, welcher Anteil der Ergebnisverbesserung dauerhaft ist. Genau hier setzt die Kritik von Jefferies-Analyst Michael Leuchten an. Das unveränderte Kursziel 46 Euro und das bestätigte Rating "hold" zeigen, dass die Investmentbank trotz der besseren Prognose keine höhere Bewertung für gerechtfertigt hält.
Glyphosat: Bayer meldet juristischen Erfolg – doch das Risiko bleibt
Neben der operativen Entwicklung spielen die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten weiterhin eine zentrale Rolle. Bayer meldete zuletzt einen wichtigen Erfolg in einem US-Gerichtsverfahren. In dem ersten Glyphosat-Prozess nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten entschieden alle zwölf Geschworenen zugunsten des Unternehmens. Für Bayer ist dies ein positives Signal im Bemühen, die langjährigen Rechtsrisiken zu begrenzen. Allerdings bedeutet ein einzelner Prozesserfolg nicht, dass sämtliche Verfahren abgeschlossen sind. Der Konzern wartet weiterhin auf eine wichtige Entscheidung im Zusammenhang mit einem Sammelvergleich. Für Anleger bleibt deshalb erhebliche Unsicherheit bestehen. Weitere Zahlungen, Rückstellungen oder gerichtliche Entscheidungen könnten die Finanzlage beeinflussen. Das Glyphosat-Thema ist damit ein wichtiger Bewertungsfaktor für die Bayer-Aktie. Die aktuelle Jefferies-Analyse von Michael Leuchten konzentriert sich zwar auf die Quartalsergebnisse, doch die rechtlichen Risiken bleiben für die Gesamteinschätzung des Konzerns relevant.
31 Milliarden Euro Schulden: Bayer kämpft um finanzielle Stabilität
Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Verschuldung. Bayer meldete zum 30. September 2026 Nettofinanzschulden von 31,083 Milliarden Euro. Gegenüber Ende Juni entspricht dies einem Rückgang um rund 2,56 Milliarden Euro. Allerdings beruhte die Verbesserung wesentlich auf einer Zahlung von drei Milliarden Euro durch Apollo Global Management für eine Minderheitsbeteiligung an einer neu gegründeten Gesellschaft. Diese Transaktion stärkte die Liquidität, ist aber nicht mit einer entsprechend hohen wiederkehrenden operativen Mittelgenerierung gleichzusetzen. Gleichzeitig belasteten Rechtsstreitigkeiten weiterhin den freien Cashflow. Dieser lag im dritten Quartal bei minus 293 Millionen Euro. Für die Bayer-Aktie ist deshalb entscheidend, ob der Konzern seine Verschuldung langfristig durch nachhaltige operative Mittelzuflüsse reduzieren kann. Eine niedrigere Verschuldung würde die finanzielle Flexibilität erhöhen und könnte die Bewertung unterstützen.
Bayer verbessert Cashflow-Prognose um eine Milliarde Euro
Positiv ist, dass Bayer seinen Ausblick für den freien Cashflow deutlich angehoben hat. Für 2026 erwartet der Konzern nun einen Free Cashflow zwischen minus 1,5 und minus 0,5 Milliarden Euro. Zuvor war eine Spanne von minus 2,5 bis minus 1,5 Milliarden Euro prognostiziert worden. Damit verbessert sich die Erwartung um eine Milliarde Euro. Auch bei der Nettoverschuldung wird Bayer optimistischer. Zum Jahresende soll diese zwischen 28 und 29 Milliarden Euro liegen, nachdem zuvor 29 bis 30 Milliarden Euro erwartet worden waren. Für Anleger sind dies wichtige Fortschritte. Allerdings bleibt der erwartete freie Cashflow für das Gesamtjahr negativ. Die finanzielle Erholung ist deshalb noch nicht abgeschlossen. Jefferies und Michael Leuchten bleiben beim Rating "hold", während die Börse die verbesserten Prognosen bereits mit einem kräftigen Kursanstieg honoriert.
Asundexian: Bayer feiert wichtigen Erfolg in China
Auch aus der Forschungspipeline kommen positive Nachrichten. Bayer erhielt in China eine Zulassung für den Wirkstoff Asundexian zur Sekundärprävention von Schlaganfällen. Das Medikament wird dort unter dem Markennamen Sunharbo vermarktet. Nach Angaben des Konzerns handelt es sich um den weltweit ersten zugelassenen Faktor-XIa-Hemmer. Dieser Erfolg könnte langfristig neue Umsatzmöglichkeiten eröffnen. Allerdings hängen die tatsächlichen wirtschaftlichen Perspektiven von weiteren Zulassungen, der Markteinführung und der Akzeptanz durch Ärzte und Patienten ab. Zudem bleiben die Kosten für Forschung, Entwicklung und Vermarktung hoch. Für die Bayer-Aktie ist die Pipeline von großer Bedeutung, weil neue Medikamente die Umsatzverluste durch Patentabläufe bei älteren Produkten kompensieren müssen. Jefferies-Analyst Michael Leuchten erkennt die aktuelle Stärke des Pharmageschäfts an, doch die Nachhaltigkeit des Gewinnwachstums bleibt die entscheidende Bewertungsfrage.
Bayer-Aktie bei 53,62 Euro: Wie groß ist das Rückschlagrisiko?
Beim aktuellen Xetra-Kurs von 53,62 Euro liegt das Kursziel 46 Euro aus der Jefferies-Aktienanalyse um 7,62 Euro niedriger. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Abwärtspotenzial von rund 14,2 %. Diese Differenz ist bemerkenswert, weil die Aktie gleichzeitig um 7,2 % steigt. Anleger setzen offenbar darauf, dass die Erholung des Pharmageschäfts und die verbesserten Jahresziele eine höhere Bewertung rechtfertigen. Jefferies sieht die Situation zurückhaltender. Analyst Michael Leuchten bestätigt das Rating "hold" und verweist auf mögliche Einmaleffekte im Pharmaergebnis sowie die Enttäuschung beim Kernergebnis je Aktie. Sollte Bayer seine Margen auch ohne Sonderunterstützung nachhaltig steigern und die Rechtsrisiken weiter reduzieren, könnte sich die Aktie besser entwickeln als von Jefferies erwartet. Sollten dagegen die Gewinnimpulse nachlassen oder neue Belastungen entstehen, wären Kursrückschläge möglich. Ein Analystenkursziel ist dabei keine Garantie für eine bestimmte Kursentwicklung.
Fazit: Bayer-Aktie – Jefferies lobt die Zahlen, warnt aber vor übertriebener Euphorie
Die Bayer-Aktie steht am 3. November 2026 im Mittelpunkt eines außergewöhnlichen Börsentages. Der Aktienkurs steigt auf Xetra um 7,2 % auf 53,62 Euro, nachdem der Konzern überraschend starke Quartalszahlen und eine verbesserte Jahresprognose präsentiert hat. Besonders das Pharmageschäft überzeugt mit kräftigem Umsatzwachstum und einer deutlichen Verbesserung der operativen Profitabilität. Nubeqa und Kerendia entwickeln sich zu wichtigen Wachstumsmotoren. Gleichzeitig meldet Bayer Fortschritte bei der Verschuldung und einen juristischen Erfolg im Glyphosat-Komplex. Doch Jefferies-Analyst Michael Leuchten bleibt vorsichtig. In seiner Bayer-Aktienanalyse vom 3. November 2026 bestätigt er das Rating "hold" und belässt das Kursziel unverändert bei 46 Euro. Seine wichtigsten Kritikpunkte sind mögliche Einmaleffekte im Pharmaergebnis und das hinter den Markterwartungen zurückgebliebene Kernergebnis je Aktie. Hinzu kommen die schwache Gewinnentwicklung im Agrargeschäft, die weiterhin hohe Verschuldung und die rechtlichen Risiken. Gegenüber dem aktuellen Börsenkurs signalisiert das Kursziel 46 Euro ein rechnerisches Abwärtspotenzial von 14,2 %. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Ist Bayer tatsächlich am Beginn einer nachhaltigen operativen Trendwende oder hat die Börse den Erfolg bereits zu großzügig eingepreist? Jefferies erkennt die Fortschritte an, bleibt mit dem Rating "hold" aber auf der vorsichtigen Seite. Für Anleger wird entscheidend sein, ob die starken Pharmaergebnisse künftig auch ohne einmalige Unterstützung Bestand haben und sich die Verbesserung endlich dauerhaft im Nettogewinn und freien Cashflow niederschlägt.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 3. November 2026
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