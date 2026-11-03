Bayer Aktie: Kursfeuerwerk - doch Jefferies sieht Rückschlagrisiko !

Die Bayer-Aktie steht am 3. November 2026 im Mittelpunkt eines außergewöhnlichen Börsentages. Der Aktienkurs steigt auf Xetra um 7,2 % auf 53,62 Euro, nachdem der Konzern überraschend starke Quartalszahlen und eine verbesserte Jahresprognose präsentiert hat. Besonders das Pharmageschäft überzeugt mit kräftigem Umsatzwachstum und einer deutlichen Verbesserung der operativen Profitabilität. Nubeqa und Kerendia entwickeln sich zu wichtigen Wachstumsmotoren. Gleichzeitig meldet Bayer Fortschritte bei der Verschuldung und einen juristischen Erfolg im Glyphosat-Komplex. Doch Jefferies-Analyst Michael Leuchten bleibt vorsichtig. In seiner Bayer-Aktienanalyse vom 3. November 2026 bestätigt er das Rating "hold" und belässt das Kursziel unverändert bei 46 Euro. Seine wichtigsten Kritikpunkte sind mögliche Einmaleffekte im Pharmaergebnis und das hinter den Markterwartungen zurückgebliebene Kernergebnis je Aktie. Hinzu kommen die schwache Gewinnentwicklung im Agrargeschäft, die weiterhin hohe Verschuldung und die rechtlichen Risiken. Gegenüber dem aktuellen Börsenkurs signalisiert das Kursziel 46 Euro ein rechnerisches Abwärtspotenzial von 14,2 %. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Ist Bayer tatsächlich am Beginn einer nachhaltigen operativen Trendwende oder hat die Börse den Erfolg bereits zu großzügig eingepreist? Jefferies erkennt die Fortschritte an, bleibt mit dem Rating "hold" aber auf der vorsichtigen Seite. Für Anleger wird entscheidend sein, ob die starken Pharmaergebnisse künftig auch ohne einmalige Unterstützung Bestand haben und sich die Verbesserung endlich dauerhaft im Nettogewinn und freien Cashflow niederschlägt.

Hat Ihnen diese Bayer-Aktienanalyse gefallen? Dann teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden! Schließlich entwickelt Bayer Medikamente gegen zahlreiche Beschwerden – aber gegen akutes Börsenfieber nach einem Kurssprung von 7,2 % hilft manchmal schon eine ordentliche Portion Fakten. Einfach weiterleiten! Das ist rezeptfrei, verursacht keine Versandkosten und könnte Ihre Freunde davor bewahren, bei jeder Kursrally sofort die ganze Hausapotheke gegen Aktien einzutauschen.

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 3. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.