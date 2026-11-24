Auslöser ist laut Bericht ein Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) von Mitte Oktober. Das Gremium erkannte Kerendia bei symptomatischer chronischer Herzschwäche keinen Zusatznutzen zu. Danach hätten die Preisverhandlungen nach Angaben von Bayer „keine tragfähige Grundlage für einen Verbleib auf dem deutschen Markt“ ergeben. Der Konzern bezeichnet eine solche Marktrücknahme als „absolute Ausnahme“. Zuletzt habe Bayer 2016 das Krebsmedikament Stivarga zurückgezogen, heißt es in der Quelle.

Hintergrund ist das deutsche System der frühen Nutzenbewertung: Neue Arzneimittel werden vom G-BA, unterstützt vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), auf ihren Zusatznutzen gegenüber der Standardtherapie geprüft. Davon hängt ab, wie der Erstattungsbetrag mit den gesetzlichen Krankenkassen verhandelt wird. Fällt das Urteil schlecht aus, geraten die Preisspielräume der Hersteller unter Druck.