Bayer Aktie: JPMorgan hält nach Glyphosat-Vergleich an 61 Euro fest

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 10:37 2 Min.

Die Bayer-Aktie fällt auf 52,32 Euro, während JPMorgan nach dem Glyphosat-Vergleich am Kursziel von 61 Euro festhält.

Bild: Bayer AG

Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker: BAYN) verliert am Montag, dem 23. November 2026, 1,04 Euro oder 1,95% auf 52,32 Euro. Am Vorabend hatte Richard Vosser von JPMorgan dem Papier noch zugetraut, den Markt am Montag um rund 5% zu übertreffen. Anlass für seine Zuversicht ist die richterliche Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs. Das Urteil über die Aktie bleibt in der Bayer-Aktienanalyse vom 22. November unverändert: Kursziel 61 Euro, Rating "overweight". Was der Glyphosat-Vergleich für die Aktie bedeutet Für Richard Vosser sei die Genehmigung ein weiterer Schritt, mit dem Bayer die finanziellen Folgen der Glyphosat-Streitigkeiten eindämmen könne. Für Aktionäre steckt die entscheidende Frage im Wort "eindämmen". Je besser sich künftige Zahlungen abschätzen lassen, desto leichter lässt sich beurteilen, wie viel Geld dem Konzern für sein operatives Geschäft bleibt. Wie hoch die verbleibende Belastung ausfällt, beziffert die veröffentlichte Zusammenfassung der Bayer-Aktienanalyse allerdings nicht. Bemerkenswert ist deshalb auch, was Richard Vosser bei seiner Bewertung beibehält. JPMorgan hatte der Bayer-Aktie die 61 Euro bereits vor der jüngsten Einschätzung zugetraut. Die richterliche Genehmigung stütze aus Sicht des Analysten die positive Einschätzung. Beim aktuellen Kurs von 52,32 Euro beträgt der Abstand zum Kursziel 8,68 Euro je Aktie. Das entspricht einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 16,6%. Warum das Montagsminus die Prognose noch nicht entscheidet Die von Richard Vosser erwarteten rund 5% beziehen sich auf den Vorsprung gegenüber dem Vergleichsmarkt. Auch eine Aktie mit Kursverlust kann den Markt übertreffen, wenn dieser im selben Zeitraum stärker fällt. Um zu beurteilen, wie gut die Prognose von JPMorgan aufgeht, braucht es deshalb die Entwicklung des Vergleichsmarkts über denselben Handelszeitraum. Der aktuelle Rückgang um 1,95% allein beantwortet diese Frage noch nicht. Für Anleger haben die beiden Zahlen aus der Bayer-Aktienanalyse damit unterschiedliche Bedeutung. Die erwartete Outperformance betrifft die unmittelbare Reaktion auf den Glyphosat-Vergleich. Das Kursziel 61 Euro beschreibt, welchen Kurs Richard Vosser der Aktie grundsätzlich zutraut. Mit dem Rating "overweight" hält JPMorgan an dieser positiven Einschätzung fest. Ob der Abstand von 8,68 Euro schrumpft, dürfte auch davon abhängen, wie gut Bayer die verbliebenen finanziellen Risiken künftig beziffern kann. Teilen Sie die Analyse mit Ihren Börsenfreunden. Spätestens wenn im Gruppenchat jemand fragt, wie eine Aktie mit Minus gewinnen kann, haben Sie die Antwort schon zugestellt – ganz ohne Gerichtsvollzieher. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 23. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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