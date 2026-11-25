Warum nimmt Bayer Kerendia vom deutschen Markt?

Der G-BA sah bei Herzinsuffizienz keinen Zusatznutzen. Die anschließenden Preisverhandlungen boten laut Bayer keine tragfähige Grundlage.

Wie wichtig ist Kerendia für Bayer?

Es gehört zu den fünf umsatzstärksten Medikamenten. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte es 977 Millionen Euro Umsatz, ein Plus von 73 Prozent.

Ist Kerendia auch in anderen Ländern betroffen?

Nein. Laut Bayer hat der Rückzug in Deutschland keine Auswirkungen auf die Verfügbarkeit in anderen Ländern.