Die Bayer Aktie steht wegen einer Nachricht aus dem eigenen Pharmageschäft unter Druck. Der Leverkusener Konzern nimmt sein Medikament Kerendia zum 15. Dezember vollständig vom deutschen Markt, und zwar in beiden zugelassenen Anwendungsgebieten. Die Aktie schloss am Dienstag mit einem Minus von knapp 1,8 Prozent bei 52,04 Euro.
Bayer Aktie: Hoffnungsträger Kerendia verschwindet vom deutschen Markt – was der Rückzug für den Pharma-Turnaround bedeutet
Bayer zieht eines seiner wachstumsstärksten Medikamente in Deutschland zurück. Nach einem negativen Urteil des Gemeinsamen Bundesausschusses ist Kerendia ab dem 15. Dezember nicht mehr erhältlich. Die Bayer Aktie gibt nach. Die Analyse: warum Bayer diesen seltenen Schritt geht und wie stark er das Pharmageschäft trifft.
Die Entscheidung
Kein Zusatznutzen, kein tragfähiger Preis
Kerendia wird bei chronischer Herzschwäche mit Symptomen sowie bei chronischer Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-2-Diabetes eingesetzt. Mitte Oktober kam der Gemeinsame Bundesausschuss, kurz G-BA, zu dem Schluss, dass das Mittel bei Herzinsuffizienz keinen Zusatznutzen gegenüber bestehenden Therapien hat. Damit fehlte die Grundlage für einen höheren Preis. Die folgenden Preisverhandlungen boten laut Bayer keine tragfähige Basis, um auf dem Markt zu bleiben.
Bayer kritisiert die Bewertung scharf. Sie widerspreche internationalen Leitlinien und der klinischen Evidenz. In Großbritannien, Schweden und Finnland sei das Mittel positiv bewertet worden. Auf Zulassung und Verfügbarkeit in anderen Ländern habe der Rückzug keine Auswirkungen. Für Bayer sei ein solcher Schritt eine absolute Ausnahme, sagte ein Sprecher. Der letzte vergleichbare Fall war das Krebsmittel Stivarga im Jahr 2016.
Die Bedeutung
Ein Wachstumstreiber verliert einen Markt
Kerendia gehört zu den fünf umsatzstärksten Medikamenten von Bayer. Im Jahr 2025 brachte es 829 Millionen Euro ein, in den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 73 Prozent auf 977 Millionen Euro. Zusammen mit dem Krebsmittel Nubeqa gilt es als wichtigster Wachstumstreiber der Pharmasparte. Wie viel davon auf Deutschland entfällt, nennt Bayer nicht. Der größte Teil dürfte aus anderen Märkten kommen, die vom Rückzug nicht betroffen sind.
Finanziell verkraftbar, symbolisch bitter: Ausgerechnet im Heimatmarkt fällt ein Hoffnungsträger weg.
Für die Bayer Aktie kommt die Nachricht zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Erst vor wenigen Tagen hatte ein US-Gericht den Vergleich im Glyphosat-Streit genehmigt, die Aktie war daraufhin gestiegen. Bis zum Jahreshoch von 57,84 Euro fehlen nun wieder rund 10 Prozent.
Häufige Fragen zur Bayer Aktie
Warum nimmt Bayer Kerendia vom deutschen Markt?
Der G-BA sah bei Herzinsuffizienz keinen Zusatznutzen. Die anschließenden Preisverhandlungen boten laut Bayer keine tragfähige Grundlage.
Wie wichtig ist Kerendia für Bayer?
Es gehört zu den fünf umsatzstärksten Medikamenten. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte es 977 Millionen Euro Umsatz, ein Plus von 73 Prozent.
Ist Kerendia auch in anderen Ländern betroffen?
Nein. Laut Bayer hat der Rückzug in Deutschland keine Auswirkungen auf die Verfügbarkeit in anderen Ländern.
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