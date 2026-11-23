Bayer Aktie: Glyphosat-Vergleich genehmigt – Kurs dreht ins Minus

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 15:10 2 Min.

Die Bayer-Aktie dreht nach dem Glyphosat-Beschluss ins Minus, doch Deutsche Bank Research sieht rund 23,6% Kurspotenzial.

Bild: Bayer AG

Der Glyphosat-Sammelvergleich ist genehmigt, doch die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker: BAYN) gibt am 23. November 2026 um 0,78 Euro oder 1,46% auf 52,58 Euro nach. Virginie Boucher-Ferte hält in der Bayer-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research am Rating "buy" und am Kursziel von 65 Euro fest. Damit traut die Analystin dem Papier vom aktuellen Kurs aus einen Anstieg um 12,42 Euro oder rund 23,6% zu. Warum die Entscheidung aus Missouri für Bayer zählt Ein Richter im US-Bundesstaat Missouri hat den Glyphosat-Sammelvergleich über 7,25 Milliarden US-Dollar endgültig genehmigt. Für Virginie Boucher-Ferte liegt die Bedeutung der Entscheidung darin, dass eine offene Frage nun beantwortet sei. Die Zustimmung des Richters dürfte Anleger zwar kaum überrascht haben. Sie beseitige aber einen wichtigen Unsicherheitsfaktor und dürfte deshalb beruhigend wirken. Der Handelsverlauf zeigt, wie rasch die erste Reaktion verpuffte. Zum Xetra-Start kostete die Bayer-Aktie noch 55,63 Euro. Beim Kurs von 52,58 Euro sind von diesem Eröffnungsgewinn nicht nur sämtliche Cent verloren gegangen, das Papier liegt auch unter seinem vorherigen Schlusskurs von 53,36 Euro. Die Aussicht auf eine richterliche Zustimmung war nach Einschätzung von Virginie Boucher-Ferte bereits vor der Entscheidung bekannt. Wie viel davon im Kurs berücksichtigt war, lässt sich aus dem Tagesminus allein kaum ableiten. Kursziel 65 Euro – was Deutsche Bank Research bestätigt Bemerkenswert an der Bayer-Aktienanalyse ist, dass Virginie Boucher-Ferte trotz der rechtlichen Entlastung bei ihrer bisherigen Bewertung bleibt. Die Genehmigung stützt aus ihrer Sicht die bestehende Kaufempfehlung. Eine Anhebung des Kursziels folgt daraus für Deutsche Bank Research bislang nicht. Der größere rechnerische Spielraum bis 65 Euro ergibt sich am Montag aus dem gesunkenen Aktienkurs. Für Anleger haben die beiden Zahlen deshalb unterschiedliche Bedeutung. Die 7,25 Milliarden US-Dollar beziffern das Volumen des genehmigten Vergleichs. Das Kursziel von 65 Euro und das Rating "buy" stehen für die Einschätzung der Bayer-Aktie durch Deutsche Bank Research. Virginie Boucher-Ferte wertet die Entscheidung in Missouri als Fortschritt, auch wenn der Kurs am Montag zunächst eine andere Richtung einschlägt. Leiten Sie die Analyse an Ihre Börsenfreunde weiter. Falls im Gruppenchat jemand Einspruch gegen das Kursziel erhebt, darf die Begründung diesmal kürzer ausfallen als ein Gerichtsbeschluss. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 23. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.