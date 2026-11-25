Jahrelang warteten Aktionäre auf diese Nachricht. Am 20. November hat ein Gericht in St. Louis den Sammelvergleich zu den Glyphosat-Klagen endgültig gebilligt. Die Bayer Aktie sprang am Montag vorbörslich bis auf 57,40 Euro. Seitdem fällt sie. Am Mittwoch gegen Mittag kostete das Papier rund 50,30 Euro, etwa 3,3 Prozent weniger als zum Xetra-Schluss vom Dienstag bei 52,04 Euro.
Bayer Aktie: Glyphosat-Vergleich genehmigt, Kurs fällt – warum Anleger die gute Nachricht verkaufen
Die Bayer Aktie notierte am Mittwoch gegen Mittag bei rund 50,30 Euro, etwa 3,3 Prozent unter dem Vortag. Dabei ist der Vergleich über bis zu 7,25 Milliarden Dollar seit Freitag genehmigt. Ein neuer Streit um ein Medikament kommt hinzu.
Der Vergleich
Ein Meilenstein, den der Markt erwartet hatte
Der Vergleich ist auf maximal 7,25 Milliarden Dollar angelegt, die über bis zu 21 Jahre fließen sollen. Er umfasst anhängige und künftige Ansprüche. Zuletzt waren rund 65.000 Klagen anhängig. Bayer erkennt keine Haftung an. Konzernchef Bill Anderson sprach von einem entscheidenden Meilenstein.
Die Börse reagierte nach einem bekannten Muster. In den vier Wochen zuvor war die Aktie um fast 29 Prozent gestiegen. Viele Anleger hatten die Genehmigung erwartet und nahmen danach Gewinne mit. Am Montag schloss das Papier bei 52,90 Euro, am Dienstag folgte ein Minus von 1,77 Prozent.
Das Geschäft
Pharma trägt, ein Medikament sorgt für Streit
Operativ hat Bayer zuletzt geliefert. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 4,1 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro. Die Pharmasparte wuchs um 8 Prozent und erreichte eine EBITDA-Marge von 27,6 Prozent. Die Agrarsparte schwächelte dagegen. Der Konzern hob die Prognose für das EBITDA vor Sondereinflüssen auf 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro an.
Neu ist der Streit um Kerendia. Bayer nimmt das Herz- und Nierenmedikament in Deutschland wegen eines Konflikts um den Erstattungspreis vom Markt. Das Mittel erzielte in den ersten neun Monaten 2026 einen Umsatz von 977 Millionen Euro. Die Nettofinanzschulden lagen Ende September bei rund 31,1 Milliarden Euro.
Die Bayer Aktie hat die Entlastung im Glyphosat-Streit schon vor der Genehmigung gefeiert. Jetzt fragt der Markt wieder nach dem Tagesgeschäft, und dort gibt es neben Fortschritten auch neue Baustellen.
Häufige Fragen zur Bayer Aktie
Warum fällt die Bayer Aktie trotz des Glyphosat-Vergleichs?
Viele Anleger hatten die Genehmigung nach dem Kursanstieg der Vorwochen erwartet und nehmen Gewinne mit. Hinzu kommt der Kerendia-Rückzug in Deutschland.
Wie groß ist der Vergleich?
Bis zu 7,25 Milliarden Dollar, verteilt über bis zu 21 Jahre.
Wann legt Bayer die nächsten Zahlen vor?
Die Bilanz für 2026 ist für den 24. Februar 2027 angekündigt.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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