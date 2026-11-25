Der Vergleich ist auf maximal 7,25 Milliarden Dollar angelegt, die über bis zu 21 Jahre fließen sollen. Er umfasst anhängige und künftige Ansprüche. Zuletzt waren rund 65.000 Klagen anhängig. Bayer erkennt keine Haftung an. Konzernchef Bill Anderson sprach von einem entscheidenden Meilenstein.

Die Börse reagierte nach einem bekannten Muster. In den vier Wochen zuvor war die Aktie um fast 29 Prozent gestiegen. Viele Anleger hatten die Genehmigung erwartet und nahmen danach Gewinne mit. Am Montag schloss das Papier bei 52,90 Euro, am Dienstag folgte ein Minus von 1,77 Prozent.