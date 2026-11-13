Bayer Aktie: Glyphosat-Entscheidung im Fokus – wie viel Befreiung ist möglich?

aktiencheck.de Redaktion 13.11.2026, 18:08 9 Min.

Bayer erhöht die Prognose dank starker Pharmaumsätze, doch 672 Millionen Euro Quartalsverlust und offene Glyphosat-Fragen halten die Aktie im Spannungsfeld.

Bild: Bayer AG

Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker: BAYN) schließt am 13. November 2026 nahezu unverändert: Zum angegebenen Schlussstand um 17:36 Uhr MEZ kostet das Papier 56,52 Euro, ein Minus von 0,04 Euro beziehungsweise 0,07 Prozent. Hinter der ruhigen Kursbewegung steht jedoch eine spannungsreiche Unternehmensentwicklung. Bayer hebt seine Jahresprognose an, das Pharmageschäft gewinnt an Dynamik – und trotzdem endet das dritte Quartal mit einem Verlust von 672 Millionen Euro. Für Anleger stellt sich damit die entscheidende Frage: Wie viel nachhaltige Erholung steckt bereits in den Zahlen? Die Antwort fällt differenziert aus. Neue Medikamente liefern überzeugende Wachstumsbeiträge, während Patentabläufe, ein schwächeres Agrargeschäft und Rechtsstreitigkeiten weiter belasten. Bayer bietet damit Chancen auf eine operative Verbesserung, bleibt aber eine Aktie, deren Bewertung wesentlich von Risiken außerhalb des laufenden Geschäfts beeinflusst wird. Höhere Prognose: Ein Fortschritt mit klaren Grenzen Für 2026 erwartet Bayer nun ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro auf währungsbereinigter Basis. Zuvor hatte die Prognose bei 9,6 bis 10,1 Milliarden Euro gelegen. Beide Grenzen steigen damit um jeweils 200 Millionen Euro. Der Mittelwert erhöht sich von 9,85 auf 10,05 Milliarden Euro – ein Plus von rund zwei Prozent. Die Anhebung ist ein positives Signal, weil das Management dem operativen Geschäft mehr zutraut. Sie sollte allerdings nicht mit einem grundlegenden Befreiungsschlag verwechselt werden. Dafür ist die Verbesserung zu begrenzt, und dafür bleiben die Belastungen außerhalb der bereinigten Ergebniskennzahl zu bedeutend. Das EBITDA vor Sondereinflüssen beschreibt die operative Entwicklung vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und bestimmten Sonderposten. Es ist weder mit dem Nettogewinn noch mit dem frei verfügbaren Mittelzufluss gleichzusetzen. Gerade bei Bayer müssen Anleger diese Unterschiede beachten: Ein höheres bereinigtes Ergebnis kann mit Verlusten und erheblichen Auszahlungen für Rechtsstreitigkeiten zusammenfallen. Pharma übernimmt die Führung Der wichtigste Grund für den optimistischeren Ausblick liegt im Pharmageschäft. Dessen Umsatz erreichte im dritten Quartal 4,68 Milliarden Euro und stieg währungs- und portfoliobereinigt um 6,4 Prozent. Damit wächst die Sparte trotz der Belastungen durch auslaufenden Patentschutz bei etablierten Produkten. Besonders wichtig sind Nubeqa, ein Krebsmedikament, und Kerendia zur Behandlung chronischer Nieren- beziehungsweise Herzerkrankungen. Ihre bereinigten Umsätze legten um 58,3 beziehungsweise 64,9 Prozent zu. Diese Dynamik zeigt, dass Bayer den Rückgang älterer Umsatzträger zunehmend durch neuere Produkte auffangen kann. Für die Aktie ist das eine zentrale Chance. Wenn neue Medikamente ausreichend wirtschaftliches Gewicht erreichen, kann sich die Diskussion von drohenden Umsatzverlusten hin zu künftigem Wachstum verschieben. Entscheidend ist dabei, ob die neuen Erlöse auch nach Forschungs-, Vertriebs- und Vermarktungskosten zu einer dauerhaft besseren Ertragskraft führen. Genau dafür liefert das Quartal einen Anhaltspunkt: Das EBITDA vor Sondereinflüssen der Pharmasparte stieg um 23,6 Prozent auf rund 1,29 Milliarden Euro. Damit nahm es wesentlich stärker zu als der Umsatz. Die operative Verbesserung beschränkt sich also nicht auf zusätzliche Verkäufe, sondern erreicht auch das Ergebnis. Patentabläufe bleiben ein Belastungstest Die erfreuliche Entwicklung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Bayer weiterhin erhebliche Rückgänge bei früheren Wachstumsträgern verkraften muss. Beim Gerinnungshemmer Xarelto und beim Augenmedikament Eylea belasten Patentabläufe das Geschäft. Für Aktionäre zählt deshalb die Gesamtbilanz des Produktportfolios. Hohe Wachstumsraten einzelner neuer Medikamente reichen allein nicht aus, wenn gleichzeitig große bestehende Umsatzquellen schrumpfen. Die jüngsten Zahlen machen Hoffnung, weil das Pharmageschäft insgesamt wächst. Ein einzelnes Quartal garantiert jedoch noch keinen dauerhaft erfolgreichen Übergang. Hinzu kommt die Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung der neuen Leistungsträger. Wettbewerb, Erstattungsbedingungen und Vermarktungskosten können ihre wirtschaftlichen Perspektiven beeinflussen. Bayer muss deshalb sowohl die aktuellen Wachstumstreiber weiterentwickeln als auch für eine ausreichend breite Basis künftiger Produkte sorgen. Eine erfolgreiche Erneuerung des Portfolios wäre ein wichtiger Grund für mehr Vertrauen in die Aktie. 672 Millionen Euro Verlust: Nicht alles lässt sich ausblenden Auf Konzernebene stieg der Quartalsumsatz auf 10,05 Milliarden Euro. Das EBITDA vor Sondereinflüssen verbesserte sich um 6,9 Prozent auf rund 1,62 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieb dennoch ein Verlust von 672 Millionen Euro. Zu den Belastungen gehörten Wertminderungen von 307 Millionen Euro auf die Marke Xofigo im Pharmageschäft und von 215 Millionen Euro auf Claritin bei Consumer Health. Solche Abschreibungen führen im Moment ihrer Verbuchung nicht automatisch zu einem entsprechenden Geldabfluss. Wirtschaftlich bedeutungslos sind sie trotzdem nicht. Eine Wertminderung bedeutet, dass der bisherige Bilanzansatz eines Vermögenswerts nicht mehr gerechtfertigt ist. Für Anleger ist das ein Anlass, die zugrunde liegenden Ertragserwartungen kritisch zu prüfen. Die Abschreibungen einfach als nebensächliche Buchhaltung abzutun, würde ihrer Aussagekraft nicht gerecht. Umgekehrt wäre es ebenfalls falsch, den gesamten Konzern allein anhand des Nettoverlusts zu beurteilen. Das Quartal enthält sowohl operative Fortschritte als auch erhebliche Belastungen. Eine professionelle Bewertung muss beides zusammenführen: Wie entwickelt sich das laufende Geschäft, und welcher Teil seiner Erträge steht den Aktionären nach allen Kosten tatsächlich zur Verfügung? Agrargeschäft: Der zweite große Bereich bleibt unter Druck Bei Crop Science sank der Umsatz währungs- und portfoliobereinigt um 2,4 Prozent. Das zeigt, dass die Erholung innerhalb des Konzerns bislang ungleich verteilt ist. Die Stärke der Pharmasparte trifft auf ein Agrargeschäft, das mit einem anspruchsvollen Marktumfeld umgehen muss. Wetterbedingungen, regulatorische Einschränkungen und Preisdruck können Nachfrage und Profitabilität beeinflussen. Landwirte treffen ihre Kaufentscheidungen zudem unter wirtschaftlichen Zwängen. Der langfristige Bedarf an höheren landwirtschaftlichen Erträgen schützt einen Anbieter nicht vor schwachen Einzelperioden. Allerdings ist das dritte Quartal im Agrargeschäft saisonal von geringerer Bedeutung. Seine Entwicklung sollte deshalb nicht unverändert auf das Gesamtjahr übertragen werden. Für die Aktie wäre eine Stabilisierung dennoch wertvoll: Wenn neben Pharma auch Crop Science wieder stärker beiträgt, würde die operative Verbesserung auf einer breiteren Grundlage stehen. Solange das ausbleibt, muss das Pharmageschäft einen größeren Teil der Last tragen. Genau darin liegt ein Risiko für die Erwartungen der Börse: Enttäuschen die neuen Medikamente, fehlt dem Konzern derzeit ein ebenso dynamischer zweiter Ergebnistreiber. Glyphosat: Fortschritte sind noch kein endgültiger Schlussstrich Im Glyphosat-Streit wartet Bayer nach eigenen Angaben auf die gerichtliche Entscheidung zum geplanten Sammelvergleich. Zugleich entschied eine US-Jury am 29. Oktober den ersten Glyphosat-Prozess seit dem Urteil des Obersten US-Gerichts zugunsten von Monsanto. Für Anleger sind das relevante Entwicklungen, weil eine bessere Begrenzung der Rechtsrisiken die Planbarkeit erhöhen könnte. Unternehmen lassen sich verlässlicher bewerten, wenn mögliche Zahlungsverpflichtungen zeitlich und finanziell überschaubarer werden. Ein Fortschritt bei der rechtlichen Aufarbeitung könnte deshalb auch ohne zusätzlichen operativen Gewinn Bedeutung für die Aktie haben. Ein einzelner Prozesserfolg beendet jedoch nicht sämtliche Verfahren. Ebenso wäre eine gerichtliche Zustimmung zum Sammelvergleich nicht automatisch mit dessen endgültiger Wirksamkeit gleichzusetzen. Bayer weist darauf hin, dass eine Zustimmung angefochten werden könnte. Außerdem können Verfahren von Klägern, die wirksam aus dem Vergleich ausgeschieden sind, weiterlaufen. Die Chance besteht somit in einer schrittweisen Eingrenzung der Unsicherheit. Das Risiko liegt darin, dass Anleger einen schnelleren oder umfassenderen Abschluss erwarten, als rechtlich tatsächlich erreichbar ist. Entscheidend sind am Ende Umfang, Bestandskraft und finanzielle Folgen der jeweiligen Entscheidungen. Cashflow: Hier zeigt sich die finanzielle Belastung Besonders aufschlussreich ist der freie Mittelzufluss. Im dritten Quartal lag der Free Cash Flow bei minus 293 Millionen Euro, nach plus 596 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Höhere Zahlungen zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten trugen zu dieser Entwicklung bei. Damit wird sichtbar, weshalb verbesserte operative Kennzahlen allein nicht ausreichen. Geld, das für Rechtsfälle abfließt, steht nicht gleichzeitig für Forschung, Investitionen oder Schuldenabbau zur Verfügung. Für Aktionäre ist deshalb entscheidend, wie viel Liquidität nach solchen Zahlungen dauerhaft im Unternehmen verbleibt. Bayer hat zwar auch die Jahresprognose für den Free Cash Flow verbessert. Erwartet werden nun minus 1,5 bis minus 0,5 Milliarden Euro statt zuvor minus 2,5 bis minus 1,5 Milliarden Euro. Die Verbesserung um eine Milliarde Euro ist erheblich. Dennoch bleibt die gesamte neue Prognosespanne negativ. Die finanzielle Lage entwickelt sich damit günstiger als zuvor erwartet, ist aber noch nicht mit einer nachhaltig starken Innenfinanzierung gleichzusetzen. Ein wichtiger nächster Schritt wäre, die operative Erholung auch nach Rechtszahlungen in einen dauerhaft positiven freien Cashflow zu übersetzen. Verschuldung: Entlastung braucht die richtige Einordnung Zum 30. September betrug die Nettofinanzverschuldung rund 31,08 Milliarden Euro. Gegenüber Ende Juni ging sie um etwa 2,56 Milliarden Euro zurück. Das verbessert zunächst die finanzielle Ausgangslage. Allerdings war der Rückgang wesentlich durch eine Zahlung von drei Milliarden Euro von Apollo für eine Minderheitsbeteiligung an einer neu gegründeten Gesellschaft geprägt. Er ist daher nicht ausschließlich Ausdruck eines starken laufenden Mittelzuflusses. Eine solche Transaktion schafft Liquidität, verändert zugleich aber die wirtschaftliche Beteiligung an dem betreffenden Geschäft. Für Ende 2026 erwartet Bayer nun eine Nettofinanzverschuldung von 28 bis 29 Milliarden Euro. Die weitere Entschuldung bleibt für die Aktie wichtig: Sie kann den finanziellen Handlungsspielraum vergrößern und die Empfindlichkeit gegenüber zusätzlichen Belastungen verringern. Nachhaltig überzeugend wäre vor allem ein Schuldenabbau, der zunehmend aus dem laufenden Geschäft finanziert wird. Bayer bei 56,52 Euro: Erholung mit offenen Bedingungen Die positive Investmentthese ist nachvollziehbar: Nubeqa und Kerendia wachsen kräftig, Pharma verbessert seine Profitabilität, und die Jahresprognose steigt. Wenn sich zusätzlich das Agrargeschäft stabilisiert und die Rechtsrisiken besser begrenzen lassen, könnte Bayer seine wirtschaftliche Verlässlichkeit deutlich erhöhen. Die Gegenargumente bleiben jedoch gewichtig. Der Konzern schreibt unter dem Strich rote Zahlen, erwartet weiterhin einen negativen Jahres-Free-Cashflow und trägt erhebliche Schulden. Dazu kommen Patentabläufe und Unsicherheiten über den endgültigen Verlauf der Rechtsverfahren. Die Haltung fällt deshalb neutral aus, bei einer erkennbar verbesserten operativen Perspektive. Eine klare Kaufthese allein aus der Prognoseanhebung abzuleiten, wäre zu weitgehend. Ebenso würde eine rein negative Betrachtung die Fortschritte im Pharmageschäft unterschätzen. Bei 56,52 Euro entscheidet nicht der minimale Tagesverlust über die Attraktivität der Aktie. Maßgeblich ist, ob Bayer aus höherem bereinigtem Ergebnis künftig verlässlich verfügbares Geld macht und zugleich seine rechtlichen Belastungen begrenzt. Das Potenzial ist vorhanden – die vollständige Bestätigung der Erholung steht noch aus. Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden – damit in der Börsenrunde wenigstens einer weiß, warum ein höheres EBITDA noch keine größere Urlaubskasse bedeutet. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 13. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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