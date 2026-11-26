Jahrelang hing die Klagewelle um den Unkrautvernichter Glyphosat wie ein Gewicht an der Bayer-Aktie. Mit der gerichtlichen Genehmigung des Sammelvergleichs ist dieses Risiko deutlich kleiner geworden. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 38 Prozent gewonnen. Im Pharmageschäft bleiben Baustellen: Patentabläufe müssen durch neue Medikamente ersetzt werden, und in Deutschland steigt der Herstellerabschlag für Arzneimittel ab Januar nach den Plänen der Regierung auf 15,5 Prozent. Charttechnisch kämpft die Bayer-Aktie mit der Zone um 52 Euro, an der sie vorbörslich zunächst scheiterte.