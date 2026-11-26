Bei den meisten Gewinnern des Tages reicht die Markterholung als Erklärung. Bei Bayer kommt eine eigene Nachricht hinzu. Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Handelssymbol: BAYN, US-Handelssymbol: BAYRY) steigt um 10:22 Uhr um 2,68 Prozent auf 52,04 Euro und gehört damit zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Am Mittwoch hatte sie bei 50,68 Euro geschlossen. Vorbörslich lag das Papier zeitweise sogar mehr als 6 Prozent im Plus.
Bayer-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 2,7 Prozent und zurück über 52 Euro – eine Hochstufung trifft auf die Markterholung
Die Bayer-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:22 Uhr steigt der Leverkusener Konzern um 2,68 Prozent auf 52,04 Euro. Die Privatbank Berenberg hat ihre Einschätzung angehoben, dazu kommt ein Lizenzdeal in der Krebsforschung. Die Gründe für den Kursgewinn und die Baustellen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Bayer-Aktie heute zu den Eurostoxx50 Gewinnern zählt
Nach der richterlichen Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs hatten Anleger Gewinne mitgenommen. Jetzt meldet sich ein Analysehaus mit einer freundlicheren Einschätzung.
Die Hamburger Privatbank Berenberg hat die Bayer-Aktie nach einem Bericht von dpa-AFX hochgestuft. Den Kursrückgang seit der Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs in den USA führen die Analysten auf Gewinnmitnahmen zum Jahresende zurück. Das ist die Einschätzung dieses einen Hauses und keine Prognose der Redaktion. Andere Banken sind vorsichtiger. Zugleich hilft der Gesamtmarkt: Der Euro Stoxx 50 gewinnt nach der Wende an der Wall Street 2,03 Prozent.
Dazu kommt eine Meldung aus der Forschung. Bayer sichert sich vom chinesischen Unternehmen Hansoh Pharma die weltweiten Rechte am Krebs-Wirkstoffkandidaten HS-20122, ausgenommen China. Das stärkt die Pipeline in der Onkologie. Ein Dämpfer kommt aus Deutschland: Bayer nimmt das Herzmittel Kerendia in einer Indikation zur Herzinsuffizienz vom Markt, nachdem der Gemeinsame Bundesausschuss keinen Zusatznutzen anerkannt hatte.
Freundlichere Analystenstimme
Berenberg hat die Einschätzung laut dpa-AFX angehoben.
Glyphosat-Vergleich genehmigt
Das größte Rechtsrisiko des Konzerns ist kleiner geworden.
Neuer Krebs-Kandidat
Der Lizenzdeal mit Hansoh stärkt die Onkologie.
Markterholung
Der Euro Stoxx 50 legt um gut 2 Prozent zu.
Einordnung
Das Rechtsrisiko schrumpft, die Arbeit im Pharmageschäft bleibt
Jahrelang hing die Klagewelle um den Unkrautvernichter Glyphosat wie ein Gewicht an der Bayer-Aktie. Mit der gerichtlichen Genehmigung des Sammelvergleichs ist dieses Risiko deutlich kleiner geworden. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 38 Prozent gewonnen. Im Pharmageschäft bleiben Baustellen: Patentabläufe müssen durch neue Medikamente ersetzt werden, und in Deutschland steigt der Herstellerabschlag für Arzneimittel ab Januar nach den Plänen der Regierung auf 15,5 Prozent. Charttechnisch kämpft die Bayer-Aktie mit der Zone um 52 Euro, an der sie vorbörslich zunächst scheiterte.
Häufige Fragen zur Bayer-Aktie
Warum ist die Bayer-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die Privatbank Berenberg hat ihre Einschätzung laut dpa-AFX angehoben, dazu kommen ein Lizenzdeal in der Krebsforschung und die breite Markterholung.
Wie stark steigt die Bayer-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:22 Uhr lag sie auf Xetra bei 52,04 Euro, ein Plus von 2,68 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Bayer-Aktie?
Die ISIN lautet DE000BAY0017, die WKN BAY001. Das Xetra-Kürzel ist BAYN, in den USA wird ein ADR unter BAYRY gehandelt.
Was bedeutet der Glyphosat-Vergleich für Bayer?
Die richterliche Genehmigung des Sammelvergleichs in den USA verringert das größte Rechtsrisiko des Konzerns deutlich.
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