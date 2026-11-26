Die Bayer Aktie gehört am Donnerstag zu den stärksten Werten im DAX. Am Nachmittag stieg sie um 5 Prozent auf 53,22 Euro, am Abend lag das Plus bei 4,2 Prozent, klar über der Marke von 52 Euro. Damit holt das Papier einen großen Teil der Verluste der vergangenen Tage auf. Die Wende ist bemerkenswert, denn die Woche hatte mit einem Paradox begonnen: Die beste Nachricht seit Jahren hatte den Kurs zunächst nach unten geschickt.
Bayer Aktie: Erst verkauft, jetzt zurückgekauft – warum Anleger die 52 Euro zurückerobern
Glyphosat-Vergleich genehmigt, und trotzdem fiel die Bayer Aktie drei Tage lang. Heute die Wende: Plus 4 Prozent, zurück über 52 Euro. Dazu der Rückzug eines Blockbusters aus Deutschland. Die große Analyse: warum Anleger die gute Nachricht erst verkauften, was der Kerendia-Streit wirklich kostet und was die Bayer Aktie jetzt antreibt.
Die Stammdaten: Die Bayer Aktie trägt die ISIN DE000BAY0017 und die WKN BAY001. Das Handelssymbol lautet BAYN, in den USA wird ein Hinterlegungsschein unter dem US-Handelssymbol BAYRY gehandelt.
Das Paradox
Gute Nachricht, fallender Kurs
Am Freitagabend vergangener Woche genehmigte ein Richter in St. Louis den Sammelvergleich zu den Glyphosat-Klagen über bis zu 7,25 Milliarden Dollar. Für Bayer ist es der wichtigste Schritt, um die milliardenschweren Rechtsrisiken in den USA berechenbar zu machen. Am Montag sprang die Bayer Aktie vorbörslich bis auf 57,40 Euro. Dann setzten Gewinnmitnahmen ein, am Mittwoch notierte sie zeitweise nur noch bei rund 50,30 Euro. Viele Anleger hatten auf die Nachricht gesetzt und verkauften, als sie eintraf.
Hinzu kommt, dass ein großer Teil der Erleichterung schon im Kurs steckte. Im Juni hatte der Oberste Gerichtshof der USA im Fall Monsanto gegen Durnell mit sieben zu zwei Stimmen zugunsten von Bayer entschieden. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund die Hälfte an Wert gewonnen. Der genehmigte Vergleich bestätigt diesen Weg, er überrascht aber nicht mehr.
Glyphosat ist nicht mehr die Frage, ob Bayer überlebt, sondern was es kostet. Das ist für Anleger ein gewaltiger Unterschied.
Der Rückzug
Kerendia verlässt Deutschland
Für Schlagzeilen sorgte zudem eine Entscheidung aus Leverkusen. Bayer nimmt das Herz- und Nierenmedikament Kerendia mit dem Wirkstoff Finerenon zum 15. Dezember in Deutschland vom Markt. Hintergrund ist ein Streit über den Erstattungspreis. Der Gemeinsame Bundesausschuss hatte dem Mittel Mitte Oktober bei einer Form der Herzschwäche keinen Zusatznutzen gegenüber der Vergleichstherapie bescheinigt. Bayer stellt den Vertrieb in Deutschland dennoch für beide Anwendungsgebiete ein.
Wirtschaftlich ist der Schritt für die Bayer Aktie kaum relevant. Kerendia ist zwar auf dem Weg zum Blockbuster, nach neun Monaten lag der Umsatz bei 977 Millionen Euro, ein Plus von rund drei Vierteln. Auf Deutschland entfällt laut Barclays aber nur knapp ein Prozent davon. Die Analysten ließen ihre Schätzungen deshalb unverändert. Für den Pharmastandort Deutschland ist die Entscheidung dagegen ein Warnsignal, denn sie reiht sich in eine Serie von Rückzügen neuer Medikamente ein.
Der Ausblick
Was die Bayer Aktie jetzt antreibt
Mit dem Vergleich rückt das operative Geschäft in den Vordergrund. Bayer erwartet für 2026 ein bereinigtes EBITDA von 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro. Treiber sind neue Medikamente wie Kerendia und das Prostatakrebsmittel Nubeqa, die den Patentablauf älterer Produkte ausgleichen sollen. Gelingt das, kann Bayer den Fokus von der Schadensbegrenzung auf Wachstum lenken.
Häufige Fragen zur Bayer Aktie
Warum steigt die Bayer Aktie heute?
Nach drei Tagen mit Gewinnmitnahmen kaufen Anleger zurück. Die Aktie stieg am Donnerstag um gut 4 Prozent über die Marke von 52 Euro.
Warum fiel die Bayer Aktie nach dem Glyphosat-Vergleich?
Viele Anleger hatten auf die Genehmigung gesetzt und verkauften, als sie eintraf. Ein Teil der Erleichterung war bereits im Kurs.
Warum nimmt Bayer Kerendia in Deutschland vom Markt?
Wegen eines Streits über den Erstattungspreis nach einer Bewertung des Gemeinsamen Bundesausschusses. Deutschland macht nur knapp ein Prozent des Kerendia-Umsatzes aus.
Welche ISIN und WKN hat die Bayer Aktie?
ISIN DE000BAY0017, WKN BAY001, Handelssymbol BAYN, US-Handelssymbol BAYRY.
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