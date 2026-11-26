Warum steigt die Bayer Aktie heute?

Nach drei Tagen mit Gewinnmitnahmen kaufen Anleger zurück. Die Aktie stieg am Donnerstag um gut 4 Prozent über die Marke von 52 Euro.

Warum fiel die Bayer Aktie nach dem Glyphosat-Vergleich?

Viele Anleger hatten auf die Genehmigung gesetzt und verkauften, als sie eintraf. Ein Teil der Erleichterung war bereits im Kurs.

Warum nimmt Bayer Kerendia in Deutschland vom Markt?

Wegen eines Streits über den Erstattungspreis nach einer Bewertung des Gemeinsamen Bundesausschusses. Deutschland macht nur knapp ein Prozent des Kerendia-Umsatzes aus.

Welche ISIN und WKN hat die Bayer Aktie?

ISIN DE000BAY0017, WKN BAY001, Handelssymbol BAYN, US-Handelssymbol BAYRY.