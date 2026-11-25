Ein Richter in Missouri genehmigte am 22.11. den Glyphosat-Sammelvergleich über 7,25 Mrd. US-Dollar endgültig, die Zahlungen verteilen sich über bis zu 21 Jahre. Am Montag sprang die Bayer-Aktie zunächst auf 55,98 Euro, drehte dann aber ins Minus. Laut Börsen-Zeitung war Bayer der beste DAX-Wert des Jahres, die Genehmigung war weitgehend erwartet. Seitdem verliert das Papier, vom Montagshoch sind es rund 10%.

Am 24.11. kam der nächste Dämpfer: Bayer nimmt das Herz- und Nierenmedikament Kerendia zum 15.12. in Deutschland vom Markt. Hintergrund ist der Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses, der bei Herzinsuffizienz keinen Zusatznutzen sah, danach scheiterten die Preisverhandlungen. Kerendia ist ein wichtiger Wachstumstreiber mit einem Neunmonatsumsatz von 977 Mio. Euro (+73%). Finanziell ist der deutsche Markt aber klein, er liefert laut Barclays-Schätzung weniger als 50 Mio. Euro. Das Ereignis liefert deshalb eher den Anlass als den Grund für die Verkäufe.