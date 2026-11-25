Die Bayer-Aktie setzt ihre Talfahrt fort: Am Mittwochmittag verliert das Papier 3,15% auf 50,40 Euro und gehört damit zu den DAX-Verlierern. Es ist bereits der siebte Handelstag in Folge im Minus. Anleger nehmen nach der Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs Gewinne mit, zusätzlich liefert der Rückzug des Medikaments Kerendia vom deutschen Markt einen neuen Anlass zum Verkauf.
Bayer Aktie: DAX-Verlierer am Mittag mit -3,15% - Gewinnmitnahmen nach Glyphosat-Vergleich und Kerendia-Rückzug
Die Bayer-Aktie fällt am Mittag auf 50,40 Euro und verliert den siebten Handelstag in Folge. Nach der Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs nehmen Anleger Gewinne mit, dazu kommt der Rückzug von Kerendia vom deutschen Markt.
DAX Verlierer am Mittag
Warum die Bayer Aktie heute fällt
Ein klassischer Fall von "sell the news": Gute Nachrichten sind eingepreist, nun überwiegt die Gewinnmitnahme.
Ein Richter in Missouri genehmigte am 22.11. den Glyphosat-Sammelvergleich über 7,25 Mrd. US-Dollar endgültig, die Zahlungen verteilen sich über bis zu 21 Jahre. Am Montag sprang die Bayer-Aktie zunächst auf 55,98 Euro, drehte dann aber ins Minus. Laut Börsen-Zeitung war Bayer der beste DAX-Wert des Jahres, die Genehmigung war weitgehend erwartet. Seitdem verliert das Papier, vom Montagshoch sind es rund 10%.
Am 24.11. kam der nächste Dämpfer: Bayer nimmt das Herz- und Nierenmedikament Kerendia zum 15.12. in Deutschland vom Markt. Hintergrund ist der Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses, der bei Herzinsuffizienz keinen Zusatznutzen sah, danach scheiterten die Preisverhandlungen. Kerendia ist ein wichtiger Wachstumstreiber mit einem Neunmonatsumsatz von 977 Mio. Euro (+73%). Finanziell ist der deutsche Markt aber klein, er liefert laut Barclays-Schätzung weniger als 50 Mio. Euro. Das Ereignis liefert deshalb eher den Anlass als den Grund für die Verkäufe.
Bayer Aktie: Zahlen und Analystenstimmen
Im dritten Quartal führte die starke Pharmasparte zur Anhebung der Prognose, zudem hat China den Hoffnungsträger Asundexian zugelassen. Für Vergleiche und Schadenersatz im Glyphosat-Streit summieren sich die Kosten auf insgesamt rund 20 Mrd. US-Dollar.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|UBS
|Buy
|66 €
|Deutsche Bank
|Buy
|65 €
|JPMorgan
|Overweight
|61 €
|Berenberg
|Hold
|-
|Jefferies
|Hold
|48,50 €
Kursziele sind Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung der Redaktion.
Quelle: Investing.com, finanznachrichten.de, Stand 25.11.2026
Der Durchschnitt aller 18 Analysten liegt bei 61,08 Euro (13 Kaufen, 4 Halten, 1 Verkaufen).
Charttechnik: Juli-Hoch durchbrochen
Die Aktie hat das Juli-Hoch bei 53,92 Euro nach unten durchbrochen, dieser Bereich muss zurückerobert werden. Vom Juni-Tief bei 32,96 Euro hatte sich das Papier um über 60% erholt. Am 24.11. signalisierte die Stochastik einen überverkauften Zustand, kurzfristig sprechen die Signale für eine Bodenbildung über 48,50 bis 50 Euro.
Ausblick: Pipeline gegen Altlasten
Für die Bayer-Aktie sprechen der Schuldenabbau, die Pipeline mit Asundexian und Nubeqa und das Ende der Glyphosat-Klagewelle. Ein eigener neuer Kurstreiber fehlt allerdings, nachdem das Risiko eingepreist ist.
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