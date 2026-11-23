Die Bayer Aktie (Handelssymbol BAYN, ISIN DE000BAY0017) ist am Montag zum Xetra-Schluss mit 52,98 Euro und einem Minus von 0,71 Prozent der zweitgrößte DAX Verlierer. Der Grund ist ein Paradox: Ein US-Richter hat am Freitagabend den Glyphosat-Sammelvergleich über 7,25 Milliarden Dollar endgültig genehmigt, die Aktie sprang zum Handelsstart um bis zu 4,5 Prozent auf 55,74 Euro, gab die Gewinne aber komplett ab und schloss rund fünf Prozent unter dem Tageshoch.

Besonders auffällig ist der Kontrast zum Gesamtmarkt. Der DAX erholte sich nach der Crash-Woche kräftig und schloss nach Medienberichten bei 25.337 Punkten, ein Plus von rund 2,2 Prozent. Bayer blieb als einer von nur vier Werten im Minus zurück.