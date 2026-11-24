Die Bayer Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Handelssymbol: BAYN, US-Handelssymbol: BAYRY) kommt nicht vom Fleck – im Gegenteil. Um 12:34 Uhr notiert das Papier des Leverkusener Pharma- und Agrarkonzerns bei 51,88 Euro, ein Minus von 2,08 Prozent. Damit zählt Bayer zu den größten DAX Verlierern am Mittag. Das ist bemerkenswert, denn am Freitagabend kam die Nachricht, auf die Aktionäre seit Jahren gewartet haben: Ein US-Richter hat den Glyphosat-Sammelvergleich genehmigt. Doch die Bayer-Aktie fällt seither – den dritten Handelstag in Folge.
Bayer Aktie: DAX Verlierer am Mittag – Glyphosat-Befreiung verpufft, folgt jetzt die große Korrektur?
Die Bayer Aktie gehört am Dienstagmittag zu den größten DAX Verlierern: Minus 2,08 Prozent auf 51,88 Euro. Obwohl ein US-Richter den Glyphosat-Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden Dollar genehmigt hat, nehmen Anleger nach fast einer Verdoppelung binnen Jahresfrist Gewinne mit – den dritten Tag in Folge. Was hinter dem Rückzug der Bayer Aktie steckt.
Der Auslöser
Sell the news: warum die Bayer Aktie trotz Glyphosat-Erfolg fällt
An der Börse gilt eine alte Regel: Wenn die lang erwartete gute Nachricht eintrifft, wird verkauft. Bayer erlebt sie gerade in Reinform.
Am Freitagabend genehmigte Richter Timothy Boyer im US-Bundesstaat Missouri den Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden Dollar. Er nannte die Einigung „fair, vernünftig und angemessen“. Am Montag startete die Bayer Aktie zunächst mit einem Plus von 4,5 Prozent auf 55,74 Euro – drehte dann aber ins Minus und schloss auf Xetra 0,71 Prozent tiefer bei 52,98 Euro. Am Dienstag setzt sich der Rückzug fort. Der wichtigste Grund: Die Aktie hatte binnen Jahresfrist mehr als 100 Prozent zugelegt, die Entlastung beim Glyphosat-Risiko war weitgehend eingepreist. Nach Einschätzung der Redaktion nutzen viele Anleger die gute Nachricht, um Gewinne zu sichern. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Gute Nachricht eingepreist
Die Genehmigung des Vergleichs war weitgehend erwartet und im Kurs bereits enthalten.
Gewinnmitnahmen nach der Rally
Vom Tief unter 27 Euro vor einem Jahr hat sich die Aktie fast verdoppelt.
Restrisiken bei Glyphosat
Nicht alle Klagen sind erledigt. Wie viele Kläger außerhalb des Vergleichs bleiben, ist offen.
Hohe Verschuldung
Die Nettoverschuldung liegt bei gut 31 Milliarden Euro, der freie Cashflow soll 2026 weiter negativ ausfallen.
Die Fundamentaldaten
Pharma als Wachstumsmotor: was Bayer zuletzt geliefert hat
Operativ hat Bayer zuletzt überzeugt. Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz um 4,1 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro. Die Pharmasparte wuchs beim Umsatz um 8 Prozent und beim Ergebnis um 24 Prozent. Vorstandschef Bill Anderson hob das Ziel für das bereinigte EBITDA 2026 auf 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro an. Im Agrargeschäft bleibt der Druck im Pflanzenschutz dagegen hoch.
Die Analysten
Ziele von 48,50 bis 66 Euro: die Profis sind gespalten
Nach der Genehmigung des Vergleichs bestätigten JPMorgan die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 61 Euro und Jefferies die Einstufung „Hold“ mit 48,50 Euro. Am oberen Ende sehen die UBS und Goldman Sachs jeweils 66 Euro, die Deutsche Bank 65 Euro. Berenberg hält die Aktie bei 62 Euro mit „Hold“. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Bayer Aktie: die Zone um 50 Euro wird zum Test
Charttechnisch hat die Bayer Aktie nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch am Montag an Schwung verloren. Das Montagstief um 51,70 Euro ist bereits erreicht. Darunter rückt die runde Marke von 50 Euro als wichtige Unterstützung in den Blick. Nach oben müsste die Aktie zunächst die Zone um 53 Euro zurückerobern, bevor das Drei-Jahres-Hoch bei 57,84 Euro wieder ein Thema werden kann.
Häufige Fragen zur Bayer Aktie
Warum ist die Bayer Aktie heute DAX Verlierer?
Anleger nehmen nach der Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs Gewinne mit. Die Entlastung war weitgehend eingepreist, die Aktie hatte sich binnen eines Jahres fast verdoppelt.
Welche ISIN und WKN hat die Bayer Aktie?
Die ISIN lautet DE000BAY0017, die WKN BAY001, das Handelssymbol BAYN. In den USA werden Hinterlegungsscheine unter BAYRY gehandelt.
Was bedeutet der Glyphosat-Vergleich?
Ein Richter in Missouri hat den Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden Dollar genehmigt. Er soll einen Großteil der Glyphosat-Klagen erledigen.
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