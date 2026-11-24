Am Freitagabend genehmigte Richter Timothy Boyer im US-Bundesstaat Missouri den Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden Dollar. Er nannte die Einigung „fair, vernünftig und angemessen“. Am Montag startete die Bayer Aktie zunächst mit einem Plus von 4,5 Prozent auf 55,74 Euro – drehte dann aber ins Minus und schloss auf Xetra 0,71 Prozent tiefer bei 52,98 Euro. Am Dienstag setzt sich der Rückzug fort. Der wichtigste Grund: Die Aktie hatte binnen Jahresfrist mehr als 100 Prozent zugelegt, die Entlastung beim Glyphosat-Risiko war weitgehend eingepreist. Nach Einschätzung der Redaktion nutzen viele Anleger die gute Nachricht, um Gewinne zu sichern. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht.