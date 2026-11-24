Es ist die Nachricht, auf die Bayer-Anleger jahrelang gewartet haben – und doch fiel die Reaktion ernüchternd aus: Nachdem ein Richter in Missouri den Glyphosat-Sammelvergleich über 7,25 Milliarden Dollar genehmigt hat, sprang die Bayer-Aktie (Symbol BAYN, ISIN DE000BAY0017) zur Xetra-Eröffnung um bis zu 4,5 Prozent auf 55,74 Euro, drehte binnen einer halben Stunde ins Minus und schloss bei 52,98 Euro.
Bayer-Aktie: 7,25 Mrd. Dollar Vergleich, Ziele von 48,50 bis 65 Euro – was ist eingepreist?
Richter genehmigt Bayers Glyphosat-Vergleich über 7,25 Milliarden Dollar, die Bayer-Aktie dreht nach Plus von 4,5 Prozent ins Minus. Was Analysten jetzt sagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bayer AG, Leverkusen
- Wertpapier
- BAYN (Xetra), ISIN DE000BAY0017
- Index
- DAX
- Kurs Xetra-Schluss
- 52,98 Euro
- Tageshoch (Xetra, kurz nach Eröffnung)
- bis 55,74 Euro
Stand: 23.11.2026, Kurs laut BörsenNEWS (Xetra-Schluss), Tagesveränderung laut dpa-AFX
Vorbörslich hatte die Bayer-Aktie auf Tradegate sogar rund 6,6 Prozent auf 56,88 Euro zugelegt. Dass am Ende ein leichtes Minus von 0,71 Prozent stand, während der DAX 2,26 Prozent gewann, ist die eigentliche Geschichte des Tages: Der Markt hatte den Befreiungsschlag offenbar schon vorweggenommen. Seit Jahresbeginn liegt die Bayer-Aktie weiterhin gut 40 Prozent im Plus.
Die Entscheidung
Was steckt im Glyphosat-Vergleich der Bayer-Aktie?
Nach Berichten von dpa-AFX und boerse-online.de hat Richter Timothy Boyer in Missouri den im Februar 2026 ausgehandelten Sammelvergleich als fair, vernünftig und angemessen eingestuft. Er erfasst nach Darstellung von Börse Express Menschen, die vor dem 17. Februar 2026 mit dem Unkrautvernichter Roundup in Kontakt kamen und an einem Non-Hodgkin-Lymphom erkrankt sind oder binnen 16 Jahren erkranken. Bayer zahlt über bis zu 21 Jahre, mit gedeckelten Jahresraten, bereits geleistete Beträge eingerechnet, und erkennt keine Haftung an.
Rückenwind kam schon im Juni: Im Fall Durnell gewann Bayer vor dem Obersten Gerichtshof der USA. Seither sind Klagen, die allein auf fehlende Krebswarnungen auf der Verpackung zielen, kaum noch aussichtsreich – so die Einordnung der Quellen. Zusammen mit dem Vergleich ergibt sich erstmals ein Szenario, in dem Bayer die Glyphosat-Last begrenzen kann.
Der Kurs
Warum drehte die Bayer-Aktie trotz guter Nachricht ins Minus?
Die Quellen nennen einhellig Gewinnmitnahmen. Die Bayer-Aktie hatte seit dem Tief enorm zugelegt, das Zwischenhoch lag nach Börse Express bei 57,36 Euro – eine Marke, an der der Kurs mehrfach scheiterte. Hinzu kommt, dass der Vergleich nicht endgültig ist: Er kann noch angefochten werden, und ein Einspruch würde weitere Zahlungen vorübergehend stoppen. Einzelklagen bleiben möglich. Wie Börse Express schreibt, liegt die Bewertung des Konzerns zudem noch rund zehn Milliarden Dollar unter dem Preis, den Bayer 2018 für Monsanto gezahlt hat.
Die Analysten
Welche Kursziele nennen Analysten für die Bayer-Aktie?
Die Spanne der Einschätzungen ist groß. JPMorgan-Analyst Richard Vosser bleibt bei „Overweight“ mit 61 Euro Kursziel und lobt den Schritt zur Eindämmung des finanziellen Schadens. Die Deutsche Bank sieht laut BörsenNEWS bei 65 Euro Kursziel ein Kaufen-Votum, Jefferies-Analyst Michael Leuchten liegt laut boerse-online.de mit „Hold“ und 48,50 Euro darunter. Börse Express nennt zudem einen Konsens von fünf Kaufen- und zwei Halten-Einstufungen bei einem Zwölfmonatsziel von 64 Euro; diese Angabe steht nur in einem Seitenkasten.
|Bank
|Analyst
|Urteil
|Kursziel
|JPMorgan
|Richard Vosser
|Overweight
|61 Euro
|Deutsche Bank
|Virginie Boucher-Ferte
|Kaufen
|65 Euro
|Jefferies
|Michael Leuchten
|Hold
|48,50 Euro
Die Urteile stammen von den genannten Banken, nicht von aktiencheck.de. Deutsche Bank und Jefferies jeweils nur aus einer Quelle.
Quelle: boerse-online.de, dpa-AFX, BörsenNEWS
Das große Bild
Was bedeutet der Vergleich für Bayer als Konzern?
Für Bayer geht es um mehr als eine Zahl. Seit der Monsanto-Übernahme 2018 hängt der Konzern an den Roundup-Prozessen; jede Jury-Entscheidung konnte die Bilanz erschüttern. Dass der Sammelvergleich genehmigt ist und der Oberste Gerichtshof in Durnell zugunsten von Bayer entschieden hat, nimmt Unsicherheit aus der Bewertung. Die DZ Bank sieht die Klagewelle laut Börse Express als operativ errechenbar und beherrschbar, UBS hält die Beilegung für final, Union Investment spricht von einem Befreiungsschlag. Eine genaue Rückstellungssumme nennen die ausgewerteten Quellen nicht; Bayer erklärt nach Börse Express, über ausreichende Rückstellungen zu verfügen.
Damit rückt das operative Geschäft in den Vordergrund: Pharma, Pflanzenschutz und die laufende Neuaufstellung. Wer die Bayer-Aktie nach dem Vergleich beobachtet, sollte weniger auf Gerichtsmeldungen und mehr auf Zahlen und Ausblick schauen.
FAQ
Häufige Fragen zur Bayer-Aktie
Wie hoch ist der Glyphosat-Vergleich von Bayer? 7,25 Milliarden US-Dollar, das sind rund 6,6 Milliarden Euro, zahlbar über bis zu 21 Jahre.
Warum fiel die Bayer-Aktie trotz der Genehmigung? Nach einem Plus von bis zu 4,5 Prozent zur Eröffnung kam es laut dpa-AFX zu Gewinnmitnahmen; die Aktie schloss 0,71 Prozent im Minus.
Welche Kursziele nennen Analysten? JPMorgan 61 Euro (Overweight), Deutsche Bank 65 Euro (Kaufen) und Jefferies 48,50 Euro (Hold). Aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel.
Ist der Vergleich endgültig? Nein. Er kann noch angefochten werden, und Einzelklagen bleiben möglich.
Gibt es bald neue Termine? Die ausgewerteten Quellen nennen keinen konkreten Termin für Einspruchsfristen oder Zahlungen.
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