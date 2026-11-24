Nach Berichten von dpa-AFX und boerse-online.de hat Richter Timothy Boyer in Missouri den im Februar 2026 ausgehandelten Sammelvergleich als fair, vernünftig und angemessen eingestuft. Er erfasst nach Darstellung von Börse Express Menschen, die vor dem 17. Februar 2026 mit dem Unkrautvernichter Roundup in Kontakt kamen und an einem Non-Hodgkin-Lymphom erkrankt sind oder binnen 16 Jahren erkranken. Bayer zahlt über bis zu 21 Jahre, mit gedeckelten Jahresraten, bereits geleistete Beträge eingerechnet, und erkennt keine Haftung an.

Rückenwind kam schon im Juni: Im Fall Durnell gewann Bayer vor dem Obersten Gerichtshof der USA. Seither sind Klagen, die allein auf fehlende Krebswarnungen auf der Verpackung zielen, kaum noch aussichtsreich – so die Einordnung der Quellen. Zusammen mit dem Vergleich ergibt sich erstmals ein Szenario, in dem Bayer die Glyphosat-Last begrenzen kann.