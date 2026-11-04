Bayer meldet sich mit einem deutlichen Kurssprung zurück: Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker: BAYN) gewinnt beim angegebenen heutigen Kursstand 1,82 Euro beziehungsweise 3,51% auf 53,66 Euro. Rückenwind liefert eine positive Bayer-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research. Analystin Virginie Boucher-Ferte bestätigt nach den Zahlen zum dritten Quartal das Kursziel 60 Euro und das Rating "buy". Damit bleibt die Expertin trotz der bekannten Herausforderungen zuversichtlich.
Bayer Aktie +3,5%: Positive Glyphosat-Signale und starke Zahlen
Bayer legt 3,51% zu: Starke Pharmazahlen und positive Glyphosat-Signale stützen das Kursziel von 60 Euro.
Pharmasparte liefert die positive Überraschung
Der entscheidende Impuls kommt aus dem Pharmageschäft. Nach Einschätzung von Virginie Boucher-Ferte habe Bayer dank starker Zahlen dieser Sparte die Erwartungen übertroffen. Für Anleger ist das ein wichtiger Punkt: Die positive Bewertung stützt sich auf die operative Entwicklung eines zentralen Geschäftsbereichs.
Deutsche Bank Research sieht nach dem Quartalsbericht keinen Anlass, von der Kaufempfehlung abzurücken. In ihrer Bayer-Aktienanalyse hält Virginie Boucher-Ferte am Kursziel 60 Euro und am Rating "buy" fest. Die starke Pharmasparte liefert dafür ein konkretes Argument.
Welche Produkte die Entwicklung im Einzelnen getragen haben und wie groß die Abweichung von den Erwartungen ausgefallen ist, geht aus der vorliegenden Zusammenfassung allerdings nicht hervor. Klar ist die Kernaussage: Das Pharmageschäft hat positiv überrascht.
Glyphosat: Ein weiterer Faktor stimmt zuversichtlich
Neben den Quartalszahlen richtet sich der Blick auf die Rechtsstreitigkeiten rund um das Pflanzenschutzmittel Glyphosat. Auch hier erkennt Virginie Boucher-Ferte eine vorteilhafte Entwicklung.
Damit spricht die Bayer-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research gleich zwei für Anleger wichtige Themen an: die operative Leistung und die rechtlichen Belastungen. Eine günstige Entwicklung der Verfahren könnte dazu beitragen, die Unsicherheit über künftige finanzielle Folgen zu verringern.
Eine endgültige Entwarnung lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Die vorliegende Einschätzung nennt weder konkrete Verfahrensschritte noch eine abschließende Lösung. Für Anleger bleibt daher entscheidend, ob sich die positive Tendenz in belastbare Fortschritte übersetzt.
Kurssprung auf 53,66 Euro: Was bis zum Kursziel bleibt
Mit dem heutigen Plus von 3,51% auf 53,66 Euro zeigt die Bayer-Aktie deutlich Stärke. Bis zum bestätigten Kursziel 60 Euro verbleibt rechnerisch ein Abstand von 6,34 Euro beziehungsweise rund 11,8%.
Das ist ein überschaubares, aber durchaus relevantes weiteres Potenzial nach dem jüngsten Anstieg. Ein Analystenkursziel bleibt dabei eine Bewertungseinschätzung und keine Zusage für die künftige Kursentwicklung.
Deutsche Bank Research setzt mit dem Rating "buy" dennoch ein klares positives Signal. Virginie Boucher-Ferte sieht offenbar genügend Argumente, um ihre Kaufempfehlung nach dem Quartalsbericht zu bekräftigen.
Chancen und Risiken bleiben eng verbunden
Die Chance liegt darin, dass Bayer die positive Entwicklung der Pharmasparte fortsetzt und zugleich bei den Glyphosat-Verfahren weitere Fortschritte erzielt. Beide Faktoren könnten das Vertrauen in den Konzern stärken.
Das Risiko bleibt die Unsicherheit darüber, wie dauerhaft die operative Stärke ist und welche finanziellen Folgen aus den Rechtsstreitigkeiten entstehen. Ein starkes Quartal verbessert die Ausgangslage, beantwortet aber noch nicht alle Fragen.
Die Bayer-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research fällt insgesamt klar positiv aus: Virginie Boucher-Ferte bestätigt das Kursziel 60 Euro und das Rating "buy". Der Kurssprung zeigt, dass die Aktie bereits neue Zuversicht widerspiegelt. Nun kommt es darauf an, diese mit weiteren Ergebnissen zu untermauern.
(Analyse vom 04.11.2026)
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 04. November 2026
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