Bayer Aktie +3,5%: Positive Glyphosat-Signale und starke Zahlen

Die Bayer-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research fällt insgesamt klar positiv aus: Virginie Boucher-Ferte bestätigt das Kursziel 60 Euro und das Rating "buy". Der Kurssprung zeigt, dass die Aktie bereits neue Zuversicht widerspiegelt. Nun kommt es darauf an, diese mit weiteren Ergebnissen zu untermauern.