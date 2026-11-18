Die Baugenehmigungen in Deutschland sind im September deutlich gesunken: Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis, 18.11.2026) wurden 20.800 Wohnungen genehmigt, 14,8 Prozent oder 3.600 weniger als im September 2025. Für die Heidelberg Materials Aktie (Ticker HEI, ISIN DE0006047004) und andere Bauaktien ist das ein Signal, das sich auf den ersten Blick schlecht liest, auf den zweiten aber differenzierter ausfällt: Seit Jahresbeginn liegt die Zahl der genehmigten Wohnungen weiter im Plus. Der Baustoffkonzern notierte am Mittwoch um 07:55 Uhr in Stuttgart bei 176,10 Euro (+0,28 Prozent, finanzen.net).
Baugenehmigungen: Im September 20.800 Wohnungen, minus 14,8 Prozent – bleibt die Heidelberg Materials Aktie trotz Bau-Turbo unter Druck?
Die Baugenehmigungen für Wohnungen sind im September 2026 laut Destatis um 14,8 Prozent auf 20.800 gesunken. Seit Jahresbeginn liegt die Zahl aber noch 8,4 Prozent im Plus. Was die Daten für die Heidelberg Materials Aktie, Bauaktien, die Vonovia Aktie und die Zinsen bedeuten.
Die Daten
Was sagen die Zahlen wirklich aus?
Der September-Rückgang ist real, steht aber auf einem ungewöhnlich hohen Vergleichswert.
Destatis nennt als Grund vor allem einen Basiseffekt: Im September 2025 waren besonders viele Wohnungen genehmigt worden. Rechnerisch lag der Vorjahreswert damit bei rund 24.400. Zum Vormonat betrachtet wirkt die Lage ruhiger: Im August 2026 waren 20.600 Wohnungen genehmigt worden (+6,8 Prozent zum Vorjahr). Die Genehmigungen blieben also auf ähnlichem Niveau, der Rückgang entsteht durch den Vergleich mit dem starken Vorjahresmonat.
Innerhalb des Septembers gehen die Entwicklungen auseinander. Der Neubau sank um 19,9 Prozent auf 16.800 Wohnungen, die Genehmigungen im Bestand (Umbau und Erweiterung bestehender Gebäude) stiegen dagegen um 15,8 Prozent auf 4.000.
|Zeitraum / Gebäudeart
|Wohnungen
|Veränderung zum Vorjahr
|September 2026 gesamt
|20.800
|−14,8 %
|– davon Neubau
|16.800
|−19,9 %
|– davon Umbau/Erweiterung
|4.000
|+15,8 %
|Januar–September gesamt
|190.200
|+8,4 %
|– neue Wohngebäude
|154.000
|+8,0 %
|– Einfamilienhäuser
|34.900
|+4,8 %
|– Zweifamilienhäuser
|11.100
|+17,7 %
|– Mehrfamilienhäuser
|101.800
|+9,3 %
|– Wohnheime
|6.200
|−8,0 %
|– Umbau im Bestand
|33.100
|+10,8 %
Die Aufteilung nach Gebäudearten liegt nur für Januar bis September vor; die Septemberwerte nach Gebäudeart konnten nicht belegt werden. Genehmigungen werden teils nicht im Monat der Erteilung erfasst.
Quelle: Destatis (18.11.2026), via Cash. Online und finanzen.at
Auffällig ist die Dynamik: Von Januar bis August hatte das Plus noch bei 12,1 Prozent gelegen, bis September schmilzt es auf 8,4 Prozent ab. Das Wachstum verlangsamt sich also, die Richtung seit Jahresbeginn bleibt jedoch positiv. Getragen wird sie vor allem von den Mehrfamilienhäusern, die mit 101.800 Wohnungen rund zwei Drittel der neuen Wohngebäude ausmachen.
Politik
Reicht der Bau-Turbo, um den Wohnungsbau zu stützen?
Die Bundesregierung versucht seit Längerem, den Wohnungsbau über schnellere Verfahren anzuschieben, etwa mit dem Bau-Turbo. Ein Genehmigungsplus ist dabei nur ein Zwischenschritt: Eine Genehmigung ist noch kein fertiges Haus. 2025 wurden nach Angaben des Branchenverbands ZIA nur 206.600 Wohnungen fertiggestellt, 18 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Mai forderte ein Bündnis aus elf Verbänden, darunter Bauindustrie, ZIA, GdW und IVD, unter dem Stichwort „Bau-Turbo II“ unter anderem verlässliche Förderung, bessere steuerliche Bedingungen und stabile Finanzierung (Cash. Online, 22.5.2026). Wie sich öffentliche Investitionen, etwa aus dem Sondervermögen Infrastruktur, konkret auf den Wohnungsbau auswirken, lässt sich aus den aktuellen Daten nicht ablesen.
Politisch bleibt die Bewertung strittig: Verbände fordern mehr Tempo und Verlässlichkeit, die Regierung verweist auf erste Effekte der Beschleunigung. Welche Maßnahme wie stark wirkt, ist eine Frage für die kommenden Statistiken.
Das große Bild
Was bedeuten die Baugenehmigungen für Bauaktien und Zinsen?
Genehmigungen laufen den Baustellen voraus. Für Baustoffe wie Zement, Beton und Zuschlagstoffe sind sie ein Frühindikator, aber nur einer unter vielen: Heidelberg Materials erzielt einen großen Teil seines Geschäfts außerhalb Deutschlands, Infrastruktur und Nichtwohnbau spielen ebenfalls eine Rolle. Die Heidelberg Materials Aktie hat auf Sicht von einem Monat laut finanzen.net rund 23 Prozent zugelegt, liegt aber auf Jahressicht noch etwa 15 Prozent im Minus.
Die Vonovia Aktie reagiert eher auf Zinsen als auf Genehmigungszahlen. Sie notierte zuletzt bei 16,79 Euro (Stuttgart, finanzen.net, Seitenstand 14:46 Uhr, vermutlich 17.11.), nach einer 52-Wochen-Spanne von 15,40 bis 28,87 Euro. Für Wohnimmobilienkonzerne wie Vonovia und LEG sind niedrigere Genehmigungen ambivalent: Weniger neues Angebot kann langfristig Mieten stützen, höhere Finanzierungskosten belasten jedoch Bewertungen.
Einschätzung der Redaktion: Nutznießer eines anhaltenden Genehmigungsplus wären tendenziell Baustoffhersteller und Baukonzerne wie die Hochtief Aktie mit ihrem breiten Infrastrukturgeschäft. Wohnungsbaulastige Mittelständler und Baufinanzierer hängen stärker an Zinsen und Baukosten. Fällt der Zinspfad, kann das beiden Gruppen helfen; bleibt er hoch, bremst das Neubau wie Immobilienbewertungen. Aktuelle Renditen zehnjähriger Bundesanleihen sind hier der zentrale Taktgeber.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten?
Nächste Destatis-Zahlen: die Genehmigungen für Oktober, üblicherweise rund sechs bis acht Wochen nach Monatsende (Termin vor Veröffentlichung prüfen).
Zinsentwicklung: Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe und Baufinanzierungszinsen.
Fertigstellungen und Auftragseingang: Sie zeigen, ob aus Genehmigungen tatsächlich Bauvolumen wird.
Quartalszahlen und Ausblicke von Heidelberg Materials, Hochtief, Vonovia und LEG zur Nachfrage.
FAQ: Baugenehmigungen und Börse
Wie stark sind die Baugenehmigungen im September 2026 gesunken? Laut Destatis wurden 20.800 Wohnungen genehmigt, 14,8 Prozent weniger als im September 2025. Der Neubau sank um 19,9 Prozent auf 16.800 Wohnungen.
Warum fällt das Minus so hoch aus? Destatis verweist auf einen Basiseffekt: Im September 2025 gab es ungewöhnlich viele Genehmigungen.
Wie ist die Lage seit Jahresbeginn? Von Januar bis September wurden 190.200 Wohnungen genehmigt, 8,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
Welche Aktien sind betroffen? Vor allem Bauaktien und Baustoffwerte wie die Heidelberg Materials Aktie und die Hochtief Aktie, daneben Wohnimmobilienwerte wie die Vonovia Aktie und LEG über die Zinsen.
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