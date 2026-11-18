Destatis nennt als Grund vor allem einen Basiseffekt: Im September 2025 waren besonders viele Wohnungen genehmigt worden. Rechnerisch lag der Vorjahreswert damit bei rund 24.400. Zum Vormonat betrachtet wirkt die Lage ruhiger: Im August 2026 waren 20.600 Wohnungen genehmigt worden (+6,8 Prozent zum Vorjahr). Die Genehmigungen blieben also auf ähnlichem Niveau, der Rückgang entsteht durch den Vergleich mit dem starken Vorjahresmonat.

Innerhalb des Septembers gehen die Entwicklungen auseinander. Der Neubau sank um 19,9 Prozent auf 16.800 Wohnungen, die Genehmigungen im Bestand (Umbau und Erweiterung bestehender Gebäude) stiegen dagegen um 15,8 Prozent auf 4.000.