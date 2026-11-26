Die Basler Aktie folgt dem Technologiesektor, und der hat über Nacht gedreht. Der Nasdaq 100 machte am Mittwoch einen Verlust von fast fünf Prozent bis auf 0,6 Prozent wett. In Europa erholte sich der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology am Morgen um 2,5 Prozent von seinem Tief seit April. Eine eigene Meldung des Unternehmens gibt es nicht.