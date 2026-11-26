Vierter Tag, vierte Richtung: Die Basler Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,49 Prozent auf 22,25 Euro und ist achtgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Montag plus neun Prozent, Dienstag und Mittwoch Verluste, heute wieder Gewinne.
Basler Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – die Achterbahn fährt wieder nach oben
Die Basler Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 3,49 Prozent auf 22,25 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Nach zwei Verlusttagen dreht der Kamerahersteller mit dem Technologiesektor. Das Geschäft wächst um 35 Prozent.
Der Auslöser
Warum steigt die Basler Aktie heute?
Die Basler Aktie folgt dem Technologiesektor, und der hat über Nacht gedreht. Der Nasdaq 100 machte am Mittwoch einen Verlust von fast fünf Prozent bis auf 0,6 Prozent wett. In Europa erholte sich der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology am Morgen um 2,5 Prozent von seinem Tief seit April. Eine eigene Meldung des Unternehmens gibt es nicht.
Der SDAX Gewinner bleibt damit ein Spiegel der Stimmung. Heute dürfte die Bewegung ruhiger ausfallen als an den Vortagen, weil die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen ist und frische Impulse fehlen.
Der Hintergrund
Wachstum, das kaum einer bestreitet
Operativ ist Basler in starker Verfassung. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um 35 Prozent auf 227,4 Millionen Euro, das EBIT erreichte 51,1 Millionen Euro. Für 2026 erwartet der Vorstand 295 bis 300 Millionen Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von 17,5 bis 19,5 Prozent. Berenberg sieht 33 Euro, Jefferies 29 Euro, beide mit Kaufempfehlung. Am 1. Dezember steht die Berenberg European Conference im Kalender.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Basler Aktie
Warum ist die Basler Aktie SDAX Gewinner?
Technologiewerte erholen sich nach der Kehrtwende an der Wall Street, Basler zieht mit.
Wie läuft das Geschäft?
Sehr gut: Umsatz plus 35 Prozent nach neun Monaten, Prognose angehoben.
Basler Aktie: ISIN DE0005102008, WKN 510200, Börsenkürzel BSL.
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