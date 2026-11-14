BASF Aktienanalyse: Preismacht zurück, Agrar-Börsengang in Sicht – sprengt die Aktie endlich die 55-Euro-Mauer?

Der Evonik-Poker: BASF wirbt um den Essener Spezialchemiekonzern. Ein Gebot von 24 Euro je Aktie, rund 11 Milliarden Euro, lehnte der Evonik-Vorstand ab, entscheidend ist die RAG-Stiftung mit rund 44 Prozent. Kamieth betont, BASF werde nicht zu viel bezahlen und an Ausschüttungen von mindestens 12 Milliarden Euro für 2025 bis 2028 festhalten.

Der Agrar-Börsengang: Agricultural Solutions soll bis Mitte 2027 börsenreif sein, BASF will Mehrheitsaktionär bleiben. In Finanzkreisen kursieren Bewertungen von mehr als 20 Milliarden Euro – fast die Hälfte des heutigen Börsenwerts des gesamten Konzerns.

Der Kapitalmarkttag: Am 24. November gibt BASF einen Überblick über die Agrarsparte. Er könnte der Impuls für den Sprung über die 55-Euro-Marke werden – oder für den nächsten Rückschlag.