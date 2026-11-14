Vier Jahre, vier Anläufe, viermal Endstation: Die Zone um 54 bis 55 Euro ist für die BASF-Aktie die härteste Wand im Chartbild. Am Freitag schloss das Papier bei 54,27 Euro – exakt auf dem Niveau der Vorwoche und wieder knapp unter der Mauer. Dabei liefert der Ludwigshafener Chemiekonzern fundamental so viel wie lange nicht: höhere Preise, eine angehobene Prognose, Milliardeninvestitionen in den USA und einen Börsengang der Agrarsparte. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von gut 20 Prozent. Diese BASF Aktienanalyse zeigt, was trägt und was bremst – und was die BASF Aktienprognose jetzt entscheidet.
BASF Aktienanalyse: Preismacht zurück, Agrar-Börsengang in Sicht – sprengt die Aktie endlich die 55-Euro-Mauer?
Prognose angehoben, eine Milliarde Dollar für Louisiana, ein Übernahmepoker um Evonik und ein Agrar-Börsengang, der mehr als 20 Milliarden Euro wert sein könnte: Bei BASF passiert so viel wie seit Jahren nicht. Doch die BASF-Aktie scheitert seit vier Jahren an derselben Marke. Unsere BASF Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen hergeben, wo die Risiken liegen und was die BASF Aktienprognose jetzt bestimmt.
BASBAS
Steckbrief
- Unternehmen
- BASF SE
- Sitz
- Ludwigshafen am Rhein
- Ticker
- BAS (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 54,27 Euro
- Börsenwert
- rund 47 Milliarden Euro
- KGV 2026 (Analystenschätzung)
- rund 16,5
- Vorstandschef
- Markus Kamieth
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV auf Basis der Konsensschätzung, Börsenwert laut onvista
Die Ausgangslage
Vom Sorgenkind zum Comeback-Kandidaten: ein Konzern im Umbau
Seit fast 14 Jahren hinkt die BASF Aktie dem DAX hinterher. 2026 könnte das Jahr werden, in dem sich dieses Muster dreht.
Unter Konzernchef Markus Kamieth trennt sich BASF von allem, was nicht zum Kern gehört. Das Lackgeschäft ging für einen Unternehmenswert von 7,7 Milliarden Euro an Carlyle und den Staatsfonds von Katar, BASF bleibt mit 40 Prozent beteiligt. Seit Januar 2024 hat der Konzern rund 7.000 Stellen abgebaut, die Fixkosten im Kerngeschäft sollen bis 2029 um bis zu 20 Prozent sinken. Gleichzeitig investiert BASF dort, wo die Energie günstig ist: im südchinesischen Verbundstandort Zhanjiang und in Louisiana, wo der Konzern gerade die letzte Ausbaustufe seiner MDI-Produktion für rund 1 Milliarde US-Dollar eingeweiht hat.
Die Quartalszahlen
Starkes drittes Quartal: die Preismacht ist zurück
Für jede BASF Aktienanalyse gilt: Operativ war das dritte Quartal das stärkste Signal seit Langem, unter dem Strich glänzt es weniger.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 16,4 Milliarden Euro, getrieben vor allem von 12 Prozent höheren Preisen. Das EBITDA vor Sondereinflüssen kletterte um 15 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Motor war das Segment Chemicals mit einem Umsatzplus von 18,5 Prozent. Die Blockade der Straße von Hormus verschafft BASF in Europa Preismacht, weil asiatische Konkurrenten unter Lieferengpässen leiden. Schwach lief ausgerechnet die Agrarsparte, die an die Börse soll: Ihr Umsatz brach um rund 20 Prozent ein. Wegen einer Wertberichtigung von 318 Millionen Euro und Restrukturierungskosten rutschte das EBIT auf minus 98 Millionen Euro. Bereinigt verdiente BASF 0,72 Euro je Aktie nach 0,52 Euro im Vorjahr.
BASF: Bereinigter Gewinn je Aktie im dritten Quartal
Euro
Quelle: BASF, Quartalsmitteilung vom 28. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Gewinn je Aktie
|Drittes Quartal 2025
|0,52
|Drittes Quartal 2026
|0,72
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Die Kurstreiber
Evonik, Agrar-IPO, Kapitalmarkttag: drei Themen für die Aktie
Der Evonik-Poker: BASF wirbt um den Essener Spezialchemiekonzern. Ein Gebot von 24 Euro je Aktie, rund 11 Milliarden Euro, lehnte der Evonik-Vorstand ab, entscheidend ist die RAG-Stiftung mit rund 44 Prozent. Kamieth betont, BASF werde nicht zu viel bezahlen und an Ausschüttungen von mindestens 12 Milliarden Euro für 2025 bis 2028 festhalten.
Der Agrar-Börsengang: Agricultural Solutions soll bis Mitte 2027 börsenreif sein, BASF will Mehrheitsaktionär bleiben. In Finanzkreisen kursieren Bewertungen von mehr als 20 Milliarden Euro – fast die Hälfte des heutigen Börsenwerts des gesamten Konzerns.
Der Kapitalmarkttag: Am 24. November gibt BASF einen Überblick über die Agrarsparte. Er könnte der Impuls für den Sprung über die 55-Euro-Marke werden – oder für den nächsten Rückschlag.
Die Bewertung
KGV um 16,5, Dividende über 4 Prozent: der Boden ist solide
Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 von rund 3,29 Euro je Aktie liegt das KGV bei etwa 16,5. Billig ist das für einen Chemiekonzern in einer schwierigen Branchenlage nicht. Den Boden bildet die Dividende von mindestens 2,25 Euro, eine Rendite von rund 4,1 Prozent. Hinzu kommt seit August ein Aktienrückkauf über bis zu 1 Milliarde Euro. Die entscheidende Frage für die BASF Aktienprognose lautet: Bleiben die Gewinne hoch, wenn die Sonderkonjunktur abebbt?
Die Analysten
Von 42 bis 65 Euro: die Börse ist den Experten voraus
Selten war das Analystenlager so gespalten. Goldman Sachs sah den fairen Wert zuletzt bei 65 Euro, Bernstein bei 59 Euro, die LBBW bei 57 Euro. Am anderen Ende stehen Jefferies, das die Aktie am 11. November auf „Underperform“ abstufte, mit 44 Euro und JPMorgan mit „Underweight“ und 42 Euro. Jefferies erwartet für 2027 ein EBITDA rund 5 Prozent unter dem Konsens und rechnet nicht mit einer schnellen Erholung. Der Schnitt der genannten Häuser liegt bei rund 53 Euro – unter dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
BASF-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Schlusskurs am 13. November 2026: 54,27 Euro (Xetra). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: dpa-AFX, finanzen.ch, Boerse Express, ad-hoc-news; Goldman Sachs Stand Mai 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Euro
|Goldman Sachs
|65
|Bernstein
|59
|LBBW
|57
|Schlusskurs 13. November
|54,27
|Deutsche Bank
|53
|Berenberg
|51,5
|Jefferies
|44
|JPMorgan
|42
Die Szenarien
BASF Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Ausbruch gelingt
Der Kapitalmarkttag überzeugt, die Aktie schließt nachhaltig über dem Hoch von 56,56 Euro. Dann wäre die mehrjährige Widerstandszone geknackt, die nächsten Marken liegen um 60 Euro.
Szenario 2: Kampf an der Mauer
Ohne neue Impulse pendelt die Aktie zwischen der Unterstützung um 51 Euro und der Zone um 55 bis 56,50 Euro.
Szenario 3: Die Mauer hält erneut
Ein teurer Bieterkampf um Evonik oder ein Ende der Sonderkonjunktur drückt die Aktie Richtung 51 Euro, darunter liegt die 200-Tage-Linie um 50 Euro.
Häufige Fragen zur BASF Aktienanalyse
Wie waren die letzten BASF-Quartalszahlen?
Im dritten Quartal stiegen Umsatz und EBITDA vor Sondereinflüssen um 14 und 15 Prozent. Wegen einer Wertberichtigung blieb der Nettogewinn aber gering, bereinigt verdiente BASF 0,72 Euro je Aktie.
Wie hoch ist die BASF-Dividende?
Mindestens 2,25 Euro je Aktie, beim aktuellen Kurs eine Rendite von rund 4,1 Prozent.
Was bedeutet der Evonik-Poker für die BASF-Aktie?
Evonik hat Gebote bis 24 Euro je Aktie abgelehnt. Ein deutlich teureres Angebot wäre für die BASF-Aktie eher ein Risiko.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Von 42 Euro bei JPMorgan bis 65 Euro bei Goldman Sachs. Das sind Einschätzungen Dritter.
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