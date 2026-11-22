Am Donnerstag zog BASF den Schlussstrich unter die Jagd auf Evonik. Am Freitag verlor die BASF-Aktie 2,6 Prozent und schloss bei 49,36 Euro. Diese BASF Aktienanalyse zeigt, warum der Verzicht zunächst belohnt wurde und was am Montag auf der Agenda steht.
BASF Aktienanalyse: Evonik-Deal abgesagt, Aktie unter Druck – was Anleger vor dem Capital Markets Day am Montag wissen müssen
Die BASF Aktienanalyse zeigt: Nach dem Aus für die Evonik-Übernahme fällt die BASF-Aktie auf 49,36 Euro. Am 23. und 24. November folgt der Capital Markets Day. Prognose, Dividende, Cashflow und Risiken im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- BASF SE
- ISIN
- DE000BASF111
- WKN
- BASF11
- Handelssymbol
- BAS (Xetra)
- US-Handelssymbol
- BASFY (OTC-ADR)
- Börsenwert
- rund 43,7 Mrd. €
- Index
- DAX
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die BASF Aktie stand Anfang November noch bei 54,54 Euro, auf einem Jahreshoch. Seitdem hat sie rund zehn Prozent verloren. Zwölf Monate zurück liegt sie noch gut 15 Prozent im Plus. Der Capital Markets Day am 23. und 24. November kommt damit zu einem Zeitpunkt, an dem der Chemieriese neu überzeugen muss.
Der Deal
Evonik: Zwei Angebote, zwei Absagen
BASF hatte Evonik zuletzt 24 Euro je Aktie geboten, was das Essener Unternehmen mit mehr als elf Milliarden Euro bewertete. Evonik lehnte zwei unverbindliche Barangebote ab und verweigerte nach Darstellung von BASF substanzielle Gespräche. Politischer Gegenwind kam aus Nordrhein-Westfalen, wo rund 11.000 Evonik-Beschäftigte arbeiten. Am 19. November beendete BASF die Bemühungen und betonte eine disziplinierte Kapitalallokation sowie attraktive Ausschüttungen.
Die Börse reagierte zweigeteilt: Die Evonik-Aktie brach zeitweise um bis zu 23 Prozent ein, die BASF-Aktie legte am Donnerstag um bis zu 2,9 Prozent zu. Am Freitag folgte die Gegenbewegung im schwachen Gesamtmarkt.
Die Zahlen
Prognose angehoben, Cashflow negativ
BASF-Aktie: EBITDA vor Sondereinflüssen, Prognose 2026
Mrd. €
- Prognosespanne des Unternehmens
Beide Werte sind Prognosespannen, keine Ist-Zahlen.
Quelle: BASF, Berichterstattung zum Q3 2026
Daten als Tabelle
|Prognose
|EBITDA-Spanne
|Bisherige Spanne
|6,9–7,7
|Neue Spanne
|7,4–7,8
BASF hob die Prognose für das Gesamtjahr 2026 auf ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro an. Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 16,4 Milliarden Euro. Ein Wermutstropfen: Der freie Cashflow ist nach neun Monaten laut Berichten negativ. Zugleich läuft ein Aktienrückkauf, bis Mitte November erwarb BASF seit August rund 8,5 Millionen eigene Aktien.
Sparprogramm
BASF plant jährliche Einsparungen von 2,3 Milliarden Euro.
Aktienrückkauf
Das Programm läuft seit August. Bis 13. November erwarb BASF 8.538.104 Aktien.
China und USA
BASF weihte seine MDI-Investition in Geismar ein und vereinbarte eine Investition in Nanjing.
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