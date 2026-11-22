BASF hatte Evonik zuletzt 24 Euro je Aktie geboten, was das Essener Unternehmen mit mehr als elf Milliarden Euro bewertete. Evonik lehnte zwei unverbindliche Barangebote ab und verweigerte nach Darstellung von BASF substanzielle Gespräche. Politischer Gegenwind kam aus Nordrhein-Westfalen, wo rund 11.000 Evonik-Beschäftigte arbeiten. Am 19. November beendete BASF die Bemühungen und betonte eine disziplinierte Kapitalallokation sowie attraktive Ausschüttungen.

Die Börse reagierte zweigeteilt: Die Evonik-Aktie brach zeitweise um bis zu 23 Prozent ein, die BASF-Aktie legte am Donnerstag um bis zu 2,9 Prozent zu. Am Freitag folgte die Gegenbewegung im schwachen Gesamtmarkt.