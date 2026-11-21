aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 13:09 10 Min.

Bernstein Research bleibt bullish

Die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht vor einer spannenden Bewährungsprobe! Während der Chemieriese an der Börse zuletzt kräftig unter Druck geriet, hält das renommierte US-Analysehaus Bernstein Research unbeirrt an seiner optimistischen Einschätzung fest. In seiner aktuellen BASF-Aktienanalyse vom 19. November 2026 bestätigt Analyst James Hooper das Rating "outperform" und das unveränderte Kursziel 59 Euro. Besonders brisant: Trotz der vorerst gescheiterten Übernahmebemühungen um den Spezialchemiekonzern Evonik glaubt James Hooper offenbar nicht daran, dass das letzte Wort bereits gesprochen ist. Für Anleger könnte sich damit eine neue strategische Perspektive eröffnen. Nach dem jüngsten Kursrückgang stellt sich allerdings eine entscheidende Frage: Ist die BASF-Aktie jetzt eine unterschätzte Chance oder droht dem DAX-Konzern eine weitere Enttäuschung?

Bernstein Research bleibt optimistisch: Kursziel 59 Euro verspricht erhebliches Potenzial

Die Botschaft von Bernstein Research ist eindeutig: BASF bleibt aus Sicht von Analyst James Hooper ein aussichtsreicher Wert im europäischen Chemiesektor. In seiner am 19. November 2026 veröffentlichten Aktienanalyse bestätigt James Hooper das Rating "outperform" und belässt das Kursziel unverändert bei 59 Euro. Damit setzt Bernstein Research ein bemerkenswert positives Signal in einer Phase, in der die Unsicherheit rund um die strategische Zukunft des Chemiekonzerns zugenommen hat. Besonders interessant ist der Vergleich mit dem jüngsten Börsenkurs. Am Freitag, dem 20. November 2026, beendete die BASF-Aktie den Handel auf Tradegate bei 49,45 Euro und verlor damit 2,5 Prozent. Gemessen an diesem Schlusskurs ergibt sich bis zum Kursziel 59 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 19,3 Prozent. Anders ausgedrückt: Würde die BASF-Aktie das von Bernstein Research erwartete Kursniveau erreichen, könnten Anleger von einer deutlichen Kurserholung profitieren. Allerdings handelt es sich bei einem Kursziel um eine Analystenschätzung und keineswegs um eine Garantie für zukünftige Kursgewinne.

James Hooper überrascht: Ist der Evonik-Deal wirklich gescheitert?

Der eigentliche Sprengstoff der aktuellen BASF-Aktienanalyse von Bernstein Research steckt in der Einschätzung zur möglichen Übernahme von Evonik. Die Bemühungen um einen Zusammenschluss waren zuletzt eingestellt worden. Doch Analyst James Hooper hält es offenbar für verfrüht, die Angelegenheit endgültig abzuschreiben. In der veröffentlichten Zusammenfassung seiner Studie wird seine Einschätzung sinngemäß so wiedergegeben: Trotz der Absage sei James Hooper nicht überzeugt, dass die Verhandlungen zwischen BASF und Evonik tatsächlich beendet seien. Diese Aussage ist bemerkenswert, denn sie eröffnet eine strategische Perspektive, die viele Anleger nach dem vorläufigen Scheitern der Gespräche möglicherweise bereits abgeschrieben hatten. Bernstein Research sieht offenbar weiterhin die Möglichkeit, dass beide Unternehmen an den Verhandlungstisch zurückkehren. Dabei könnte insbesondere die Reaktion der Evonik-Aktionäre eine entscheidende Rolle spielen. James Hooper macht deutlich, dass ein gescheiterter Verhandlungsversuch nicht zwangsläufig das Ende einer möglichen Transaktion bedeuten muss. Für die BASF-Aktie könnte diese Einschätzung neue Fantasie schaffen.

Evonik-Aktionäre als Schlüssel: Warum Bernstein Research mit neuen Gesprächen rechnet

Nach Einschätzung von James Hooper könnte der deutliche Kursrückgang der Evonik-Aktie nach dem Abbruch der Übernahmebemühungen eine neue Dynamik auslösen. Bernstein Research hält es für möglich, dass die Aktionäre des Spezialchemiekonzerns angesichts der enttäuschenden Börsenreaktion Druck auf das Management ausüben. Das Ziel könnte darin bestehen, Gespräche mit BASF wieder aufzunehmen und ein möglicherweise verbessertes Angebot auszuloten. Die Argumentation von James Hooper lässt sich sinngemäß folgendermaßen zusammenfassen: Der Kursrückgang bei Evonik und die Aussicht auf ein höheres Angebot könnten die Aktionäre dazu bewegen, ihren Vorstand erneut an den Verhandlungstisch zu schicken. Genau hier liegt der entscheidende Gedanke der BASF-Aktienanalyse von Bernstein Research. Während das Management die Verhandlungen zunächst beendet hat, könnten die Eigentümer des Unternehmens andere wirtschaftliche Interessen verfolgen. Ein attraktiveres Übernahmeangebot könnte aus ihrer Sicht durchaus interessant sein. Allerdings bleibt offen, ob BASF tatsächlich bereit wäre, seine bisherigen Vorstellungen zu verändern. Eine Wiederaufnahme der Gespräche ist deshalb ein mögliches Szenario und keineswegs beschlossene Sache.

BASF und Evonik: Welche Chancen hätte ein Zusammenschluss?

Ein möglicher Zusammenschluss von BASF und Evonik würde die europäische Chemiebranche erheblich verändern. BASF verfügt über ein breit aufgestelltes Chemiegeschäft, während Evonik insbesondere in verschiedenen Spezialchemiebereichen positioniert ist. Eine Kombination könnte theoretisch zusätzliche Möglichkeiten eröffnen, beispielsweise durch gemeinsame Forschung, eine stärkere Marktposition in ausgewählten Produktgruppen und die Bündelung bestimmter Unternehmensfunktionen. Auch Einsparpotenziale bei Verwaltung, Einkauf und Produktionsstrukturen wären grundsätzlich denkbar. Für BASF könnte eine solche Transaktion die Gelegenheit bieten, das eigene Portfolio gezielt weiterzuentwickeln. Allerdings sind diese möglichen Vorteile eine strategische Einordnung und keine in der veröffentlichten Zusammenfassung der Bernstein-Research-Studie quantifizierten Synergien. Entscheidend wäre, ob der wirtschaftliche Nutzen die Kosten einer Übernahme tatsächlich rechtfertigen könnte. Denn ein größerer Konzern ist nicht automatisch ein profitablerer Konzern. Für Anleger kommt es letztlich darauf an, ob zusätzliche Erträge entstehen und der Unternehmenswert nachhaltig steigt.

Die Risiken: Warum ein höheres Übernahmeangebot auch gefährlich werden könnte

So interessant die Überlegungen von Bernstein Research auch sind, eine mögliche Übernahme von Evonik wäre für BASF keineswegs ohne Risiken. Sollte der Chemiekonzern tatsächlich ein höheres Angebot vorlegen, könnte dies die finanziellen Anforderungen einer Transaktion erheblich steigern. Eine höhere Kaufpreiszahlung würde den Spielraum für andere Investitionen möglicherweise einschränken. Auch eine zusätzliche Verschuldung könnte zum Thema werden, abhängig von der Finanzierung einer möglichen Übernahme. Hinzu kämen Integrationsrisiken, mögliche regulatorische Auflagen und die Herausforderung, unterschiedliche Unternehmensstrukturen erfolgreich zusammenzuführen. Besonders kritisch wäre ein Szenario, in dem BASF einen hohen Kaufpreis bezahlt, während sich die erhofften Synergien langsamer oder nur teilweise realisieren lassen. Die Einschätzung von James Hooper sollte deshalb nicht als uneingeschränkte Befürwortung eines höheren Übernahmeangebots verstanden werden. Bernstein Research bestätigt zwar das Rating "outperform" und das Kursziel 59 Euro, doch die öffentlich zugängliche Zusammenfassung enthält keine detaillierte Bewertung eines konkreten neuen Kaufpreises.

James Hooper sieht Chancen – doch BASF muss operativ überzeugen

Abseits der möglichen Evonik-Transaktion bleibt das operative Geschäft der entscheidende Faktor für die längerfristige Entwicklung der BASF-Aktie. Der Chemiekonzern muss sich in einem anspruchsvollen internationalen Umfeld behaupten. Hohe Standortkosten in Europa, intensiver globaler Wettbewerb und konjunkturelle Unsicherheiten stellen die Branche weiterhin vor Herausforderungen. Gleichzeitig bieten Effizienzsteigerungen, Kostensenkungen und eine mögliche Erholung der industriellen Nachfrage Chancen auf eine Verbesserung der Profitabilität. Bereits nach den Zahlen zum dritten Quartal 2026 hatte James Hooper von Bernstein Research darauf hingewiesen, dass BASF sowohl optimistischen als auch skeptischen Anlegern Argumente liefere. Positiv fielen damals das überraschend starke bereinigte operative Ergebnis vor Abschreibungen sowie der Barmittelzufluss auf. Dem stand ein Ausblick gegenüber, der trotz einer angehobenen Jahreszielspanne ein schwaches Schlussquartal erwarten ließ. Diese frühere Einschätzung zeigt, dass James Hooper die operative Entwicklung durchaus differenziert betrachtet. Für eine nachhaltige Neubewertung der BASF-Aktie dürfte entscheidend sein, ob sich Verbesserungen beim Ergebnis und beim Cashflow verstetigen lassen.

Bernstein Research setzt auf BASF: Was spricht für die Aktie?

Aus Anlegersicht lassen sich mehrere positive Faktoren identifizieren. Erstens signalisiert das unveränderte Rating "outperform" von Bernstein Research, dass James Hooper weiterhin eine überdurchschnittliche Entwicklung der BASF-Aktie erwartet. Zweitens liegt das Kursziel 59 Euro deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Drittens könnte die strategische Diskussion über Evonik erneut Bewegung in die Bewertung des Chemiekonzerns bringen. Viertens könnten Fortschritte bei Kostensenkungen und Effizienzmaßnahmen die operative Ertragskraft unterstützen. Fünftens würde eine Erholung der Nachfrage in wichtigen industriellen Absatzmärkten zusätzliche Chancen eröffnen. Dabei muss zwischen der konkret veröffentlichten Analysteneinschätzung und ergänzenden Überlegungen unterschieden werden: Das bestätigte Kursziel, das Rating "outperform" und die Möglichkeit neuer Evonik-Gespräche sind Kernaussagen der Bernstein-Research-Analyse vom 19. November 2026. Die weiteren Chancen ergeben sich aus einer allgemeinen Bewertung des Geschäftsmodells und des Branchenumfelds.

Warum Anleger trotzdem vorsichtig bleiben sollten

Die BASF-Aktie bleibt trotz der positiven Aktienanalyse von Bernstein Research mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Eine anhaltend schwache Nachfrage nach Chemieprodukten könnte die Erholung der Geschäftsentwicklung verzögern. Gleichzeitig können Energiepreise, internationale Handelskonflikte und zusätzliche Produktionskapazitäten in wichtigen Märkten die Margen belasten. Auch die Entwicklung des europäischen Industriestandorts bleibt ein wichtiger Einflussfaktor. Hinzu kommt die Unsicherheit rund um Evonik. Sollten die Gespräche endgültig beendet bleiben, könnte eine mögliche Übernahmefantasie wieder aus den Aktienkursen verschwinden. Würde BASF dagegen zu einem deutlich höheren Preis einsteigen, könnten Anleger die Wirtschaftlichkeit einer solchen Transaktion kritisch hinterfragen. Das Kursziel 59 Euro von Bernstein Research setzt deshalb voraus, dass sich die für eine höhere Bewertung erforderlichen Erwartungen tatsächlich erfüllen. Analyst James Hooper bleibt optimistisch, doch auch ein bestätigtes Rating "outperform" schützt nicht vor Kursverlusten.

BASF-Aktie bei 49,45 Euro: Rund 19 Prozent bis zum Kursziel

Der jüngste Kursrückgang macht die Bewertung der BASF-Aktie besonders interessant. Mit einem Tradegate-Schlusskurs von 49,45 Euro am Freitag, dem 20. November 2026, notiert das Papier 9,55 Euro unter dem Kursziel 59 Euro von Bernstein Research. Das entspricht einem rechnerischen Kurspotenzial von rund 19,3 Prozent. Die Aktie müsste also deutlich zulegen, um die Erwartungen von James Hooper zu erfüllen. Ein solches Potenzial kann für langfristig orientierte Anleger attraktiv erscheinen, sofern die zugrunde liegenden Geschäftsaussichten überzeugen. Gleichzeitig zeigt der Tagesverlust von 2,5 Prozent, dass die Börse die kurzfristigen Perspektiven keineswegs ausschließlich positiv bewertet. Entscheidend ist daher nicht allein der Abstand zum Kursziel, sondern auch die Frage, welche fundamentalen Entwicklungen eine Annäherung an 59 Euro rechtfertigen könnten. Bernstein Research bleibt mit dem Rating "outperform" zuversichtlich, während die jüngste Kursentwicklung die vorhandene Skepsis am Markt unterstreicht.

Die nächsten entscheidenden Fragen für BASF-Anleger

In den kommenden Monaten dürften vor allem drei Entwicklungen im Mittelpunkt stehen. Zunächst wird sich zeigen müssen, ob die Übernahmebemühungen um Evonik tatsächlich endgültig beendet sind oder ob es neue Signale für Gespräche gibt. Die von James Hooper beschriebene Möglichkeit einer Rückkehr an den Verhandlungstisch könnte dann erneut Aufmerksamkeit auf BASF lenken. Daneben bleibt die operative Geschäftsentwicklung entscheidend. Anleger werden genau beobachten, ob BASF seine Profitabilität verbessern, Kosten reduzieren und einen robusten Barmittelzufluss erwirtschaften kann. Schließlich kommt es darauf an, wie sich die weltweite Chemienachfrage entwickelt. Eine konjunkturelle Stabilisierung könnte BASF helfen, während eine längere Schwächephase zusätzlichen Druck erzeugen würde. Für die Bewertung der BASF-Aktie ist deshalb ein Zusammenspiel aus operativen Fortschritten, strategischen Entscheidungen und dem internationalen Marktumfeld maßgeblich.

Fazit: Bernstein Research bleibt bei 59 Euro – hat die BASF-Aktie das Zeug zum Comeback?