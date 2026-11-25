Die BASF Aktie (ISIN DE000BASF111, Ticker BAS) schloss den Kapitalmarkttag am Dienstag mit einem Minus von rund 1,4 Prozent bei etwa 49,3 Euro ab, nach einem Wochenminus von gut 5 Prozent. Die BASF Aktienprognose der Analysten fällt gespalten aus: JPMorgan stuft die Aktie am Mittwochmorgen auf „Underweight“ mit 42 Euro Kursziel ein, Bernstein sieht mit „Outperform“ 59 Euro. Dazwischen liegt ein durchschnittliches Kursziel von rund 54 Euro, gut 9 Prozent über dem aktuellen Kurs.
BASF Aktie Prognose: Kursziele von 42 bis 59 Euro nach dem Kapitalmarkttag – wer hat bei der Agrar-Story recht?
Nach dem Kapitalmarkttag und dem Aus für die Evonik-Pläne gehen die Meinungen zur BASF Aktie weit auseinander: JPMorgan sieht 42 Euro, Bernstein 59 Euro. Die BASF Aktienprognose der Analysten, die Konsensschätzungen bis 2028 und die Termine.
Steckbrief
- Unternehmen
- BASF SE
- ISIN / Ticker
- DE000BASF111 / BAS (Xetra)
- Seit Jahresbeginn
- +10,9 %
- 52-Wochen-Spanne
- 42,68 bis 56,56 EUR
- Marktkapitalisierung
- rund 46,9 Mrd. EUR
- Mindestdividende bis 2028
- 2,25 EUR je Aktie
- Nächste Zahlen
- 26.02.2027
Stand: 25.11.2026, Kurs Tradegate 24.11.2026, 15:19 Uhr; Xetra-Schluss nicht belegt
Der Auslöser
Was ist bei der BASF Aktie passiert?
Am 24. November hat BASF seine Strategie auf dem Kapitalmarkttag präsentiert. Die Fixkosten im Kerngeschäft sollen bis 2029 netto um bis zu 20 Prozent sinken, seit 2024 sind laut Unternehmen 9.200 Stellen abgebaut worden, die Transformationskosten belaufen sich 2026 auf rund 800 Millionen Euro. Die Nettoverschuldung soll bis Jahresende unter 15 Milliarden Euro fallen. Für die Aktionäre bekräftigte BASF eine Mindestdividende von 2,25 Euro je Aktie bis 2028 und Ausschüttungen von mindestens 12 Milliarden Euro bis 2028, von denen rund die Hälfte bereits geflossen ist.
Überlagert wurde der Termin vom Ende der Evonik-Pläne: BASF hatte am 19. November die Übernahmepläne beendet, nachdem der Evonik-Vorstand Gespräche über ein Angebot von 24 Euro je Aktie abgelehnt hatte. BASF-Chef Markus Kamieth erklärte, man bleibe offen für wertsteigernde Zukäufe. Für das Agrargeschäft bestätigte BASF das Ziel der Börsenreife bis Mitte 2027, ob und wann der Börsengang kommt, hängt von den Marktbedingungen ab.
Das Geschäft
Wie steht es um BASF und den Agrar-Börsengang?
Die Agrarsparte setzte 2025 rund 9,6 Milliarden Euro um und erreichte eine operative Marge von 21,7 Prozent; mittelfristig strebt BASF eine EBITDA-Marge von rund 23 Prozent an. Aus Neueinführungen der nächsten 15 Jahre erwartet das Unternehmen ein Spitzenumsatzpotenzial von rund 15 Milliarden Euro, davon rund 8,5 Milliarden im Pflanzenschutz und rund 6,5 Milliarden bei Saatgut. Etwa 80 Prozent der Gesellschaften sind rechtlich bereits selbstständig.
Ob die Mittelfristziele für 2028 unverändert gelten, ist zum Redaktionsschluss nicht eindeutig: Während Jefferies von bestätigten Zielen spricht, berichten einzelne Medien von einer Anpassung beim EBITDA und beim Free Cashflow. Die Mitteilung von BASF zum Kapitalmarkttag lag nicht vor, die Zahlen werden deshalb hier nicht genannt.
Die Zahlen
Welche Prognose gibt BASF für 2026 und was erwarten Analysten bis 2028?
Im dritten Quartal erreichte BASF ein EBITDA vor Sonderposten von 1,6 Milliarden Euro, 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen ein EBITDA vor Sonderposten von 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro, das untere Ende wurde angehoben, und einen Free Cashflow von 1,5 bis 2,3 Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten lag der Free Cashflow bei rund minus 1 Milliarde Euro.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|Umsatz
|64,8 Mrd. EUR
|65,8 Mrd. EUR
|67,8 Mrd. EUR
|EBITDA vor Sonderposten
|7,72 Mrd. EUR
|7,78 Mrd. EUR
|8,41 Mrd. EUR
|Bereinigtes EPS
|3,32 EUR
|3,15 EUR
|3,73 EUR
|Dividende je Aktie
|2,26 EUR
|2,33 EUR
|2,35 EUR
|Free Cashflow
|1,86 Mrd. EUR
|3,12 Mrd. EUR
|3,27 Mrd. EUR
Coatings als nicht fortgeführtes Geschäft. KGV: eigene Rechnung auf Basis des Kurses von rund 49,3 EUR (bereinigtes EPS 2026: 14,8; 2027: 15,7; 2028: 13,2).
Quelle: Von BASF veröffentlichter Analystenkonsens, Stand 12.11.2026
Auf die Dividende von 2,25 bis 2,26 Euro gerechnet liegt die Rendite der BASF Aktie bei rund 4,6 Prozent. Auffällig ist, dass der Konsens für 2027 beim bereinigten Ergebnis je Aktie unter dem für 2026 liegt. Genau dieses Risiko für die Schätzungen ab 2027 nennt JPMorgan als Begründung für das Underweight.
Die Analysten
Wie lautet die BASF Aktienprognose der Analysten?
Nach Zählung von Marktdaten stehen 18 bis 19 Analysten hinter der Aktie, mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 53,9 Euro. Eine andere Auswertung kommt auf 8 Analysten (3 Kaufen, 3 Halten, 2 Verkaufen) und ein Ziel von 51,6 Euro. Die Unterschiede zeigen, wie weit die Einschätzungen auseinanderliegen.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|Underweight
|42 EUR (zuvor 40, am 29.10. auf 42 angehoben)
|25.11.2026
|Jefferies
|Underperform
|44 EUR (bestätigt)
|24.11.2026
|Bernstein
|Outperform
|59 EUR (bestätigt)
|19.11.2026
|Berenberg
|Hold
|51,50 EUR
|10.11.2026
|UBS
|Neutral
|55 EUR
|29.10.2026
|Deutsche Bank
|Hold
|53 EUR
|26.10.2026
|Goldman Sachs
|Buy
|57 EUR
|02.07.2026
|DZ Bank
|Kaufen
|–
|28.10.2026
Ratings und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. DZ Bank ohne Kursziel. Goldman-Studie vom Juli, Berenberg-Rating je nach Quelle abweichend.
Quelle: Veröffentlichungen der Analystenhäuser
JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi verweist auf strukturelle Probleme der Branche, Risiken für die Schätzungen ab 2027 und eine aus seiner Sicht unattraktive Bewertung. Jefferies bleibt bei Underperform und 44 Euro und sieht den Kapitalmarkttag nicht als Wendepunkt. Auf der anderen Seite zweifelt Bernstein-Analyst James Hooper, dass die Evonik-Gespräche wirklich vorbei sind, und hält an 59 Euro fest. Das höchste Einzelziel im Konsens, das ein Datenanbieter mit 69 Euro angibt, konnte keinem Haus zugeordnet werden.
Die Bewertung
Welches Kursziel trauen Analysten der BASF Aktie zu?
Vom aktuellen Kurs aus betrachtet liegt das niedrigste Ziel (JPMorgan, 42 Euro) rund 15 Prozent darunter, das höchste Einzelziel der Tabelle (Bernstein, 59 Euro) rund 20 Prozent darüber, das durchschnittliche Ziel von etwa 54 Euro gut 9 Prozent darüber. Die Aktie liegt damit im Mittelfeld ihrer Spanne: Das 52-Wochen-Hoch markierte sie am 5. November bei 56,56 Euro, das Tief am 4. Dezember 2025 bei 42,68 Euro. Peer-Kennzahlen von Covestro, Lanxess oder Evonik lagen nicht belegt vor und werden hier nicht verglichen.
Der Chart
BASF Aktie Chart: Zwischen 42,68 und 56,56 Euro
Charttechnisch fiel die BASF Aktie innerhalb weniger Wochen vom Hoch bei 56,56 Euro auf rund 49 Euro zurück. Am 20. November schloss sie bei 49,36 Euro, am Dienstag lag das Tagestief laut Kursdaten bei 48,59 Euro. Wer auf die Zone um 48 bis 49 Euro blickt, beobachtet die jüngsten Tagestiefs, wer auf 56 bis 57 Euro blickt, das Hoch vom November. Gleitende Durchschnitte lagen nicht belegt vor.
Die Szenarien
BASF Aktie Prognose 2026/2027: Was sagen Bullen und Bären?
|Szenario
|Argument
|Beobachtungspunkt
|Bull-Case
|Kostensenkung, Dividendenzusage und Agrar-Börsengang heben den Wert der Konzernteile
|Fortschritt Agrar-IPO bis Mitte 2027
|Base-Case
|Ergebnis 2026 im Zielkorridor, 2027 zunächst auf ähnlichem Niveau
|EBITDA vor Sonderposten 2026 (7,4 bis 7,8 Mrd. EUR)
|Bear-Case
|Strukturelle Branchenschwäche belastet Schätzungen ab 2027, Zukäufe belasten die Bilanz
|Konsensrevisionen 2027
Die Szenarien geben Argumente Dritter wieder und sind keine Kursprognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenstudien und Unternehmensangaben
Die Termine
Was beobachten Anleger bei der BASF Aktie jetzt?
26. Februar 2027: Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 und Ausblick 2027.
Bis Mitte 2027: Börsenreife des Agrargeschäfts.
Laufend: Konsensrevisionen für 2027 und mögliche Zukäufe.
Häufige Fragen zur BASF Aktie
Wie lautet die BASF Aktienprognose der Analysten? Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 53,9 Euro, die jüngsten Einzelziele reichen von 42 Euro (JPMorgan) bis 59 Euro (Bernstein).
Welches Kursziel hat die BASF Aktie? JPMorgan nennt 42 Euro, Jefferies 44 Euro, Berenberg 51,50 Euro, Deutsche Bank 53 Euro, UBS 55 Euro, Goldman Sachs 57 Euro und Bernstein 59 Euro.
Wie hoch ist die Dividende der BASF Aktie? BASF zahlt mindestens 2,25 Euro je Aktie bis 2028, das entspricht einer Rendite von rund 4,6 Prozent.
Wann kommt der Börsengang der BASF-Agrarsparte? BASF will das Agrargeschäft bis Mitte 2027 börsenreif machen; die Entscheidung hängt von den Marktbedingungen ab.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Ratings und Kursziele stammen von den jeweiligen Analystenhäusern und werden unverändert weitergegeben. Offenlegungen und mögliche Interessenkonflikte finden sich bei J.P. Morgan, Jefferies, Bernstein, UBS, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Berenberg und DZ Bank.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
BASF SE (BAS): Verkaufen, Kursziel 42,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Underweight, Kursziel 42 EUR) vom 25.11.2026, 07:30 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 25.11.2026, 09:15 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 25.11.2026, 09:15 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Underweight, Kursziel 42 EUR).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.