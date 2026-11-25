Am 24. November hat BASF seine Strategie auf dem Kapitalmarkttag präsentiert. Die Fixkosten im Kerngeschäft sollen bis 2029 netto um bis zu 20 Prozent sinken, seit 2024 sind laut Unternehmen 9.200 Stellen abgebaut worden, die Transformationskosten belaufen sich 2026 auf rund 800 Millionen Euro. Die Nettoverschuldung soll bis Jahresende unter 15 Milliarden Euro fallen. Für die Aktionäre bekräftigte BASF eine Mindestdividende von 2,25 Euro je Aktie bis 2028 und Ausschüttungen von mindestens 12 Milliarden Euro bis 2028, von denen rund die Hälfte bereits geflossen ist.

Überlagert wurde der Termin vom Ende der Evonik-Pläne: BASF hatte am 19. November die Übernahmepläne beendet, nachdem der Evonik-Vorstand Gespräche über ein Angebot von 24 Euro je Aktie abgelehnt hatte. BASF-Chef Markus Kamieth erklärte, man bleibe offen für wertsteigernde Zukäufe. Für das Agrargeschäft bestätigte BASF das Ziel der Börsenreife bis Mitte 2027, ob und wann der Börsengang kommt, hängt von den Marktbedingungen ab.