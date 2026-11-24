Am 19. November beendete BASF die Gespräche über eine Übernahme von Evonik. Das zuletzt gebotene, nicht bindende Barangebot lag bei 24 Euro je Evonik-Aktie und bewertete den Essener Konzern mit mehr als 11 Milliarden Euro. Evonik hatte zwei unverbindliche Barangebote abgelehnt. BASF erklärte, ein höherer Preis liege nicht im besten Interesse der eigenen Aktionäre. Kamieth hält einen Zusammenschluss nach eigenen Angaben weiterhin für sinnvoll.

Für BASF bedeutet das zweierlei. Erstens bleibt Kapital frei, das für den Zukauf gedacht war. Zweitens fehlt die Wachstumsstory, die der Markt in den Tagen davor eingepreist haben könnte. Genau deshalb schaut die Börse heute so genau auf die eigenen Hebel: Kosten, Cashflow und Ausschüttungen.