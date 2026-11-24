Es ist ein Tag, auf den Ludwigshafen seit Wochen hinarbeitet: Die BASF-Aktie (Handelssymbol BAS, ISIN DE000BASF111) geht in den Kapitalmarkttag – und zwar ohne das große Übernahmeprojekt, das die Stimmung zuletzt bestimmt hatte. Vor wenigen Tagen hat der Chemiekonzern seine Pläne für Evonik beendet. Heute um 9 Uhr muss Konzernchef Markus Kamieth zeigen, wohin die Reise jetzt geht.
BASF-Aktie: Kapitalmarkttag nach dem Evonik-Aus – was bleibt von den 2028-Zielen?
BASF-Aktie vor dem Kapitalmarkttag: Heute stellt der Konzern seine Strategie vor – nach dem Evonik-Aus, mit Agrar-IPO-Plänen und 2,25 Euro Mindestdividende.
Steckbrief
- Unternehmen
- BASF SE, Ludwigshafen
- ISIN
- DE000BASF111
- Handelssymbol
- BAS (Xetra)
- 52-Wochen-Spanne
- 42,68 bis 56,56 €
- Nächste Zahlen
- 26.02.2027 (Gesamtjahr 2026)
Stand: 24.11.2026, Kurs: Xetra-Schlusskurs vom 20.11.2026
Für Anleger ist das mehr als ein Pflichttermin. Die BASF-Aktie hat in der vergangenen Woche rund 9 Prozent verloren, der DAX gab im gleichen Zeitraum 7,3 Prozent nach. Am Freitag schloss das Papier bei 49,36 Euro, ein Minus von 2,6 Prozent. Zum 52-Wochen-Hoch von 56,56 Euro fehlen damit gut 12 Prozent. Wer wissen will, wie es mit dem Kurs, der Dividende und den Kurszielen der Analysten weitergeht, bekommt heute die wichtigsten Antworten direkt vom Unternehmen.
Der heutige Ablauf
Wann spricht BASF – und was steht auf dem Programm?
Der Kapitalmarkttag läuft über zwei Tage. Am Montagabend gab es ein Treffen mit Analysten und Investoren in Ludwigshafen. Heute folgen um 8.30 Uhr die Pressemitteilung, um 9 Uhr die Konzernpräsentation von Kamieth und Finanzvorstand Dirk Elvermann im Live-Webcast, und um 13 Uhr die Vorstellung des Agrargeschäfts. Fragen stellen dürfen nur die Analysten vor Ort.
Warum ist die Evonik-Absage für die BASF-Aktie so wichtig?
Am 19. November beendete BASF die Gespräche über eine Übernahme von Evonik. Das zuletzt gebotene, nicht bindende Barangebot lag bei 24 Euro je Evonik-Aktie und bewertete den Essener Konzern mit mehr als 11 Milliarden Euro. Evonik hatte zwei unverbindliche Barangebote abgelehnt. BASF erklärte, ein höherer Preis liege nicht im besten Interesse der eigenen Aktionäre. Kamieth hält einen Zusammenschluss nach eigenen Angaben weiterhin für sinnvoll.
Für BASF bedeutet das zweierlei. Erstens bleibt Kapital frei, das für den Zukauf gedacht war. Zweitens fehlt die Wachstumsstory, die der Markt in den Tagen davor eingepreist haben könnte. Genau deshalb schaut die Börse heute so genau auf die eigenen Hebel: Kosten, Cashflow und Ausschüttungen.
Die Zahlen
Was ist über die 2028-Ziele bekannt?
Berichten zufolge passt BASF seinen Finanzrahmen für 2028 an. Das bereinigte EBITDA vor Sondereinflüssen soll demnach bei 9 bis 11 Milliarden Euro liegen, nach bisher 10 bis 12 Milliarden. Der kumulierte freie Cashflow für 2025 bis 2028 wird mit rund 11 Milliarden Euro genannt, zuvor lag das Ziel über 12 Milliarden. Beim Kapitalertrag ROCE bleibt es bei rund 10 Prozent.
|Kennzahl
|Bisheriges Ziel
|Berichteter neuer Rahmen
|EBITDA vor Sondereinflüssen 2028
|10–12 Mrd. €
|9–11 Mrd. €
|Kumulierter Free Cashflow 2025–2028
|über 12 Mrd. €
|rund 11 Mrd. €
|ROCE 2028
|–
|rund 10 %
|Ausschüttungen 2025–2028
|–
|mindestens 12 Mrd. €
Neue Werte nur aus einer Berichtsquelle; verbindlich ist allein die BASF-Mitteilung vom 24.11.2026.
Quelle: Medienberichte vom 23.11.2026, früheres Ziel laut Unternehmensangaben
Unstrittig ist die Eckdaten-Lage für das laufende Jahr: BASF rechnet für 2026 mit einem bereinigten EBITDA von 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro. Die Mindestdividende von 2,25 Euro je Aktie gilt als gesetzt. Bei dem Schlusskurs vom Freitag ergibt das eine Dividendenrendite von rechnerisch rund 4,6 Prozent – ein Argument, das Dividendenjäger an der BASF-Aktie festhalten lässt.
Was ändert sich beim Agrargeschäft von BASF?
Die zweite große Frage des Tages betrifft Agricultural Solutions. BASF will die Sparte bis Mitte 2027 börsenreif machen und plant eine Notierung als Societas Europaea in Frankfurt. Eine endgültige Börsengang-Entscheidung gilt bislang als nicht gefallen, die Konsortialbanken sollen aber bereits mandatiert sein. Der Gesamtwert wurde in früheren Pressebeiträgen auf rund 20 Milliarden Euro geschätzt. Kommt heute ein konkreter Zeitplan, könnte das die Bewertung der Konzernteile neu in den Fokus rücken.
Daneben steht der Verkauf des Coatings-Geschäfts an Carlyle, der Berichten zufolge abgeschlossen ist und rund 5,8 Milliarden Euro brutto bringen soll. Ein laufendes Aktienrückkaufprogramm über bis zu 1 Milliarde Euro läuft von August 2026 bis April 2027.
Wie sehen Analysten die BASF-Aktie?
Im Markt ist das Bild gemischt. Von 19 beobachteten Analysten raten nach dem Konsens 8 zum Kaufen, 6 zum Halten und 5 zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 53,90 Euro, die Spanne reicht von 42 bis 69 Euro. Gegenüber dem Kurs von 49,36 Euro entspricht der Mittelwert einem Abstand von knapp 9 Prozent. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Bewertung von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur BASF-Aktie
Wann ist der BASF-Kapitalmarkttag?
Der Kapitalmarkttag läuft am 23. und 24. November 2026. Die zentrale Präsentation ist heute um 9 Uhr im Live-Webcast, das Agrargeschäft folgt um 13 Uhr.
Wie hoch ist die Dividende der BASF-Aktie?
BASF nennt als Ziel mindestens 2,25 Euro je Aktie. Bei 49,36 Euro entspricht das rechnerisch rund 4,6 Prozent Rendite.
Was ist aus der Evonik-Übernahme geworden?
BASF hat am 19. November die Pläne beendet, nachdem Evonik zwei unverbindliche Barangebote abgelehnt hatte.
Wann kommen die nächsten Quartalszahlen der BASF?
Die Jahreszahlen 2026 sind für den 26. Februar 2027 angesetzt.
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