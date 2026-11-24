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BASF Aktie: Jefferies bleibt bei 44 Euro – trotz Milliardenpotenzial im Agrargeschäft

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 16:30 2 Min.

BASF sieht Milliardenpotenzial im Agrargeschäft, doch das Jefferies-Kursziel liegt rund 10,6% unter dem Aktienkurs.

Bild: BASF

BASF beziffert das Milliardenpotenzial seiner Agrarsparte, doch die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker: BAS) verliert 0,77 Euro oder 1,53% auf 49,20 Euro. Auch nach diesem Rückgang liegt der Kurs noch 5,20 Euro über dem Ziel von Jefferies. In ihrer BASF-Aktienanalyse zum Kapitalmarkttag bestätigt Analystin Priyanka Patel das Kursziel 44 Euro und das Rating "underperform". Vom aktuellen Kurs bis zu dieser Marke entspricht das einem weiteren Abschlag von rund 10,6%. 15 Milliarden Euro – was steckt hinter der Zahl? Priyanka Patel greift in ihrer ersten Reaktion zwei Aussagen des Chemiekonzerns auf. BASF habe die Ziele für 2028 bestätigt und erstmals beziffert, welches Umsatzpotenzial in den geplanten Markteinführungen der Agrarsparte stecke. Die konkrete Rechnung liefert BASF selbst: Für Agrarprodukte, die in den kommenden 15 Jahren auf den Markt kommen sollen, veranschlagt der Konzern ein Brutto-Spitzenumsatzpotenzial von rund 15 Milliarden Euro. Für Anleger lohnt ein genauerer Blick auf diese Zahl. BASF addiert dafür den jeweils höchsten erwarteten Jahresumsatz jedes neuen Produkts. Diese Spitzen können in unterschiedliche Jahre fallen. Den zusätzlichen Umsatz, den die neuen Produkte in der Spitze ermöglichen sollen, beziffert der Konzern auf mehr als 8,5 Milliarden Euro. Für die BASF-Aktienanalyse von Jefferies ist der Zeithorizont entscheidend: Die Agrarpläne reichen weit über 2028 hinaus, während BASF seine Ziele für 2028 auf dem Kapitalmarkttag bestätigt hat. Priyanka Patel hält an ihrer bisherigen Einschätzung fest. Für die Aktie gelten bei Jefferies damit weiterhin das Kursziel 44 Euro und das Rating "underperform". Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – am besten mit denen, die bei "Spitzenumsatz" zuerst an den Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt denken. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 24. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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