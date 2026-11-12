BASF Aktie: Endlich vor strategischer Bodenbildung?

Seit fast 14 Jahren entwickle sich die BASF-Aktie schlechter als der DAX®. Stehe diese extrem lange Phase der Underperformance jetzt möglicherweise vor ihrem Ende? Die entscheidende Rolle würden dabei die Hochpunkte bei 54/55 EUR spielen. In jedem der letzten vier Jahre habe sich der Chemietitel mit dieser Widerstandszone auseinandergesetzt. Gelinge der Ausbruch, könne die Kursentwicklung der letzten fünf Jahre endgültig als langfristige Bodenbildung interpretiert werden. Einen Fingerzeig, dass ein Ausbruch nach oben an Konturen gelinge, liefere auch die 38-Monats-Linie (akt. bei 46,90 EUR). Statt das untere Ende der Bodenbildung anzusteuern, habe das Papier jüngst die langfristige Glättung bereits als Sprungbrett genutzt. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergebe sich im Ausbruchsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 18 EUR. Das wäre dann die Basis, um die eingangs beschriebene Phase der Underperformance endgültig zu den Akten zu legen. Der Jahreschart der BASF-Aktie liefere ein weiteres spannendes Argument: In der höchsten aller Zeitebenen liege ein sog. "Außenstab" vor, der bei einem Ausbruch nach Norden ebenfalls konstruktiv nach oben aufgelöst wäre. (Analyse vom 12.11.2026)