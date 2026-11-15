BASF Aktie: DAX Verlierer mit Nullnummer vor dem Kapitalmarkttag – Prognose: Fällt endlich die 55-Euro-Mauer?

Mittel- bis langfristig ist die BASF Aktienprognose eine Geschichte über Geduld. Seit fast 14 Jahren hinkt die Aktie dem DAX hinterher, auf fünf Jahre steht ein Minus von gut 14 Prozent. 2026 könnte sich das Muster drehen: höhere Preise, eine angehobene Prognose, ein Umbau, der mit dem Agrar-Börsengang Werte sichtbar machen soll, und Ausschüttungen von mindestens 12 Milliarden Euro bis 2028. Die Dividende von 2,25 Euro entspricht einer Rendite von rund 4,1 Prozent. Dagegen stehen die Frage, ob die Gewinne nach dem Ende der Sonderkonjunktur halten, und das Risiko einer teuren Evonik-Übernahme. Für die langfristige BASF-Aktie Prognose zählt, ob der Umbau nachhaltig höhere Erträge bringt.