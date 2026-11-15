Eine Woche ohne Bewegung – und trotzdem auf der Verliererliste. Die BASF-Aktie schließt die Woche mit exakt 0,00 Prozent und landet damit unter den DAX Verlierern der Woche, weil 30 der 40 DAX-Werte zulegten. Am Freitag schloss sie auf Xetra bei 54,27 Euro – direkt unter der Zone um 55 Euro, an der die Aktie in jedem der vergangenen vier Jahre gescheitert ist. Anfang November gelang kurz der Ausbruch bis 56,56 Euro, dann warf der KI-Ausverkauf die Bullen zurück. Am 24. November folgt der Kapitalmarkttag. Unsere BASF-Aktie Prognose zeigt, ob die 55-Euro-Mauer diesmal fällt.
BASF Aktie: DAX Verlierer mit Nullnummer vor dem Kapitalmarkttag – Prognose: Fällt endlich die 55-Euro-Mauer?
Die BASF-Aktie landet trotz eines Wochenergebnisses von exakt null Prozent unter den DAX Verlierern der Woche – weil 30 DAX-Werte zulegten. Seit vier Jahren scheitert die Aktie an der Zone um 55 Euro, am 24. November folgt der Kapitalmarkttag. Unsere BASF-Aktie Prognose zeigt, was die BASF Chartanalyse jetzt entscheidet, wie die Analysten urteilen und welche Rolle Evonik-Poker und Agrar-Börsengang mittel- bis langfristig spielen.
Die Woche
Gas runter, Zinsen rauf: warum die BASF-Aktie auf der Stelle trat
Eine eigene Unternehmensnachricht gab es in dieser Woche nicht. Zwei Kräfte hielten sich die Waage: Der fallende Gaspreis im Zuge der Friedenshoffnung im Iran-Konflikt entlastet die energieintensive Chemie. Gleichzeitig bremste die Sorge vor höheren Zinsen nach den heißen US-Inflationsdaten und einer schwächeren Industriekonjunktur. Während Technologie- und Finanzwerte den DAX auf Rekordhoch trieben, blieb die BASF-Aktie außen vor. Auf Jahressicht liegt sie allerdings gut 22 Prozent im Plus.
Die Zahlen
Höhere Preise, angehobene Prognose
Im dritten Quartal steigerte BASF Umsatz und EBITDA vor Sondereinflüssen um 14 und 15 Prozent, getrieben von höheren Preisen. Wegen einer Wertberichtigung und Restrukturierungskosten blieb der Nettogewinn mit 155 Millionen Euro aber gering. BASF hob die Jahresprognose für das EBITDA vor Sondereinflüssen auf 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro an. Bis 2028 sollen mindestens 12 Milliarden Euro an die Aktionäre fließen.
Agrar-Börsengang als Werthebel
Der geplante Börsengang von Agricultural Solutions könnte Milliarden an verborgenem Wert sichtbar machen.
Evonik-Poker
Evonik hat Angebote von bis zu 24 Euro je Aktie abgelehnt. BASF betont, nicht zu viel bezahlen zu wollen – ein deutlich teureres Gebot wäre eher ein Risiko für die Aktie.
Investition in den USA
Eine Milliardenanlage in Louisiana stärkt das Geschäft in Nordamerika.
Skeptische Stimme
Jefferies stufte die Aktie auf „Underperform“ ab und fragt, ob die Gewinne hoch bleiben, wenn die Sonderkonjunktur durch die Blockade der Straße von Hormus endet.
Kurzfristige Prognose
BASF Chartanalyse: vier Jahre, vier Anläufe – kommt der fünfte?
Die BASF Chartanalyse ist eine Geschichte von Anläufen und Abprallern. Die Zone um 54 bis 55 Euro ist die härteste Wand im Chartbild – in jedem der vergangenen vier Jahre scheiterte die Aktie dort. Anfang November gelang zwar kurz der Ausbruch bis 56,56 Euro, doch der Kurs fiel zurück. Ein nachhaltiger Schlusskurs über diesem Hoch würde nach Einschätzung von HSBC eine mehrjährige Bodenbildung abschließen und neues Potenzial eröffnen. Nach unten sind die Oktobertiefs um 51 Euro die erste wichtige Unterstützung.
Szenario 1: Ausbruch über 56,56 Euro
Überzeugt der Kapitalmarkttag am 24. November mit klaren Zielen und Details zum Agrar-Börsengang, könnte die 55-Euro-Mauer endlich fallen.
Szenario 2: Erneutes Abprallen
Bleiben die Impulse aus, pendelt die Aktie weiter zwischen 51 und 55 Euro – das Muster der vergangenen vier Jahre bliebe intakt.
Szenario 3: Rückfall unter 51 Euro
Ein teures Gebot für Evonik oder sinkende Chemiepreise könnten die Aktie unter die Oktobertiefs drücken.
Die Analysten
Kursziele von 42 bis 65 Euro: im Schnitt um den aktuellen Kurs
Die Spanne reicht von 42 Euro bei JPMorgan und 44 Euro bei Jefferies über 53 Euro bei der Deutschen Bank und 57 Euro bei der LBBW bis 59 Euro bei Bernstein und 65 Euro bei Goldman Sachs. Im Schnitt der genannten Häuser liegt das Ziel bei rund 53 Euro – etwa auf Höhe des aktuellen Kurses. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Mittel- bis langfristige Prognose
BASF Aktienprognose: Dividende als Geduldsprämie
Mittel- bis langfristig ist die BASF Aktienprognose eine Geschichte über Geduld. Seit fast 14 Jahren hinkt die Aktie dem DAX hinterher, auf fünf Jahre steht ein Minus von gut 14 Prozent. 2026 könnte sich das Muster drehen: höhere Preise, eine angehobene Prognose, ein Umbau, der mit dem Agrar-Börsengang Werte sichtbar machen soll, und Ausschüttungen von mindestens 12 Milliarden Euro bis 2028. Die Dividende von 2,25 Euro entspricht einer Rendite von rund 4,1 Prozent. Dagegen stehen die Frage, ob die Gewinne nach dem Ende der Sonderkonjunktur halten, und das Risiko einer teuren Evonik-Übernahme. Für die langfristige BASF-Aktie Prognose zählt, ob der Umbau nachhaltig höhere Erträge bringt.
Häufige Fragen zur BASF-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige BASF-Aktie Prognose?
Kurzfristig entscheidet die Widerstandszone um 55 Euro. Ein Schlusskurs über dem Hoch von 56,56 Euro wäre ein starkes Signal, die Oktobertiefs um 51 Euro sind die erste Unterstützung.
Warum ist die BASF-Aktie DAX Verlierer der Woche, obwohl sie nicht gefallen ist?
Die Aktie schloss die Woche exakt unverändert. Weil 30 der 40 DAX-Werte zulegten, landete sie trotzdem unter den zehn schwächsten Werten.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 42 Euro (JPMorgan) über 53 Euro (Deutsche Bank) bis 65 Euro (Goldman Sachs). Der Durchschnitt liegt bei rund 53 Euro.
Wann ist der Kapitalmarkttag von BASF?
Am 24. November 2026.
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