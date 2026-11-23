Die Barrick Aktie (NYSE: B, Xetra: ABR, ISIN CA06849F1080) hat am Crash-Freitag mit dem Goldpreis nachgegeben: In Tradegate lag sie am Abend (18:06 Uhr, 20. November) bei 29,00 Euro, ein Minus von 4,6 Prozent; je nach Handelsplatz und Zeitpunkt werden bis zu 5,6 Prozent genannt. Gold war zeitweise auf rund 3.503 Dollar je Unze gefallen und erholt sich am Montagmorgen auf etwa 3.604 Dollar. Brisant ist das Verhältnis zur Planung: Barrick hat seine Jahresprognose 2026 auf einen Goldpreis von 4.500 Dollar gestützt – gut 20 Prozent über dem aktuellen Niveau. Dazu kommen ein unaufgefordertes Kleinangebot für Barrick-Aktien, ein geplanter Börsengang und eine Dividende mit Stichtag am 30. November.
Barrick Aktie: Fünf Prozent Minus am Crash-Freitag, die Prognose rechnet mit 4.500 Dollar Gold – wie viel Marge bleibt bei 3.600 Dollar?
Die Barrick Aktie (NYSE: B) verliert am Crash-Freitag rund fünf Prozent und notiert in Deutschland bei etwa 29 Euro. Die Jahresprognose des Goldkonzerns unterstellt 4.500 Dollar je Unze, am Montag kostet Gold rund 3.600 Dollar. Dazu kommt ein Kleinangebot zu 26,40 Dollar je Aktie. Was das für Marge, Rückkauf, Börsengang und Dividende heißt.
Der Hebel
Warum fällt die Barrick Aktie stärker als Gold?
Weil Förderkosten weitgehend fix sind. Fällt der Goldpreis um zehn Prozent, schrumpft der Gewinn je Unze deutlich stärker. Hinzu kam am Freitag der breite Ausverkauf: Anleger verkauften Gold und Minenaktien, um Margin-Calls zu bedienen. Auch die Konkurrenz traf es: Die Newmont Aktie verlor am Freitag 5,4 Prozent auf 94,68 Dollar (minus 16 Prozent in der Woche), Pan American Silver 4,8 Prozent auf 28,13 Euro (Tradegate, 18:06 Uhr).
Die Rechnung
Wie viel Marge bleibt bei Gold um 3.600 Dollar?
Barrick nennt für 2026 eine Goldproduktion von 2,90 bis 3,25 Millionen Unzen, Gesamtkosten (AISC) von 1.760 bis 1.950 Dollar je Unze Gold und 190.000 bis 220.000 Tonnen Kupfer. Im zweiten Quartal erzielte der Konzern im Schnitt 4.506 Dollar je Unze und verdiente 1,217 Milliarden Dollar netto bei 515 Millionen Dollar freiem Cashflow. Bei Gold um 3.600 Dollar sähe die Rechnung anders aus.
|Annahme
|Goldpreis (USD/oz)
|AISC-Spanne (USD/oz)
|Rechnerische Spanne (USD/oz)
|Prognose-Annahme
|4.500
|1.760–1.950
|2.550–2.740
|Montag früh
|rund 3.600
|1.760–1.950
|1.650–1.840
Redaktionelle Überschlagsrechnung vor Steuern, Abgaben und Sondereffekten, keine Unternehmensangabe, keine Prognose. AISC-Spanne aus der Jahresprognose 2026 (Q2-Bericht, Stand 10.08.2026); Goldpreis Montag 05:12 Uhr MEZ.
Quelle: Barrick Mining (Q2-MD&A), aktiencheck.de Redaktion
Die Spanne schrumpft rechnerisch um rund ein Drittel. Ein Verlustgeschäft ist das nicht, aber der Puffer für Investitionen, Dividende und Rückkäufe wird deutlich dünner. Wie stark der Konzern das im Jahresergebnis spürt, hängt vom Goldpreis in den kommenden Monaten ab.
Die Meldung
Was steckt hinter dem 26,40-Dollar-Angebot für Barrick-Aktien?
Ein Anbieter namens New York Stock and Bond LLC hat Berichten zufolge ein unaufgefordertes Angebot von 26,40 Dollar je Aktie für bis zu 50.000 Barrick-Aktien vorgelegt. Barrick rät Aktionären, es abzulehnen, weil der Preis unter dem Marktpreis liegt und das Angebot an Bedingungen geknüpft ist. Solche Mini-Tender-Angebote betreffen so wenige Aktien, dass die strengen Regeln für Übernahmeangebote nicht greifen; Aufsichtsbehörden warnen regelmäßig davor. Die Berichte nennen unterschiedliche Abschläge zum Marktpreis. Für die Kursentwicklung ist die Meldung zweitrangig, für private Anleger aber eine Erinnerung, Angebote genau zu prüfen.
Die Stützen
Was bedeuten Rückkauf, Börsengang und Dividende?
Zum Polster gehört ein Aktienrückkauf von bis zu drei Milliarden Dollar innerhalb von zwölf Monaten, von dem im zweiten Quartal bereits rund 1,2 Milliarden Dollar umgesetzt wurden. Newmont zahlt zudem 1,95 Milliarden Dollar in bar für die Erweiterung des Nevada-Gold-Mines-Gemeinschaftsunternehmens. Im dritten Quartal förderte Barrick laut Berichten 816.000 Unzen Gold und 50.000 Tonnen Kupfer bei 5,07 Milliarden Dollar Umsatz und bestätigte die Jahresziele. Offen bleibt der Börsengang der nordamerikanischen Goldsparte: Der Antrag liegt bei der US-Börsenaufsicht, Preisspanne und Termin stehen aus, der Konzern strebt ihn bis Ende 2026 an, abhängig von Marktlage und Genehmigungen. Die Dividende von 0,175 Dollar je Aktie hat den Stichtag 30. November und wird am 15. Dezember gezahlt.
Der Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Barrick Aktie jetzt?
Die Termine: 30. November Dividendenstichtag, 8. und 9. Dezember Fed-Sitzung, 15. Dezember Dividendenzahlung. Dazu kommen die Konditionen des Börsengangs, eine mögliche Anpassung der Annahmen im nächsten Quartalsbericht und der Goldpreis selbst. Eine Bewertung oder ein Kursziel von aktiencheck.de ist das ausdrücklich nicht.
Häufige Fragen zur Barrick Aktie
Warum fällt die Barrick Aktie?
Gold fiel am Freitag auf den tiefsten Stand seit September 2025, Minenaktien reagieren mit Hebel.
Mit welchem Goldpreis rechnet Barrick?
Die Prognose 2026 beruht auf einer Annahme von 4.500 Dollar je Unze; am Montag liegt Gold bei etwa 3.604 Dollar.
Wann zahlt Barrick die Dividende?
0,175 Dollar je Aktie, Stichtag 30. November, Zahlung am 15. Dezember 2026.
Was ist das 26,40-Dollar-Angebot?
Ein unaufgefordertes Kleinangebot eines Dritten für bis zu 50.000 Aktien, das Barrick zur Ablehnung empfiehlt.
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