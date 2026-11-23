Zum Polster gehört ein Aktienrückkauf von bis zu drei Milliarden Dollar innerhalb von zwölf Monaten, von dem im zweiten Quartal bereits rund 1,2 Milliarden Dollar umgesetzt wurden. Newmont zahlt zudem 1,95 Milliarden Dollar in bar für die Erweiterung des Nevada-Gold-Mines-Gemeinschaftsunternehmens. Im dritten Quartal förderte Barrick laut Berichten 816.000 Unzen Gold und 50.000 Tonnen Kupfer bei 5,07 Milliarden Dollar Umsatz und bestätigte die Jahresziele. Offen bleibt der Börsengang der nordamerikanischen Goldsparte: Der Antrag liegt bei der US-Börsenaufsicht, Preisspanne und Termin stehen aus, der Konzern strebt ihn bis Ende 2026 an, abhängig von Marktlage und Genehmigungen. Die Dividende von 0,175 Dollar je Aktie hat den Stichtag 30. November und wird am 15. Dezember gezahlt.