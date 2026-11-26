Die Bankinter-Aktie (ISIN: ES0113679I37, WKN: A0MW33, deutsches Handelssymbol: BAKA, US-Handelssymbol: BKNIY) zählt am Donnerstagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern. Um 9:28 Uhr kostet die Aktie 13,58 Euro, ein Plus von 1,61 Prozent. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es heute früh nicht. Die Bankinter-Aktie erholt sich mit dem Sektor, steigt aber weniger stark als die Großbanken.
Bankinter-Aktie IBEX 35 Gewinner: Mittelgroße Bank erholt sich – weniger Steuerlast als die Großen
Die Bankinter-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern: Um 9:28 Uhr steigt die Madrider Bank um 1,61 Prozent auf 13,58 Euro. Der spanische Bankensektor erholt sich vom Rückschlag durch die verlängerte Bankensteuer. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Bankwerte im Fokus: die Erholung nach dem Steuerschock
Am Mittwoch belastete die Bankensteuer alle spanischen Bankwerte. Am Donnerstag erholen sie sich gemeinsam.
Der Hintergrund ist ein breiter Erholungsschub. Am Mittwoch hatte der IBEX 35 knapp 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte verloren und war auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Belastet hatten drei Faktoren: Die US-Handelsbehörde USTR schlug Strafzölle nach Section 301 gegen 14 Volkswirtschaften vor, für die EU sind 15 Prozent im Gespräch. Spanien verlängerte per Eilverordnung die Sondersteuer für Banken bis 2027. Und der Ölpreis der Sorte Brent stieg um 3,5 Prozent auf 94,61 US-Dollar. Am Donnerstagmorgen setzte die Gegenbewegung ein: Der IBEX 35 startete rund 1,7 Prozent fester, um 9:28 Uhr lagen alle 35 Werte im Plus.
Die Verlängerung der Bankensteuer wurde am 25. November mit dem Real Decreto-ley 43/2026 im Staatsanzeiger BOE veröffentlicht. Die Regierung erwartet daraus rund 1,4 Milliarden Euro, das Geld soll in den Wohnungsbau fließen. Die Verordnung muss noch vom Ständigen Ausschuss des Parlaments bestätigt werden. Die Steuer ist progressiv gestaltet und reicht von 1 bis 7 Prozent auf Zins- und Provisionserträge. Den Höchstsatz zahlen die drei Großen Santander, BBVA und CaixaBank.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Bankinter-Aktie heute zulegt
Für die Bankinter-Aktie gibt es keinen eigenen Auslöser. Sie folgt dem Sektor. Bankinter zahlt einen niedrigeren Satz der progressiven Bankensteuer als die drei Großbanken. Deshalb fiel die Aktie bei Steuernachrichten in der Vergangenheit oft weniger stark – und erholt sich heute entsprechend moderater.
Sektor-Erholung
Die spanischen Bankwerte steigen am Donnerstag gemeinsam.
Niedrigerer Steuersatz
Bankinter zahlt weniger als Santander, BBVA und CaixaBank.
Moderate Bewegung
Mit 1,61 Prozent fällt das Plus geringer aus als bei den Großbanken.
Das Unternehmen
Bankinter: Spezialist für vermögende Kunden und Firmen
Bankinter mit Sitz am Paseo de la Castellana in Madrid ist eine mittelgroße Bank mit Schwerpunkt auf vermögenden Privatkunden, Firmenkunden und Hypotheken. Neben Spanien ist Bankinter in Portugal und Irland tätig. Die Bank gilt als eines der profitabelsten Institute Spaniens.
Wichtig für die Einordnung: Die US-Zölle sind bisher nur ein Vorschlag. Stellungnahmen sind bis 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen am 25. Januar 2027. In Spanien steht zudem am 29. November die Parlamentswahl an. Wall Street bleibt am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, deshalb fehlen dem europäischen Handel Impulse aus New York.
Häufige Fragen zur Bankinter-Aktie
Warum ist die Bankinter-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Bankinter-Aktie folgt der Erholung des spanischen Bankensektors nach dem Rückschlag vom Mittwoch, als die verlängerte Bankensteuer belastete. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Bankinter-Aktie?
Die ISIN lautet ES0113679I37, die WKN A0MW33. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BAKA gehandelt, in den USA unter BKNIY (OTC).
Wie stark steigt die Bankinter-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 9:28 Uhr notierte die Bankinter-Aktie bei 13,58 Euro und damit 1,61 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch.
Wie stark trifft die Bankensteuer Bankinter?
Bankinter zahlt einen niedrigeren Satz als die drei größten Banken, die 7 Prozent zahlen.
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