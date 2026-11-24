Die Bank of Korea steht vor ihrem zweiten Zinsschritt nach oben in diesem Jahr: Am Donnerstag, 26. November 2026, wird laut einer Umfrage des Wall Street Journal eine Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent erwartet – 23 von 25 befragten Analysten rechnen damit (Dow Jones Newswires, 24.11.2026, 09:51 Uhr MEZ). Für Anleger zählt der Termin über Südkorea hinaus: Das Land ist Heimat von Samsung Electronics und SK Hynix, zwei Schlüsselfirmen im Geschäft mit KI-Speicherchips.
Bank of Korea: Zinserhöhung auf 3,25 Prozent am Donnerstag erwartet – 23 von 25 Analysten sind sich einig – was heißt das für Samsung, SK Hynix und die KI-Chipwerte?
Die Bank of Korea berät am Donnerstag über den Leitzins. Laut einer WSJ-Umfrage erwarten 23 von 25 Analysten eine Anhebung um 0,25 Punkte auf 3,25 Prozent. Warum die Zinswende in Seoul auch DAX-Anleger und Chipaktien interessiert.
Die Notenbank hatte im August nach dreieinhalb Jahren erstmals wieder angehoben und im Oktober unverändert gelassen, dabei aber weitere Erhöhungen offengelassen (Korea Times, Berichte vom 27.08. und 22.10.2026). Die Teuerung lag im Oktober sowohl insgesamt als auch in der Kernrate bei 2,8 Prozent im Jahresvergleich. Die ING-Ökonomen Deepali Bhargava und Lynn Song erwarten nach Angaben von Dow Jones Newswires nach oben korrigierte Wachstums- und Inflationsprognosen der Bank für 2026 und 2027.
Zinswende in Asien
Warum erhöht die Bank of Korea jetzt den Leitzins?
Der Hintergrund ist ein Konjunkturbild, das für Zentralbanker ungewohnt ist: Der KI-Boom treibt die Exporte und das Wachstum in Asien. Wie stark, zeigt eine zweite Meldung vom Dienstag: Die Maybank hob ihre Wachstumsprognose für Singapur für 2026 von 5,6 auf 6,1 Prozent und für 2027 von 3,3 auf 4,2 Prozent an (Dow Jones Newswires). Wenn die Wirtschaft schneller wächst und die Inflation bei 2,8 Prozent bleibt, steigt der Druck, Geld zu verteuern.
Auch die Fed bewegt sich in diese Richtung: Ihr Leitzins liegt laut Reuters-Bericht bei 3,75 bis 4,00 Prozent, am Markt wird für die Sitzung am 9. Dezember eine Erhöhung um 0,25 Punkte erwartet (StockAnalysis/Reuters, Stand 13.11.2026). Für Südkorea gilt damit: Je höher die US-Zinsen, desto stärker ist der Impuls, den Abstand nicht zu groß werden zu lassen.
|Notenbank
|Aktueller Leitzins
|Nächster Termin
|Bank of Korea
|3,00 %
|26.11.2026, erwartet 3,25 %
|US-Notenbank Fed
|3,75 % bis 4,00 %
|9.12.2026, Anhebung um 0,25 Punkte erwartet
Südkorea: erwartet für Donnerstag, 26.11.2026. Fed: Stand der Berichterstattung 13.11.2026.
Quelle: Dow Jones Newswires, Korea Times, StockAnalysis/Reuters
Was bedeutet die Zinswende für Samsung, SK Hynix und Chipaktien?
Eine Einschätzung der Redaktion: Höhere Zinsen verteuern Kredite für Investitionen in Chipfabriken und können die Bewertung von Wachstumswerten belasten. Ob die Bank of Korea mit einem erwarteten Schritt die Kurse von Samsung und SK Hynix bewegt, ist offen, denn der Schritt ist am Markt weitgehend eingepreist, wenn 23 von 25 Analysten ihn erwarten.
Relevanter dürfte der Ausblick sein: Signalisiert die Notenbank weitere Schritte, könnte das die Stimmung bei Chipwerten beeinflussen, die zuletzt stark schwankten. Am Montag legte der DAX um 2,2 Prozent zu, die Nasdaq stieg um 6,5 Prozent; am Dienstag stand in Europa der Stoxx-Tech-Index laut Dow Jones Newswires 5,5 Prozent höher, ASML, STMicroelectronics und BE Semiconductor gewannen bis zu 9,3 Prozent. Für DAX-Anleger sind deshalb auch die Infineon Aktie und andere Halbleiterwerte vom Zinsumfeld in Asien nicht entkoppelt.
Was Anleger jetzt beobachten
Donnerstag, 26. November 2026: Zinsentscheid und neue Wachstums- und Inflationsprognosen der Bank of Korea.
9. Dezember 2026: Zinsentscheid der Fed; der nächste US-Inflationsbericht erscheint laut StockAnalysis am 10. Dezember.
Chipwerte in Asien und Europa: Reaktion auf Zins- und Konjunktursignale.
Häufige Fragen zur Bank of Korea
Wann entscheidet die Bank of Korea über den Leitzins? Am Donnerstag, 26. November 2026.
Wie hoch ist der Leitzins in Südkorea derzeit? Laut Berichten der Korea Times liegt er bei 3,00 Prozent; erwartet wird eine Anhebung auf 3,25 Prozent.
Wie hoch ist die Inflation in Südkorea? Im Oktober lag sie in Gesamt- und Kernrate bei je 2,8 Prozent im Jahresvergleich.
Was hat das mit Samsung und SK Hynix zu tun? Beide Konzerne sitzen in Südkorea und profitieren vom KI-Boom; höhere Zinsen verändern das Finanzierungsumfeld.
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