Die Bank of Japan (BoJ) steuert auf eine weitere Zinserhöhung zu: In einer Reuters-Umfrage unter 71 Ökonomen (11. bis 18.11.2026) erwarteten 61 oder 86 Prozent im Dezember eine Anhebung um 0,25 Punkte auf 1,50 Prozent (investinglive, 18.11.2026). Gleichzeitig brach der Nikkei 225 am Freitag, dem 20.11.2026, um rund 5 Prozent auf 56.437 Punkte ein (Trading Economics). Heute, am Montag, 23.11.2026, bleibt die Tokioter Börse wegen des Feiertags „Labor Thanksgiving Day“ geschlossen (JPX); der DAX (ISIN DE0008469008) wurde laut dpa-AFX vor dem Xetra-Start bei rund 24.890 Punkten erwartet, nach 24.802,78 Punkten zum Freitagsschluss.