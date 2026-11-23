Die Bank of Japan (BoJ) steuert auf eine weitere Zinserhöhung zu: In einer Reuters-Umfrage unter 71 Ökonomen (11. bis 18.11.2026) erwarteten 61 oder 86 Prozent im Dezember eine Anhebung um 0,25 Punkte auf 1,50 Prozent (investinglive, 18.11.2026). Gleichzeitig brach der Nikkei 225 am Freitag, dem 20.11.2026, um rund 5 Prozent auf 56.437 Punkte ein (Trading Economics). Heute, am Montag, 23.11.2026, bleibt die Tokioter Börse wegen des Feiertags „Labor Thanksgiving Day“ geschlossen (JPX); der DAX (ISIN DE0008469008) wurde laut dpa-AFX vor dem Xetra-Start bei rund 24.890 Punkten erwartet, nach 24.802,78 Punkten zum Freitagsschluss.
Bank of Japan: Zinserhöhung im Dezember auf 1,50 Prozent zu 86 Prozent erwartet, Nikkei bricht um 5 Prozent ein - Was heißt das für Yen, Carry-Trades und den DAX?
Die Bank of Japan hält den Leitzins bei 1,25 Prozent, 86 Prozent der befragten Ökonomen erwarten im Dezember eine Anhebung auf 1,50 Prozent. Der Nikkei 225 fiel am Freitag um rund 5 Prozent, heute ist Tokio feiertagsbedingt geschlossen. Was der Zinskurs für Yen, Carry-Trades, Exportwerte und den DAX bedeutet.
Der Stand
Wann erhöht die Bank of Japan – und warum gerade im Dezember?
Der Leitzins liegt bei 1,25 Prozent. Die BoJ hatte im Juni und September 2026 angehoben und auf der Sitzung am 30. Oktober stillgehalten (Edge Malaysia/Reuters, 16.11.2026). Gouverneur Kazuo Ueda sagte am 18.11.2026 im Parlament: „It would be appropriate to continue raising the policy rate“ (NST). Die Meinungszusammenfassung zur Oktober-Sitzung zeigte laut Morningstar/Dow Jones (9.11.2026) weiter Rückhalt für höhere Zinsen. Die nächste Sitzung ist laut investinglive für den 17. und 18. Dezember 2026 angesetzt.
Die Inflation liefert Rückenwind: Im Oktober stieg die Gesamtteuerung auf 2,3 Prozent nach 2,1 Prozent im September, die Kerninflation auf 2,2 Prozent (FXStreet). Ein BoJ-Ratsmitglied, Hajime Takata, hatte im Oktober sogar 1,50 Prozent beantragt, fand aber keine Mehrheit; er forderte am 16.11.2026 einen frühen Schritt. Die Sitzung entscheidet der neunköpfige Rat. Ueda spricht außerdem am 30. November öffentlich, Anleger achten auf Hinweise zum Zeitpunkt.
|Größe
|Stand
|Datum
|BoJ-Leitzins
|1,25%
|30.10.2026
|Erwartung Dezember
|1,50% (86% der Ökonomen)
|Umfrage bis 18.11.2026
|Inflation Japan gesamt
|2,3%
|Oktober 2026
|Dollar-Yen
|kurz über 160 (Hoch 160,03)
|12.11.2026
|Dollar-Yen
|„höheres 159er-Niveau“
|16.11.2026
|Nikkei 225
|56.437 Punkte (minus 5,06 %)
|20.11.2026
|DAX
|24.802,78 Punkte (minus 2,6 %)
|20.11.2026
Nikkei-Schluss am 20.11.: Trading Economics nennt auf derselben Seite 56.437 (minus 5,06 %) und 56.509 (minus 4,94 %); hier 56.437 als Hauptwert. Yen: Stand 13.11. bzw. 16.11., kein aktuellerer Kurs geprüft.
Quelle: investinglive, Trading Economics, MUFG Research, RTTNews, dpa-AFX/ariva.de
Die Politik
Was sagt Premierministerin Takaichi – und bremst die Regierung die BoJ?
Die Regierung von Premierministerin Sanae Takaichi gilt als Befürworterin einer lockeren Geldpolitik. Laut Reuters-Bericht über die Sitzung im September stimmten zwei von ihr berufene Ratsmitglieder gegen die Anhebung (Edge Malaysia, 16.11.2026); beschlossen wurde sie dennoch. Ueda wies zudem auf eine geplante Senkung der Verbrauchsteuer auf Lebensmittel hin, die die Kaufkraft stützen dürfte (NST, 18.11.2026). Für die Märkte ist die Frage, ob Regierung und Notenbank an einem Strang ziehen, ein Treiber für Yen und Staatsanleihen. Die zehnjährige japanische Staatsanleihe rentierte am 10.11.2026 laut Trading Economics bei knapp 2,7 Prozent.
Das große Bild
Was bedeutet das für Yen und Carry-Trades – und für den DAX?
Beim Yen zählt, wie weit die BoJ der US-Notenbank hinterherläuft: Dollar-Yen stieg am 12.11.2026 kurz über 160, danach warnte der japanische Vizefinanzminister Atsushi Mimura vor einer Intervention (MUFG Research, 16.11.2026). Eine BoJ-Anhebung stützt den Yen tendenziell, weil der Zinsabstand zum Dollar sinkt (Einschätzung der Redaktion). Bei Carry-Trades leihen Anleger billiges Yen und legen es anderswo an; steigende japanische Zinsen und ein festerer Yen können solche Positionen verteuern. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, kein belegter Auslöser der aktuellen Kursverluste.
Für den DAX und europäische Exportwerte gilt: Ein stärkerer Yen verbessert die Wettbewerbsposition deutscher Autoaktien und Maschinenbauer gegenüber japanischen Rivalen, ein schwächerer belastet sie. Direkte Belege für einen Effekt auf DAX-Kurse liegen nicht vor. Den Nikkei-Absturz vom Freitag führt Trading Economics auf die Auflösung des KI-Handels zurück, zu den Faktoren zählen auch die steigende Inflation und damit höhere Zinserwartungen. Der DAX fiel am selben Tag um 2,6 Prozent, getrieben laut dpa-AFX von der Tech-Schwäche an der Wall Street (Nasdaq 100 minus 5,61 Prozent).
Die Termine
Was müssen Anleger beobachten – welche Termine stehen an?
24.11.2026: Handel in Tokio läuft wieder (Montag war Feiertag).
30.11.2026: Ueda spricht öffentlich und gibt eine Pressekonferenz (Edge Malaysia, 16.11.2026).
17./18.12.2026: BoJ-Zinsentscheid (investinglive; Termin bitte gegenprüfen).
Häufige Fragen zur Bank of Japan und zum Yen
Wann erhöht die Bank of Japan den Leitzins? Erwartet wird eine Anhebung im Dezember, entschieden ist nichts.
Wie hoch ist der BoJ-Leitzins? 1,25 Prozent, laut Reuters-Bericht vom 16.11.2026 zuletzt im Oktober bestätigt.
Warum fiel der Nikkei am 20.11.2026? Laut Trading Economics wegen des KI-Ausverkaufs; die gestiegene Inflation wird als Faktor genannt.
Was bedeutet das für den DAX? Der Zusammenhang ist indirekt über Yen, Zinsen und Risikostimmung (Einschätzung der Redaktion).
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