Bank of England: Die Leitzinsanhebung war nun unausweichlich

Interessant sei besonders der Blick nach vorne. Bislang gäbe es noch keine Evidenz für besonders ausgeprägte Zweitrundeneffekte. Diese würden nun aber aus Sicht der britischen Zentralbanker zu spüren sein. Die angestiegenen Energiekosten würden die Unternehmen nicht dauerhaft allein stemmen können und wollen, deshalb gehe man von einem Weiterreichen in die Lieferkette und ultimativ an den Endverbraucher aus. Bis Mitte 2027 könnte die Inflationsrate sogar bis auf 5% steigen. Dies müsste ein Hinweis darauf sein, dass das MPC nicht von einem allzu schnellen Frieden in der Straße von Hormus ausgehe. Die Zukunft sei freilich schwer vorherzusagen, allerdings sollte es schnell deutliche Entlastungstendenzen geben, sobald eine deutliche Beruhigung der Lage eintreten sollte. Wie man allerdings im Nachgang zu den Midterms in den USA habe erleben können, scheine man auch dort uneinig über den weiteren Fortgang mit dem Iran zu sein. Sowohl der US-Präsident Trump als auch sein Vize JD Vance hätten sich konziliant gezeigt und auf die Folgen des Irankrieges und das damit verbundene schlechte Abschneiden der Republikaner hingewiesen; Vance sei ohnehin kein Befürworter dieses Konfliktes gewesen. Ersten Unkenrufen, dass Pete Hegseth seinen Platz als Verteidigungsminister räumen sollte, habe Trump allerdings eine Absage erteilt, die Strategie bleibe also weiterhin unklar.