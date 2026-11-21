Auf der anderen Seite steht eine niedrige Bewertung. Die Bank of America Aktie wird mit rund dem 11-Fachen der Gewinne der vergangenen zwölf Monaten gehandelt, auf Sicht der erwarteten Gewinne sogar unter dem 10-Fachen. Die Dividende liegt bei 1,28 Dollar je Jahr, die nächste Zahlung von 0,32 Dollar hat ihren Ex-Tag am 4. Dezember. Analysten raten im Konsens zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt laut StockAnalysis bei 62,48 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.