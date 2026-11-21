Die Bank of America Aktie (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: NCB, US-Handelssymbol: BAC, NYSE) hat eine Woche ohne einen einzigen Gewinntag hinter sich. Am Freitag, 20. November 2026, schloss die zweitgrößte US-Bank bei 47,04 Dollar, ein Minus von 3,15 Prozent. Mit rund 50 Millionen gehandelten Aktien lag der Umsatz deutlich über dem Durchschnitt.
Bank of America Aktie: Fünf Verlusttage, nahe am Jahrestief, Buffett-Holding verkauft – was wissen die Profis, was Privatanleger nicht sehen?
Die Bank of America Aktie verliert an jedem Tag der Woche und schließt bei 47,04 Dollar – knapp über dem 52-Wochen-Tief. Berkshire Hathaway hat erneut Anteile abgegeben, Anwälte sammeln Kläger. Dabei ist die Aktie so günstig wie lange nicht. Was hinter dem Absturz steckt.
Die Woche
Jeden Tag ein Stück tiefer: die Bank of America Aktie
Von 51,02 Dollar am Ende der Vorwoche rutschte die Bank of America Aktie Tag für Tag ab – auf 50,08, 49,44, 48,91, 48,57 und schließlich 47,04 Dollar. Nach eigener Rechnung ein Wochenminus von 7,8 Prozent. Das 52-Wochen-Tief bei 46,12 Dollar ist nur noch rund 2 Prozent entfernt. Im August hatte die Aktie mit 64,81 Dollar noch einen Rekord-Schlusskurs erreicht – seitdem ist mehr als ein Viertel des Werts verschwunden.
Einordnung der Redaktion: Die Gründe liegen vor allem im Umfeld. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg über 5 Prozent, die Märkte rechnen mit einer Zinserhöhung im Dezember. Große US-Banken wie JPMorgan und Goldman Sachs verloren in dieser Woche ebenfalls deutlich.
Großinvestor
Berkshire Hathaway verkauft weiter
Für Aufsehen sorgt ein prominenter Verkäufer. Laut der Depotmeldung von Berkshire Hathaway für das dritte Quartal hat die Holding ihre Beteiligung an der Bank of America erneut verkleinert, diesmal um 5,7 Prozent. Die Bank bleibt dennoch eine der größten Positionen im Berkshire-Depot. Der neue Konzernchef Greg Abel ordnet das Portfolio derzeit um und hat auch bei anderen Finanzwerten Anteile abgebaut.
Rechtsstreit
Anwälte suchen Kläger
Zusätzlich belastet eine Sammelklage von Anlegern. Mehrere US-Kanzleien werben derzeit um Kläger. Hintergrund ist der Kursrückgang vom 14. Oktober: Nach der Bekanntgabe behördlicher Strafzahlungen und der Zahlen zum dritten Quartal fiel die Aktie damals um 4,8 Prozent. Die Kläger werfen dem Management vor, Anleger zwischen August 2025 und Oktober 2026 über Mängel bei internen Kontrollen unzureichend informiert zu haben. Die Vorwürfe sind nicht bewiesen, eine Klasse wurde noch nicht zugelassen. Die Frist für Anträge als Hauptkläger endet am 15. Dezember.
Bewertung
So günstig wie lange nicht
Auf der anderen Seite steht eine niedrige Bewertung. Die Bank of America Aktie wird mit rund dem 11-Fachen der Gewinne der vergangenen zwölf Monaten gehandelt, auf Sicht der erwarteten Gewinne sogar unter dem 10-Fachen. Die Dividende liegt bei 1,28 Dollar je Jahr, die nächste Zahlung von 0,32 Dollar hat ihren Ex-Tag am 4. Dezember. Analysten raten im Konsens zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt laut StockAnalysis bei 62,48 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Ausblick
Hält das Jahrestief?
Charttechnisch steht die Bank of America Aktie vor einer wichtigen Probe: Fällt sie unter 46,12 Dollar, wäre das ein neues 52-Wochen-Tief. Die nächsten Quartalszahlen folgen am 15. Januar 2027. Bis dahin dürfte vor allem die Zinsentscheidung der US-Notenbank im Dezember den Kurs bestimmen.
FAQ
Häufige Fragen zur Bank of America Aktie
Warum fällt die Bank of America Aktie?
Steigende Zinsen, die Schwäche des Gesamtmarkts, Verkäufe durch Berkshire Hathaway und eine Sammelklage belasten die Aktie.
Wann zahlt die Bank of America die nächste Dividende?
Der Ex-Tag für die Quartalsdividende von 0,32 Dollar ist der 4. Dezember 2026.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Bank of America Aktie?
ISIN US0605051046, WKN 858388, Handelssymbol in Deutschland NCB, US-Handelssymbol BAC (NYSE).
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