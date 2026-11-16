Baidu-Aktie: Morgan Stanley hebt laut Ratingübersicht das Kursziel von 80 auf 130 Dollar – Abschied vom Verkaufsvotum?

Begründet hatte Yu den Schritt mit schwachen Werbeerlösen und steigenden Investitionen in Künstliche Intelligenz. Er erwarte, dass die Belastung des Gewinns durch die KI-Ausgaben kurzfristig anhalte, schrieb der Analyst damals.

Die nun gemeldete Einstufung würde diese Abstufung vollständig rückgängig machen: Kursziel und Rating entsprächen wieder dem Stand vor August. Eine eigene Mitteilung von Morgan Stanley dazu lag bei Redaktionsschluss nicht vor.