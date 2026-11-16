Eine bemerkenswerte Kehrtwende – sofern sie sich bestätigt: Laut einer Analysten-Ratingübersicht vom 16. November führt Morgan Stanley die Baidu-Aktie nun mit „Hold“, bei Morgan Stanley entspricht das der Einstufung „Equal-weight“. Das Kursziel steigt demnach von 80 auf 130 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 78,14 US-Dollar vom Freitag wären das rund 66 Prozent Potenzial. Erst im August hatte Morgan-Stanley-Analyst Gary Yu die Aktie auf „Underweight“ abgestuft.
Baidu-Aktie: Morgan Stanley hebt laut Ratingübersicht das Kursziel von 80 auf 130 Dollar – Abschied vom Verkaufsvotum?
Laut einer Analysten-Ratingübersicht führt Morgan Stanley die Baidu-Aktie nun mit „Hold“ und hebt das Kursziel von 80 auf 130 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 78,14 US-Dollar wären das rund 66 Prozent Potenzial. Im August hatte Analyst Gary Yu die Aktie noch auf „Underweight“ gesenkt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Baidu, Inc.
- Handelssymbol
- BIDU (Nasdaq)
- Analyst
- Gary Yu
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Equal-weight (laut Ratingübersicht)
- Kursziel
- 130 US-Dollar (zuvor 80 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Morgan Stanley zur Baidu-Aktie
Vom Verkaufsvotum zurück auf neutral? – Was über Gary Yu bekannt ist
Gary Yu betreut die Baidu-Aktie für Morgan Stanley seit Jahren. Am 19. August 2026 stufte er sie von „Equal-weight“ auf „Underweight“ ab und senkte das Kursziel von 130 auf 80 US-Dollar.
Begründet hatte Yu den Schritt mit schwachen Werbeerlösen und steigenden Investitionen in Künstliche Intelligenz. Er erwarte, dass die Belastung des Gewinns durch die KI-Ausgaben kurzfristig anhalte, schrieb der Analyst damals.
Die nun gemeldete Einstufung würde diese Abstufung vollständig rückgängig machen: Kursziel und Rating entsprächen wieder dem Stand vor August. Eine eigene Mitteilung von Morgan Stanley dazu lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
Die Argumente von Gary Yu
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Aktienanalyse von Morgan-Stanley-Analyst Gary Yu zu lesen ist:
Werbung unter Druck
Das klassische Suchmaschinen-Werbegeschäft schrumpft, weil Nutzer und Werbekunden zu KI-Diensten und anderen Plattformen abwandern.
KI-Cloud wächst kräftig
Baidu investiert massiv in sein Sprachmodell Ernie und seine KI-Cloud, die zuletzt stark zulegte.
Kurs unter altem Ziel
Die Aktie hat seit der Abstufung im August weiter nachgegeben und notiert inzwischen unter dem bisherigen Kursziel von 80 US-Dollar.
Weitere Bausteine
Mit dem Robotaxi-Dienst Apollo Go und eigenen KI-Chips verfügt Baidu über Geschäftsfelder, die über das Werbegeschäft hinausreichen.
Zwischen Werbeflaute und KI-Hoffnung
Baidu steht exemplarisch für den Umbruch der chinesischen Internetbranche: Das alte Werbegeschäft finanziert die neue KI-Welt, schrumpft aber selbst. Für Anleger ist entscheidend, wann die KI-Erlöse die Lücke schließen.
Hinzu kommen politische Risiken. Neue US-Beschränkungen beim Zugang zu KI-Chips belasten derzeit chinesische Technologiewerte insgesamt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Gary Yu. Die Einstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026; eine Bestätigung durch Morgan Stanley lag der Redaktion bei Redaktionsschluss nicht vor. Die Einstufung „Equal-weight“ und das Kursziel von 130 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Baidu, Inc. (BIDU): Halten, Kursziel 130,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Gary Yu, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Gary Yu, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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