Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Baidu (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker: BIDU) unter die Lupe.
Baidu Aktie im freien Fall: Rekordtief nach Q3-Zahlen – Jetzt antizyklisch Aktien kaufen?
Baidus Werbeumsatz bricht um 22% ein, während die KI-Cloud-Infrastruktur 94% mehr Umsatz erzielt.
Die Analysten würden an der Börse oft Übertreibungen erleben, doch die aktuelle Situation bei Baidu verlange eine ganz genaue fundamentale Analyse. Die in Hongkong notierten Aktien von Baidu (HK:9888) seien am vergangenen Mittwoch auf ein absolutes Rekordtief gefallen. Die Anleger würden derzeit enttäuschende Quartalsergebnisse und wachsende Bedenken verdauen, ob der Konzern seine gewaltigen KI-Investitionen rechtzeitig in nachhaltiges Wachstum ummünzen könne. Wer im chinesischen Tech-Sektor auf Schnäppchenjagd sei und überlege, Aktien kaufen zu wollen, müsse bei der Baidu-Aktie aktuell die massiven fundamentalen Verschiebungen verstehen. Im Folgenden würden die Analysten die drei wichtigsten Erkenntnisse des jüngsten Quartalsberichts zeigen.
📌 Die 3 Key Takeaways zum Baidu-Crash
1. 📊 Gewinn verfehle Erwartungen deutlich
Der Ausverkauf: Die Aktie habe am Mittwoch um mehr als 2,4% auf 69,2 HK$ nachgegeben (der bisherige Tiefststand), nachdem sie bereits am Vortag nach der Bekanntgabe der Q3-Ergebnisse um fast 6% eingebrochen sei.
Die Zahlen: Der bereinigte Gewinn habe bei 6,78 Yuan pro American Depositary Share gelegen und sei damit spürbar hinter der Analystenkonsensprognose von 8,16 Yuan zurückgeblieben. Der Gesamtumsatz sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1% auf 30,81 Milliarden Yuan gesunken, was jedoch weitgehend den Erwartungen entsprochen habe.
2. 📉 Das Kerngeschäft breche ein
Online-Marketing unter Druck: Die Online-Marketing-Umsätze würden nach wie vor das Kerngeschäft von Baidu bilden, seien jedoch dramatisch um 22% auf 11,9 Milliarden Yuan zurückgegangen.
Die Ursachen: Dieses weitere schwache Quartal sei auf mehrere Faktoren zurückzuführen: gedämpfte Konsumausgaben im Heimatmarkt China, intensiver Wettbewerb und die zunehmende Verlagerung der Nutzer hin zur KI-gestützten Suche.
3. 🚀 KI-Sparte explodiere (aber koste viel Geld)
Wachstumstreiber Künstliche Intelligenz: Die Schwäche im Werbegeschäft habe das extrem starke Wachstum in den KI-bezogenen Geschäftsbereichen überschattet. Der Umsatz mit der KI-Cloud-Infrastruktur sei um 94% auf 8,2 Milliarden Yuan nach oben geschossen. Der Umsatz mit GPU-Cloud-Diensten sei sogar um 191% explodiert!
Die Sorge der Anleger: Warum falle die Aktie trotz dieses KI-Booms? Die Marktteilnehmer seien besorgt, dass es noch einige Zeit dauern werde, bis sich diese hohen Vorabinvestitionen in die KI-Infrastruktur in einem nennenswerten Gewinnwachstum niederschlagen würden – besonders, da sich das traditionelle Werbegeschäft (der bisherige Cash-Lieferant) weiter verschlechtere.
💼 Expertenfazit von Jens Klatt: Eine riskante Wette auf die Zukunft
Die Baidu-Aktie spiegele aktuell die klassische Zwickmühle vieler Tech-Konzerne im KI-Zeitalter wider. Auf der einen Seite breche das alte Cashcow-Kerngeschäft (Online-Marketing, -22%) massiv weg, auf der anderen Seite würden die Umsätze in den zukunftsträchtigen Cloud- und KI-Diensten explodieren (+94% bzw. +191%). Das Problem für die Börse sei die kurzfristige Profitabilität: Der Aufbau der KI-Dominanz sei extrem teuer und habe den bereinigten Gewinn spürbar gedrückt.
"Nach enttäuschenden Quartalsergebnissen und einem spürbar verfehlten Gewinn fielen die in Hongkong notierten Aktien von Baidu auf ein absolutes Rekordtief. Anleger treibt derzeit die Sorge um, ob der chinesische Konzern seine gewaltigen KI-Investitionen rechtzeitig in nachhaltiges Wachstum ummünzen kann."
Sollte man auf diesem Rekordtief nun diese Aktien kaufen? Für kurzfristige Trader gleiche der Griff in dieses fallende Messer einem enormen Risiko. Langfristig orientierte Investoren, die an den KI-Turnaround glauben würden, fänden hier ein Papier, das die schlechten Nachrichten (gedämpfte Konsumausgaben in China und Margendruck) bereits massiv eingepreist habe. Dennoch gelte: Solange das Kerngeschäft keinen Boden finde, bleibe die Aktie hochvolatil. Enges Risikomanagement sei hier absolute Pflicht! (Analyse vom 25.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.