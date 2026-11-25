Die Analysten würden an der Börse oft Übertreibungen erleben, doch die aktuelle Situation bei Baidu verlange eine ganz genaue fundamentale Analyse. Die in Hongkong notierten Aktien von Baidu (HK:9888) seien am vergangenen Mittwoch auf ein absolutes Rekordtief gefallen. Die Anleger würden derzeit enttäuschende Quartalsergebnisse und wachsende Bedenken verdauen, ob der Konzern seine gewaltigen KI-Investitionen rechtzeitig in nachhaltiges Wachstum ummünzen könne. Wer im chinesischen Tech-Sektor auf Schnäppchenjagd sei und überlege, Aktien kaufen zu wollen, müsse bei der Baidu-Aktie aktuell die massiven fundamentalen Verschiebungen verstehen. Im Folgenden würden die Analysten die drei wichtigsten Erkenntnisse des jüngsten Quartalsberichts zeigen.