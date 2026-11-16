Zwei Zahlen erzählen die ganze Geschichte der Baidu-Aktie an diesem Montag: minus 22 Prozent und plus 94 Prozent. Die erste steht für das Werbegeschäft der einstigen Suchmaschinen-Macht, das dahinschmilzt. Die zweite für die KI-Cloud, die so schnell wächst wie kaum ein anderer Teil des Konzerns. Chinas Suchmaschinenpionier (Handelssymbol BIDU an der Nasdaq, 9888 in Hongkong, ISIN des ADR: US0567521085) hat seine Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt – und sie zeigen ein Unternehmen mitten im Umbau. Unterm Strich stagniert der Umsatz. Die Frage, die Anleger umtreibt: Wann trägt das neue Geschäft das alte?
Baidu-Aktie: KI-Cloud +94 %, Werbung −22 % – gelingt Chinas Google die Wende?
Baidu-Aktie nach den Quartalszahlen: Umsatz 30,8 Mrd. Yuan (−1 %), Werbung bricht um 22 % ein, die KI-Cloud wächst um 94 %. Was der Umbau für Anleger bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Baidu, Inc.
- Handelssymbol
- BIDU (Nasdaq), 9888 (Hongkong)
- ISIN (ADR)
- US0567521085
- Sitz
- Peking
- Berichtstag
- 16.11.2026
Stand: 16.11.2026, Angaben zum Unternehmen; Quartalszahlen Q3 2026
Die Zahlen
Was steht in den Baidu-Quartalszahlen – und was hat der Markt erwartet?
Auf den ersten Blick ist das Quartal unspektakulär. Erst beim Blick in die Sparten wird klar, wie stark sich Baidu verändert.
Baidu setzte zwischen Juli und September 30,81 Milliarden Yuan um, umgerechnet rund 4,6 Milliarden Dollar. Das ist ein Prozent weniger als im Vorjahr und zwei Prozent weniger als im Vorquartal. Analysten hatten laut den von Reuters zitierten LSEG-Daten im Schnitt mit 30,86 Milliarden Yuan gerechnet – der Umsatz lag damit fast exakt im Rahmen der Erwartungen.
Beim Ergebnis fiel das Bild etwas freundlicher aus. Der Datenanbieter GuruFocus meldet ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,01 Dollar – neun Cent mehr als im Konsens erwartet. Den Aktionären zurechenbar blieb laut StartupFortune ein Nettogewinn von rund 1,4 Milliarden Yuan, bereinigt um Sondereffekte waren es 2,4 Milliarden Yuan. Die bereinigte EBITDA-Marge lag laut GuruFocus bei rund 15 Prozent.
Die Börse reagierte verhalten: Die in New York gehandelten Baidu-Papiere gaben laut Reuters vorbörslich um mehr als ein Prozent nach.
|Sparte
|Umsatz Q3 2026
|Veränderung
|Konzern gesamt
|30,8 Mrd. Yuan
|−1 %
|Allgemeines Geschäft (ohne iQIYI)
|25,0 Mrd. Yuan
|+1 %
|KI-Cloud-Infrastruktur
|8,2 Mrd. Yuan
|+94 %
|KI-getriebenes Geschäft gesamt
|13,2 Mrd. Yuan
|+37 %
|Online-Werbung
|11,9 Mrd. Yuan
|−22 %
|iQIYI
|6,0 Mrd. Yuan
|−10 %
Allgemeines Geschäft = Baidu ohne die Streamingtochter iQIYI. Veränderungen gegenüber dem Vorjahresquartal.
Quelle: Reuters; StartupFortune
Der Umbau
Warum bricht das Werbegeschäft der Baidu-Aktie ein – und was ersetzt es?
Jahrzehntelang war Baidu das, was Google für den Westen ist: das Tor zum Internet, finanziert durch Suchwerbung. Dieses Modell erodiert. Mit 11,9 Milliarden Yuan lagen die Online-Werbeerlöse 22 Prozent unter dem Vorjahr. Selbst die neuen, KI-gestützten Werbeformate schrumpften laut StartupFortune um 15 Prozent auf 2,4 Milliarden Yuan. Werbung macht nur noch 48 Prozent des allgemeinen Geschäfts aus.
Dagegen steht die KI-Seite. Das gesamte KI-getriebene Geschäft wuchs um 37 Prozent auf 13,2 Milliarden Yuan und stellt inzwischen 53 Prozent der Erlöse im allgemeinen Geschäft. Der Motor ist die Cloud-Infrastruktur: plus 94 Prozent auf 8,2 Milliarden Yuan. Die Vermietung von Grafikprozessoren in der Cloud legte laut StartupFortune sogar um 191 Prozent zu. Die Nutzung der Modellplattform Qianfan durch externe Kunden – gemessen in Tokens – stieg nach denselben Angaben um mehr als das Zwölffache.
Die Gewinner im Konzern
KI-Cloud-Infrastruktur (+94 %), GPU-Cloud (+191 %) und das KI-Geschäft insgesamt (+37 %) wachsen kräftig.
Die Verlierer im Konzern
Klassische Werbung (−22 %), KI-native Werbung (−15 %) und die Streamingtochter iQIYI (−10 %) schrumpfen.
Die Stagnation dazwischen
KI-Anwendungen kommen mit 2,6 Mrd. Yuan nicht vom Fleck – ein Hinweis, dass die Monetarisierung beim Endkunden noch hakt.
Das Muster kennen Anleger von westlichen Konzernen: Wer Rechenleistung verkauft, verdient am KI-Boom am schnellsten. Wer KI in Konsumprodukte übersetzen will, braucht länger. Für die Baidu-Aktie bedeutet das: Der Konzern wandelt sich vom Werbevermarkter zum Infrastrukturanbieter – mit allen Folgen für Investitionen und Cashflow.
Die Kehrseite
Was kostet der KI-Umbau – und wie lange hält Baidu das durch?
Die Investitionen hinterlassen Spuren. Der operative Cashflow lag laut StartupFortune bei 2,8 Milliarden Yuan, der freie Cashflow war mit minus 4,6 Milliarden Yuan negativ – nach Unternehmensangaben wegen der Ausgaben für KI-Infrastruktur.
Die Bilanz gibt Baidu dafür allerdings viel Luft. Zum 30. September verfügte der Konzern laut GuruFocus über Barmittel und Finanzanlagen von 276,6 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 41 Milliarden Dollar. Das ist ein Polster, das in Chinas KI-Rennen gegen Alibaba, Tencent und Bytedance zählt. Wie hart dieses Rennen ist, zeigt Alibaba, das gerade erst sein neues Spitzenmodell Qwen4-Max vorgestellt hat.
Wie skeptisch die Börse geworden ist, zeigt die Bewertung. GuruFocus beziffert den Börsenwert auf rund 21,6 Milliarden Dollar und das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf knapp 1,5; seit Jahresbeginn hat die Baidu-Aktie demnach mehr als 40 Prozent verloren. Rein rechnerisch läge der Börsenwert damit unter dem ausgewiesenen Bestand an Barmitteln und Finanzanlagen – ein Hinweis darauf, wie wenig Vertrauen Investoren derzeit in das operative Geschäft setzen.
Das Modell
Kann Ernie mit Qwen und den US-Modellen mithalten?
Ein Grund für die Zurückhaltung liegt bei Baidus Sprachmodell Ernie. Im November zeigte der Konzern eine Vorschau auf Ernie 5.5 Flash und warb mit Fähigkeiten beim Programmieren, bei 3D-Modellierung und der Erstellung von Inhalten. Die Resonanz fiel laut Reuters jedoch deutlich verhaltener aus als bei früheren Versionen. Investoren vermissen ein großes Modell-Upgrade.
Das ist mehr als eine Imagefrage. In China tobt ein Preiskampf um KI-Modelle, und die Konkurrenz legt nach. Wer beim Modell zurückfällt, muss über Preis und Infrastruktur punkten – genau das zeigen die Zahlen: Die Cloud wächst, die Endkundenanwendungen stagnieren.
Ausblick
Wie geht es mit der Baidu-Aktie weiter – welche Termine zählen jetzt?
Kurzfristig richtet sich der Blick auf die Telefonkonferenz zu den Zahlen, die Baidu für 20:30 Uhr Hongkonger Zeit (13:30 Uhr MEZ) angesetzt hat. Entscheidend wird, was das Management zu Investitionsbudget, Cloud-Margen und dem Fahrplan für Ernie sagt. Hinzu kommt das Umfeld: Am Dienstag legt Nvidia Zahlen vor, am Donnerstag will Anthropic an die Nasdaq gehen. Beides dürfte die Stimmung für KI-Werte weltweit prägen – auch für chinesische Titel. Zudem bleibt der Gipfel von Shenzhen mit seinen Signalen zu Chips und Zöllen ein Faktor.
Häufige Fragen zur Baidu-Aktie
Wie hoch war der Baidu-Umsatz im dritten Quartal 2026? Baidu setzte 30,81 Milliarden Yuan um, rund 4,6 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Rückgang um ein Prozent gegenüber dem Vorjahr und lag nahe der Analystenerwartung von 30,86 Milliarden Yuan.
Warum schrumpft das Werbegeschäft von Baidu? Die Online-Werbeerlöse fielen um 22 Prozent auf 11,9 Milliarden Yuan. Auch KI-gestützte Werbeformate gingen zurück. Baidu verlagert seinen Schwerpunkt zunehmend auf KI-Infrastruktur.
Wie stark wächst die KI-Cloud von Baidu? Die KI-Cloud-Infrastruktur wuchs um 94 Prozent auf 8,2 Milliarden Yuan, das gesamte KI-getriebene Geschäft um 37 Prozent auf 13,2 Milliarden Yuan.
Wo wird die Baidu-Aktie gehandelt? Die ADR notieren an der Nasdaq unter dem Kürzel BIDU, die Aktien in Hongkong unter 9888. In Deutschland sind die ADR unter anderem in Frankfurt handelbar.
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