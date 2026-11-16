Baidu-Aktie: KI-Cloud +94 %, Werbung −22 % – gelingt Chinas Google die Wende?

Jahrzehntelang war Baidu das, was Google für den Westen ist: das Tor zum Internet, finanziert durch Suchwerbung. Dieses Modell erodiert. Mit 11,9 Milliarden Yuan lagen die Online-Werbeerlöse 22 Prozent unter dem Vorjahr. Selbst die neuen, KI-gestützten Werbeformate schrumpften laut StartupFortune um 15 Prozent auf 2,4 Milliarden Yuan. Werbung macht nur noch 48 Prozent des allgemeinen Geschäfts aus.

Dagegen steht die KI-Seite. Das gesamte KI-getriebene Geschäft wuchs um 37 Prozent auf 13,2 Milliarden Yuan und stellt inzwischen 53 Prozent der Erlöse im allgemeinen Geschäft. Der Motor ist die Cloud-Infrastruktur: plus 94 Prozent auf 8,2 Milliarden Yuan. Die Vermietung von Grafikprozessoren in der Cloud legte laut StartupFortune sogar um 191 Prozent zu. Die Nutzung der Modellplattform Qianfan durch externe Kunden – gemessen in Tokens – stieg nach denselben Angaben um mehr als das Zwölffache.