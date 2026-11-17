Ziel gekappt, Potenzial bleibt groß: Freedom-Analyst Roman Lukianchikov bestätigt für die Baidu-Aktie das Rating „Buy“ und senkt das Kursziel von 160 auf 150 US-Dollar. Beim Kurs von 71,80 US-Dollar am 17. November errechnet sich ein Potenzial von rund 109 Prozent.
Baidu-Aktie: Freedom senkt das Ziel – KI-Cloud verdoppelt fast den Umsatz
Freedom-Analyst Roman Lukianchikov bleibt bei „Buy“ für die Baidu-Aktie und senkt das Kursziel von 160 auf 150 US-Dollar. Das KI-Cloudgeschäft wächst kräftig, die Werbung schrumpft.
Steckbrief
- Unternehmen
- Baidu, Inc.
- Handelssymbol
- BIDU (Nasdaq (ADR))
- Analyst
- Roman Lukianchikov
- Bank
- Freedom Broker
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 150 US-Dollar (zuvor 160 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Freedom Broker zur Baidu-Aktie
KI wächst, Werbung schrumpft – Lukianchikov bleibt beim Kauf
Roman Lukianchikov reagiert auf die Zahlen vom 16. November.
Baidu meldete für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 30,8 Milliarden Yuan, ein Minus von 1 Prozent. Das Kerngeschäft kehrte mit einem Plus von 1 Prozent auf 25,0 Milliarden Yuan zum Wachstum zurück.
Treiber war die KI-Cloud-Infrastruktur, deren Umsatz um 94 Prozent auf 8,2 Milliarden Yuan stieg. Das Online-Werbegeschäft schrumpfte dagegen um 22 Prozent auf 11,9 Milliarden Yuan.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Freedom-Broker-Analyst Roman Lukianchikov zu lesen ist:
KI-Cloud
Der Umsatz mit GPU-Cloud-Diensten stieg um 191 Prozent.
Wachsender KI-Anteil
KI-Geschäfte machen 53 Prozent des Kerngeschäfts aus.
Schwache Werbung
Das klassische Werbegeschäft verliert weiter an Boden.
Druck auf den Gewinn
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag unter den Erwartungen.
Investitionen kosten Marge
Die hohen Ausgaben für KI belasten die Profitabilität. Freedom hatte das Ziel bereits im August von 180 auf 160 US-Dollar gesenkt und dabei auf die Margen verwiesen.
Die konkrete Begründung der aktuellen Zielsenkung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.), Analyst Roman Lukianchikov. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 150 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: freedomholdingcorp.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Baidu, Inc. (BIDU): Kaufen, Kursziel 150,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Roman Lukianchikov, Aktienanalyst, Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.) vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:42 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:42 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Roman Lukianchikov, Aktienanalyst, Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.