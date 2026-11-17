Baidu meldete für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 30,8 Milliarden Yuan, ein Minus von 1 Prozent. Das Kerngeschäft kehrte mit einem Plus von 1 Prozent auf 25,0 Milliarden Yuan zum Wachstum zurück.

Treiber war die KI-Cloud-Infrastruktur, deren Umsatz um 94 Prozent auf 8,2 Milliarden Yuan stieg. Das Online-Werbegeschäft schrumpfte dagegen um 22 Prozent auf 11,9 Milliarden Yuan.