Die Axon-Aktie (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Handelssymbol: AXON an der Nasdaq, deutsches Kürzel: TCS) legt am Mittwoch um 7,4 Prozent auf 343,05 US-Dollar zu. Die Axon Enterprise Aktie zählt damit zu den drei größten S&P 500 Gewinnern des Tages. Bemerkenswert ist der Verlauf: Die Aktie eröffnete bei rund 311 Dollar und damit unter dem Vortagesschluss. Vom Tagestief aus legte sie mehr als 10 Prozent zu.