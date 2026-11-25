Die Axon-Aktie (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Handelssymbol: AXON an der Nasdaq, deutsches Kürzel: TCS) legt am Mittwoch um 7,4 Prozent auf 343,05 US-Dollar zu. Die Axon Enterprise Aktie zählt damit zu den drei größten S&P 500 Gewinnern des Tages. Bemerkenswert ist der Verlauf: Die Aktie eröffnete bei rund 311 Dollar und damit unter dem Vortagesschluss. Vom Tagestief aus legte sie mehr als 10 Prozent zu.
Axon-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 7 Prozent – vom Jahrestief zur stärksten Wende des Tages
Die Axon-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Plus von 7,4 Prozent bei 343,05 US-Dollar und gehört zu den größten S&P 500 Gewinnern. Der Hersteller von Tasern und Bodycams startete im Minus und drehte dann so kräftig wie kaum ein anderer Wert im Index. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Die Gründe für den Kursgewinn
Wende ohne Nachricht
Stärkste Erholung im Index
Laut CNBC gehörte Axon zu den Aktien im S&P 500, die sich am stärksten von ihren Tagestiefs erholten. Der Gesamtmarkt machte einen Einbruch von mehr als 3 Prozent fast vollständig wett.
Tief gefallener Wert
Axon hat 2026 rund ein Drittel verloren. Nach den Quartalszahlen vom 5. November senkten mehrere Banken ihre Kursziele deutlich. Auf diesem Niveau griffen Käufer zu.
Staat als Kunde
Axon verkauft an Polizei und Behörden. Das Geschäft hängt nicht an den KI-Investitionen der Technologiekonzerne.
Einordnung
Analysten bleiben trotz Kürzungen positiv
Nach den Zahlen Anfang November hatten Needham, Northland, Raymond James und Barclays ihre Kursziele teils um ein Drittel gekürzt, die positiven Einstufungen aber beibehalten. Craig-Hallum stufte auf Halten ab. Laut Finviz stehen zwölf Kaufempfehlungen zwei Halteempfehlungen gegenüber. Die Erholung vom Mittwoch zeigt, dass der Markt nach dem Absturz nach einem Boden sucht. Ein belastbarer Auslöser fehlt aber.
Häufige Fragen zur Axon-Aktie
Warum ist die Axon-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Es gibt keine Unternehmensmeldung. Die stark gefallene Aktie erholte sich im Zuge der Markterholung kräftiger als fast alle anderen Werte im Index.
Wie stark ist die Axon Enterprise Aktie gestiegen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 7,43 Prozent bei 343,05 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Axon-Aktie?
Die ISIN lautet US05464C1018, die WKN A2DPZU. An der Nasdaq wird die Aktie unter AXON gehandelt, in Deutschland unter TCS.
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