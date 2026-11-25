Eine Meldung, die den Sprung erklärt, liegt nicht vor. Auch Marktbeobachter fanden am Mittwoch keinen konkreten Auslöser. Was sich erkennen lässt, ist das Umfeld. Anleger zogen Geld aus KI- und Chipwerten ab und suchten Geschäfte, die von den Investitionsplänen der Cloud-Konzerne unabhängig sind.

Axon passt in dieses Raster. Das Unternehmen verkauft Elektroschockpistolen, Körperkameras und die dazugehörige Software an Polizeibehörden. Die Kunden sind staatliche Stellen mit langfristigen Verträgen. Hinzu kommt die Ausgangslage: Die Aktie war nach den Quartalszahlen Anfang November stark gefallen und notierte nahe ihrem Jahrestief.